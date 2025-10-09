आ गया देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार का ये गजब एडिशन, इसमें है बिजनेस क्लास का असली मजा; जानिए क्या होगा खास

मार्केट में देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार MG विंडसर EV का नया एडिशन लॉन्च होने वाला है। एमजी विंडसर ईवी के नए इंस्पायर एडिशन में कई लग्जरी फीचर्स मिलेंगे। इस नए एडिशन में बिजनेस क्लास के साथ ड्राइविंग का नया मजा मिलेगा।

भारत में MG की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) अब और भी स्टाइलिश और एक्सक्लूसिव अवतार में आने वाली है। कंपनी ने इसका नया विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन (Windsor EV Inspire Edition) टीज किया है, जो एक स्पेशल एडिशन होगा और इसे “Business Class Goes Beyond” टैगलाइन के साथ पेश किया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

गोल्ड एक्सेंट्स और नया प्रीमियम लुक

टीजर में कार का सिल्हूट (आउटलाइन) दिखाया गया है, जिसके बैकग्राउंड में एक फाइटर जेट नजर आता है, यानी कंपनी इसे स्पीड और क्लास दोनों का सिंबल बनाकर पेश कर रही है। उम्मीद है कि इंस्पायर एडिशन (Inspire Edition) में गोल्ड एक्सेंट्स इंस्पायर (Inspire) बैजिंग और क्लासी इंटीरियर फिनिश देखने को मिलेगी।

परफॉर्मेंस और बैटरी

यह नया एडिशन MG Windsor EV के Essence Pro वैरिएंट पर आधारित होगा। इसमें पहले की तरह ही दमदार पावरट्रेन मिलेगा। इसमें 52.9 kWh LFP बैटरी पैक (प्रिज़मैटिक सेल) मिलेगा। इसका मोटर 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 449 km की क्लेम्ड रेंज (एक बार चार्ज पर) मिलती है। इसमें 60 kW DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा है।

एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स

एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन (MG Windsor EV Inspire Edition) सिर्फ स्टाइलिश नहीं, बल्कि स्मार्ट भी होगा। इसमें मिलेगा Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), V2V (Vehicle-to-Vehicle) और V2L (Vehicle-to-Load) तकनीक दी गई है। इसमें पावर्ड टेलगेट, स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपडेटेड इंटीरियर एक्सेंट्स मिलते हैं।



“Inspire” नाम के पीछे की सोच

MG का कहना है कि यह एडिशन उन ग्राहकों के लिए है, जो बिजनेस-क्लास कम्फर्ट और एलीट एक्सपीरियंस को पसंद करते हैं। यह कार उनके लिए “इलेक्ट्रिक लग्जरी का नया स्टैंडर्ड” सेट करेगी।

लॉन्च डिटेल्स और कीमत