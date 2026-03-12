देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार ₹70000 सस्ते में मिल रही; इसके सामने नेक्सन EV, XEV 9e, पंच EV, BE6 फेल!

MG मोटर ने मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। टाटा मोटर्स के बाद ये कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी है। वहीं, कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल विंडसर EV देश की सबसे नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार भी है। अब कंपनी इस महीने इस कार पर 70,000 रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है।

JSW MG मोटर इंडिया ने मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। टाटा मोटर्स के बाद ये कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी है। वहीं, कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल विंडसर EV देश की सबसे नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार भी है। अब कंपनी इस महीने इस कार पर 70,000 रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 2026 खत्म होने वाले इस महने में इसकी सेल्स में इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें कि विंडसर EV ने अक्टूबर 2024 में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद से 400 दिनों में 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया था। ये 52.9 kWh बैटरी पैक के साथ 449Km की रेंज देती है।

विंडसर EV पर मिलने वाले मार्च डिस्काउंट की बात करें तो इस पर इस महीने 70,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। पिछले साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए तक के एक्सचेंज फायदे, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 13.99 लाख रुपए से 18.49 लाख रुपए के बीच है। वहीं, इसका मुकाबला मारुति ई विटारा, महिंद्रा BE 6, विनफास्ट VF6, टाटा कर्व EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टोयोटा एबेला से होता है।

विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।

विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।

MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट आर्मरेस्ट और रूफ और कॉलम लाइनर्स पर नए बेज अपहोल्स्ट्री की वजह से इसे पहचानना आसान है, जो मौजूदा मॉडल के ऑल-ब्लैक इंटीरियर कलर स्कीम से अलग है। विंडसर EV प्रो में कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि V2V (व्हीकल टू व्हीकल) और V2L (व्हीकल टू लोड) फंक्शनैलिटी, जहां बैटरी का इस्तेमाल दूसरी इलेक्ट्रिक कारों और बाहरी डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट और पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।