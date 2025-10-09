MG Windsor EV Inspire Edition Launched at Rs 16.65 Lakh, check all details देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इस इलेक्ट्रिक कार का नया वैरिएंट लॉन्च, इसे केवल 300 लोग ही ले पाएंगे; कीमत है इतनी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Windsor EV Inspire Edition Launched at Rs 16.65 Lakh, check all details

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इस इलेक्ट्रिक कार का नया वैरिएंट लॉन्च, इसे केवल 300 लोग ही ले पाएंगे; कीमत है इतनी

MG विंडसर EV इंस्पायर एडिशन एक कलेक्टर्स ड्रीम कार है। ये प्रीमियम ड्युअल-टोन लुक, लग्जरी इंटीरियर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलता है। इसकी सिर्फ 300 यूनिट ही उपलब्ध है। इसकी कीमत 16.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 08:20 PM
भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में से एक MG विंडसर ईवी (Windsor EV) अब और भी प्रीमियम अवतार में आ गई है। JSW MG मोटर इंडिया ने इसका नया इंस्पायर एडिशन (Inspire Edition) लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 16.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह स्पेशल एडिशन मॉडल केवल 300 यूनिट्स में ही उपलब्ध होगा, यानी पहले आओ, पहले पाओ। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एक साल पूरे होने पर खास तोहफा

यह इंस्पायर एडिशन (Inspire Edition) MG विंडसर EV की पहली एनिवर्सरी और 40,000 यूनिट सेल्स पूरे होने के मौके पर पेश किया गया है। MG ने इसे अपने टॉप-स्पेक एसेंस (Essence) वैरिएंट पर तैयार किया है और इसे और भी प्रीमियम लुक देने के लिए एक्सक्लूसिव फीचर्स जोड़े हैं।

एक्सटीरियर में नया ग्लैमर

नया विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन (Windsor EV Inspire Edition) देखने में पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश और क्लासी लगता है। इसमें पियर्ल व्हाइट के साथ स्टैरी ब्लैक का डुअल-टोन फिनिश दिया गया है। इसमें ब्लैक्ड-आउट अलॉय व्हील्स, रोज गोल्ड क्लैडिंग्स और ग्रिल एलिमेंट देखने को मिलेगा। इसमें ब्लैक ORVMs और ‘Inspire’ बैजिंग देखने को मिलती है। यह कलर कॉम्बिनेशन इसे एक बिजनेस-क्लास इलेक्ट्रिक कार का लुक देता है।

इंटीरियर – लक्जरी का नया लेवल

इंटीरियर की केबिन थीम बिल्कुल एक्सक्लूसिव रखी गई है। इसमें संगीरा रेड फिनिश, ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री एंड ब्लैक डैशबोर्ड के साथ एक स्पेशल ऐक्सेसरी पैक मिलेगा, जिसमें रोज गोल्ड फ्रंट ग्रिल एलिमेंट दिए गए हैं। इसमें बॉडी साइड मोल्डिंग, 3D इंस्पायर थीम मैट्स, इंस्पायर कुशन और सनशेड्स दिए गए हैं। इसमें लेदर की- कवर और बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर दिया गया है। वहीं, ऑप्शनल ऐक्सेसरीज में स्काईलाइट इंफिन्टी व्यू (Skylight Infinity View) ग्लास रूफ और वायरलेस इल्यूमिनेटेड सिल प्लेट्स भी शामिल हैं। हालांकि, डिजाइन नया है, लेकिन मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन पहले जैसे ही रखे गए हैं।

बैटरी और परफॉर्मेंस

बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 38kWh का LFP बैटरी पैक मिलता है। इसकी रेंज 331 किमी. (ARAI क्लेम्ड) की है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है। यह वही सेटअप है, जो विंडसर ईवी (Windsor) को मार्केट में सबसे भरोसेमंद और एफिशिएंट EV बनाता है।

बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स

अगर आप इस लिमिटेड एडिशन को खरीदना चाहते हैं, तो बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। MG की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग की जा सकती है। इसकी डिलीवरी 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।

