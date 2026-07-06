लॉन्च होते ही इस EV ने मचाया गदर, 2 साल से कम में बिक गईं 75,000 कारें; 450 km है रेंज

एमजी विंडसर ईवी ने भारतीय मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है। इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ने लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय के भीतर 75,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार 'विंडसर ईवी' (MG Windsor EV) ने भारतीय मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ने लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय के भीतर 75,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इस शानदार रफ्तार ने विंडसर को देश के इलेक्ट्रिक कार मार्केट में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें कि आज एमजी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो की भारी मांग है। आइए जानते हैं एमजी विंडसर ईवी की बिक्री और इसकी खासियत के बारे में विस्तार से।

ताबड़तोड़ बिक रही कार इस साल की पहली छमाही (H1 CY2026) भी विंडसर ईवी के लिए बेहद शानदार रही है। कंपनी ने जनवरी से जून 2026 के बीच इस कार की 19,000 से अधिक यूनिट्स बेची हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत यह कार भारत के ईवी सेल्स चार्ट में टॉप पर बनी हुई है। विंडसर, कॉमेट और जेडएस ईवी (ZS EV) की भारी मांग के कारण एमजी मोटर ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है।

क्या है कंपनी की प्लानिंग एमजी विंडसर की इस सफलता के पीछे इसकी खास 'ABC' रणनीति है। कंपनी ने इसे ए-सेगमेंट की कीमत, बी-सेगमेंट का बाहरी आकार और सी-सेगमेंट जैसी बड़ी केबिन स्पेस के साथ डिजाइन किया है। यह अनूठा फॉर्मूला उन परिवारों को काफी पसंद आ रहा है जो कम खर्च में एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं। इसके अलावा, कंपनी अब विंडसर ईवी में लोकल पार्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 70 पर्सेंट करने की योजना बना रही है।

रेंज करीब 450 किमी कीमत की बात करें तो विंडसर ईवी 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) स्कीम के तहत आती है। इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है। इसके साथ ग्राहक को 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी का रेंट देना होता है। यह कार दो बैटरी ऑप्शंस में उपलब्ध है। पहला 38 kWh का बैटरी पैक है जो 332 किमी की रेंज देता है। दूसरा प्रो वैरिएंट में मिलने वाला 52.9 kWh का बड़ा बैटरी पैक है। यह सिंगल चार्ज में 449 किमी की शानदार रेंज का दावा करता है।