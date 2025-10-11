डीलरशिप पर पहुंचने लगी देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार का नया वैरिएंट, जानिए इसकी खासियत

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) का नया इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया है। अब दिवाली से पहले ही यह ईवी देशभर के डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) का नया इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया है। अब दिवाली से पहले ही यह ईवी देशभर के डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.65 लाख रुपये रखी है। जबकि बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन लेने पर ग्राहक इसे केवल 9.99 लाख रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी ने बताया कि यह लिमिटेड एडिशन केवल 300 यूनिट्स तक ही उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं ईवी के फीचर्स, डिजाइन, बैटरी और ड्राइविंग रेंज के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन इस खास एडिशन में कई कॉस्मेटिक अपग्रेड्स किए गए हैं। इसमें पर्ल व्हाइट और स्टार्री ब्लैक ड्यूल-टोन कलर स्कीम, ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स पर रोज गोल्ड एक्सेंट्स, ब्लैक ORVMs और “Inspire” ब्रांडिंग दी गई है। कार के साथ मिलने वाले एक्सेसरी पैक में रोज गोल्ड डिजाइन हाइलाइट्स, फ्रंट ग्रिल और बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर शामिल हैं। अंदर की तरफ सैंग्रिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, हेडरेस्ट पर कढ़ाई किया हुआ "Inspire" लोगो और गोल्ड फिनिशिंग का इस्तेमाल इसे और प्रीमियम लुक देता है। इसमें थीम्ड मैट्स, कुशन, रियर सनशेड्स और लेदर की की-कवर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।