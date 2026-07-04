एक झटके में ₹60,000 महंगी हो गयी ताबड़तोड़ बिकने वाली यह EV, 449 km है रेंज; ये रही वजह

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी 'MG Windsor EV' की कीमतों में 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी 'MG Windsor EV' की कीमतों में 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय मार्केट में कंपनी की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों का योगदान 75 पर्सेंट से अधिक है। इसमें विंडसर ईवी सबसे बड़ी वॉल्यूम जनरेटर रही है। बता दें कि मई, 2026 में यह देश की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी थी। बढ़ी हुई नई कीमतें जुलाई, 2026 से लागू हैं। इस नई बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह बढ़ती उत्पादन लागत को माना जा रहा है।

बेस वैरिएंट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कंपनी ने विंडसर ईवी के सभी पांच वैरिएंट्स की कीमतों में इजाफा किया है। पर्सेंट के मामले में यह बढ़ोतरी 2.15 से लेकर 4.26 पर्सेंट तक की गई है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसके बेस वैरिएंट 'Excite' पर की है। इसकी कीमत 60,000 रुपये बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के बाद बेस वैरिएंट 'Excite' की कीमत 14.10 लाख से बढ़कर अब 14,69,800 रुपये हो गई है।

वैरिएंट वाइज नई कीमतें इसके बाद आने वाले 'Exclusive' और 'Essence' वैरिएंट्स में 46,900 रुपये की समान बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद इनकी नई कीमतें क्रमशः 15,99,800 रुपये और 16,99,800 रुपये हो गई हैं। दूसरी ओर 'Exclusive Pro' वैरिएंट के दाम 52,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। इससे इसकी नई कीमत 17,89,900 रुपये हो गई है। इसके टॉप-एंड वैरिएंट 'Essence Pro' में सबसे कम 40,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह ग्राहकों को 18,99,900 रुपये में मिलेगी।

449 किमी है रेंज परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में यह कार बेहद शानदार है। इसके Excite, Exclusive और Essence वैरिएंट्स में 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह सिंगल चार्ज पर 332 किमी की रेंज देता है। वहीं, इसके 'Pro' वैरिएंट्स (Exclusive Pro और Essence Pro) में बड़ा 52.9 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। यह 449 किमी की लंबी रेंज ऑफर करता है। यह कार सिर्फ 45 से 50 मिनट में 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।