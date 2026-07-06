लॉन्च होते ही इस EV ने मचाया गदर, 2 साल से कम में बिक गईं 75,000 कारें; 450 km है रेंज
एमजी विंडसर ईवी ने भारतीय मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है। इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ने लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय के भीतर 75,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार 'विंडसर ईवी' (MG Windsor EV) ने भारतीय मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ने लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय के भीतर 75,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इस शानदार रफ्तार ने विंडसर को देश के इलेक्ट्रिक कार मार्केट में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें कि आज एमजी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो की भारी मांग है। आइए जानते हैं एमजी विंडसर ईवी की बिक्री और इसकी खासियत के बारे में विस्तार से।
ताबड़तोड़ बिक रही कार
इस साल की पहली छमाही (H1 CY2026) भी विंडसर ईवी के लिए बेहद शानदार रही है। कंपनी ने जनवरी से जून 2026 के बीच इस कार की 19,000 से अधिक यूनिट्स बेची हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत यह कार भारत के ईवी सेल्स चार्ट में टॉप पर बनी हुई है। विंडसर, कॉमेट और जेडएस ईवी (ZS EV) की भारी मांग के कारण एमजी मोटर ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Windsor EV
₹ 14.1 - 18.6 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
क्या है कंपनी की प्लानिंग
एमजी विंडसर की इस सफलता के पीछे इसकी खास 'ABC' रणनीति है। कंपनी ने इसे ए-सेगमेंट की कीमत, बी-सेगमेंट का बाहरी आकार और सी-सेगमेंट जैसी बड़ी केबिन स्पेस के साथ डिजाइन किया है। यह अनूठा फॉर्मूला उन परिवारों को काफी पसंद आ रहा है जो कम खर्च में एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं। इसके अलावा, कंपनी अब विंडसर ईवी में लोकल पार्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 70 पर्सेंट करने की योजना बना रही है।
रेंज करीब 450 किमी
कीमत की बात करें तो विंडसर ईवी 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) स्कीम के तहत आती है। इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है। इसके साथ ग्राहक को 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी का रेंट देना होता है। यह कार दो बैटरी ऑप्शंस में उपलब्ध है। पहला 38 kWh का बैटरी पैक है जो 332 किमी की रेंज देता है। दूसरा प्रो वैरिएंट में मिलने वाला 52.9 kWh का बड़ा बैटरी पैक है। यह सिंगल चार्ज में 449 किमी की शानदार रेंज का दावा करता है।
फीचर्स भी है दमदार
इस कार का केबिन ग्राहकों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। इसमें 'एरो लाउंज' सीटें दी गई हैं, जो 135 डिग्री तक झुक सकती हैं। कार के डैशबोर्ड पर 15.6 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो सभी फीचर्स को कंट्रोल करती है। फ्लैट-फ्लोर केबिन, बड़ी कांच की खिड़कियां और प्रीमियम फीचर्स इसे एक बेहतरीन फैमिली कार बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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