449Km रेंज वाली विंडसर EV को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने सभी वैरिएंट पर इतने रुपए बढ़ा दिए

विंडसर EV एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स में आती है, जिनमें से एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स प्रो वर्जन में भी उपलब्ध हैं। प्रो वैरिएंट्स में 52.9kWh का बड़ा बैटरी पैक, अलग इंटीरियर थीम और ADAS फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि नई कीमतें इस कार पर लागू हो चुकी हैं।

विंडसर EV को खरीदना हो गया महंगा

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JSW MG मोटर इंडिया के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में विंडसर EV सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। अपने शानदार डिजाइन, गजब के स्पेस और बेहतरीन रेंज के चलते इसकी बिक्री जबरदस्त हो रही है। हालांकि, अब इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट की कीमतों में 15,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 14.85 लाख रुपए से शुरू होकर 19.15 लाख रुपए हो गई है। विंडसर की मैक्सिम रेंज 449Km तक है।

विंडसर EV एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स में आती है, जिनमें से एक्सक्लूसिव और एसेंस वैरिएंट्स प्रो वर्जन में भी उपलब्ध हैं। प्रो वैरिएंट्स में 52.9kWh का बड़ा बैटरी पैक, अलग इंटीरियर थीम और ADAS फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि नई कीमतें इस कार पर लागू हो चुकी हैं। हालांकि, हाल ही में लॉन्च किया गया इंडल्ज एडिशन इस प्राइस हाइक का हिस्सा नहीं है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख रुपए ही बनी हुई है। यह स्टैंडर्ड 38kWh वर्जन पर बेस्ड है। इसकी कीमत उससे लगभग 85,000 रुपए ज्यादा है। इंडल्ज एडिशन सिर्फ 300 यूनिट्स तक सीमित है।

विंडसर EV के बैटरी पैक और रेंज

इस इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 38 kWh बैटरी बैक की सर्टिफाइड MIDC रेंज 332 Km तक है। जबकि, 52.9 kWh की MIDC सर्टिफाइड रेंज 449 Km तक है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 134 से 136 Ps का पावर जनरेट करती है। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

विंडसर EV का इंटीरियर और फीचर्स

इस कार में पीछे की तरफ एयरो-लाउंज सीट मिलती हैं, जो 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो सकती हैं। पैसेंजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ / इनफिनिटी ग्लास रूफ मिलती है. कार में 579 लीटर से 604 लीटर तक का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा, इसमें 9 स्पीकर वाला इनफिनिटी साउंड सिस्टम मिलता है। इसके साथ इसमें सबवूफर भी दिया है। कार में 10.1 इंच से 15.6 इंच तक की ग्रैंडव्यू टचस्क्रीन दिया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स भी दिए हैं।