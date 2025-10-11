Hindustan Hindi News
डीलरशिप पर पहुंचने लगी देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार का नया वैरिएंट, जानिए इसकी खासियत

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) का नया इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया है। अब दिवाली से पहले ही यह ईवी देशभर के डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 05:01 PM
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) का नया इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया है। अब दिवाली से पहले ही यह ईवी देशभर के डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.65 लाख रुपये रखी है। जबकि बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन लेने पर ग्राहक इसे केवल 9.99 लाख रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी ने बताया कि यह लिमिटेड एडिशन केवल 300 यूनिट्स तक ही उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं ईवी के फीचर्स, डिजाइन, बैटरी और ड्राइविंग रेंज के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन

इस खास एडिशन में कई कॉस्मेटिक अपग्रेड्स किए गए हैं। इसमें पर्ल व्हाइट और स्टार्री ब्लैक ड्यूल-टोन कलर स्कीम, ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स पर रोज गोल्ड एक्सेंट्स, ब्लैक ORVMs और “Inspire” ब्रांडिंग दी गई है। कार के साथ मिलने वाले एक्सेसरी पैक में रोज गोल्ड डिजाइन हाइलाइट्स, फ्रंट ग्रिल और बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर शामिल हैं। अंदर की तरफ सैंग्रिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, हेडरेस्ट पर कढ़ाई किया हुआ "Inspire" लोगो और गोल्ड फिनिशिंग का इस्तेमाल इसे और प्रीमियम लुक देता है। इसमें थीम्ड मैट्स, कुशन, रियर सनशेड्स और लेदर की की-कवर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

इस दिन से शुरू होगी डीलिवरी

बता दें कि 38kWh बैटरी पैक और परमानेंट मैगनेट सिंक्रोनस मोटर से लैस यह ईवी 134bhp की पावर और 200Nm का टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर 331 किलोमीटर तक चल सकती है। फास्ट चार्जिंग से इसे 40 मिनट में 80 पर्सेंट तक चार्ज किया जा सकता है। एमजी मोटर के अनुसार, विंडसर ईवी के लॉन्च के एक साल में ही 40,000 यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, इंस्पायर एडिशन की डिलीवरी 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने की संभावना है।

