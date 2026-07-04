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एक झटके में ₹60,000 महंगी हो गयी ताबड़तोड़ बिकने वाली यह EV, 449 km है रेंज; ये रही वजह

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी 'MG Windsor EV' की कीमतों में 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

एक झटके में ₹60,000 महंगी हो गयी ताबड़तोड़ बिकने वाली यह EV, 449 km है रेंज; ये रही वजह
MG Windsor EV
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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी 'MG Windsor EV' की कीमतों में 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय मार्केट में कंपनी की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों का योगदान 75 पर्सेंट से अधिक है। इसमें विंडसर ईवी सबसे बड़ी वॉल्यूम जनरेटर रही है। बता दें कि मई, 2026 में यह देश की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी थी। बढ़ी हुई नई कीमतें जुलाई, 2026 से लागू हैं। इस नई बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह बढ़ती उत्पादन लागत को माना जा रहा है।

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बेस वैरिएंट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

कंपनी ने विंडसर ईवी के सभी पांच वैरिएंट्स की कीमतों में इजाफा किया है। पर्सेंट के मामले में यह बढ़ोतरी 2.15 से लेकर 4.26 पर्सेंट तक की गई है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसके बेस वैरिएंट 'Excite' पर की है। इसकी कीमत 60,000 रुपये बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के बाद बेस वैरिएंट 'Excite' की कीमत 14.10 लाख से बढ़कर अब 14,69,800 रुपये हो गई है।

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वैरिएंट वाइज नई कीमतें

इसके बाद आने वाले 'Exclusive' और 'Essence' वैरिएंट्स में 46,900 रुपये की समान बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद इनकी नई कीमतें क्रमशः 15,99,800 रुपये और 16,99,800 रुपये हो गई हैं। दूसरी ओर 'Exclusive Pro' वैरिएंट के दाम 52,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। इससे इसकी नई कीमत 17,89,900 रुपये हो गई है। इसके टॉप-एंड वैरिएंट 'Essence Pro' में सबसे कम 40,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह ग्राहकों को 18,99,900 रुपये में मिलेगी।

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449 किमी है रेंज

परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में यह कार बेहद शानदार है। इसके Excite, Exclusive और Essence वैरिएंट्स में 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह सिंगल चार्ज पर 332 किमी की रेंज देता है। वहीं, इसके 'Pro' वैरिएंट्स (Exclusive Pro और Essence Pro) में बड़ा 52.9 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। यह 449 किमी की लंबी रेंज ऑफर करता है। यह कार सिर्फ 45 से 50 मिनट में 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।

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धांसू हैं ईवी के फीचर्स

इसके बेस वैरिएंट्स से ही आपको सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे जरूरी फीचर्स मिलने लगते हैं। वहीं, Essence और Pro वैरिएंट्स में कंपनी ने 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और इन्फिनिटी का 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया है। इसके अलावा, सबसे प्रीमियम वैरिएंट्स में एडवांस्ड एडास (Level 2 ADAS), व्हीकल-टू-लोड (V2L) और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) चार्जिंग सपोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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