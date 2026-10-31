449Km रेंज वाली विंडसर EV को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने सभी वैरिएंट पर इतने रुपए बढ़ा दिए
विंडसर EV एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स में आती है, जिनमें से एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स प्रो वर्जन में भी उपलब्ध हैं। प्रो वैरिएंट्स में 52.9kWh का बड़ा बैटरी पैक, अलग इंटीरियर थीम और ADAS फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि नई कीमतें इस कार पर लागू हो चुकी हैं।
JSW MG मोटर इंडिया के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में विंडसर EV सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। अपने शानदार डिजाइन, गजब के स्पेस और बेहतरीन रेंज के चलते इसकी बिक्री जबरदस्त हो रही है। हालांकि, अब इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट की कीमतों में 15,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 14.85 लाख रुपए से शुरू होकर 19.15 लाख रुपए हो गई है। विंडसर की मैक्सिम रेंज 449Km तक है।
विंडसर EV एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स में आती है, जिनमें से एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स प्रो वर्जन में भी उपलब्ध हैं। प्रो वैरिएंट्स में 52.9kWh का बड़ा बैटरी पैक, अलग इंटीरियर थीम और ADAS फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि नई कीमतें इस कार पर लागू हो चुकी हैं। हालांकि, हाल ही में लॉन्च किया गया इंडल्ज एडिशन इस प्राइस हाइक का हिस्सा नहीं है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख रुपए ही बनी हुई है। यह स्टैंडर्ड 38kWh वर्जन पर बेस्ड है। इसकी कीमत उससे लगभग 85,000 रुपए ज्यादा है। इंडल्ज एडिशन सिर्फ 300 यूनिट्स तक सीमित है।
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विंडसर EV के बैटरी पैक और रेंज
इस इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 38 kWh बैटरी बैक की सर्टिफाइड MIDC रेंज 332 Km तक है। जबकि, 52.9 kWh की MIDC सर्टिफाइड रेंज 449 Km तक है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 134 से 136 Ps का पावर जनरेट करती है। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
विंडसर EV का इंटीरियर और फीचर्स
इस कार में पीछे की तरफ एयरो-लाउंज सीट मिलती हैं, जो 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो सकती हैं। पैसेंजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ / इनफिनिटी ग्लास रूफ मिलती है. कार में 579 लीटर से 604 लीटर तक का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा, इसमें 9 स्पीकर वाला इनफिनिटी साउंड सिस्टम मिलता है। इसके साथ इसमें सबवूफर भी दिया है। कार में 10.1 इंच से 15.6 इंच तक की ग्रैंडव्यू टचस्क्रीन दिया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स भी दिए हैं।
विंडसर EV का की सेफ्टी
सेफ्टी की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जिसमें डुअल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग शामिल हैं। कार में 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी दिया है। हालांकि, इस कार को ग्लोबल NCAP या भारत NCAP की तरफ से क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें