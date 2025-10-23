इस ई-कार के दम पर टॉप-10 में पहुंची ये कंपनी, लोग बंद आंखों से खरीद रहे ये ईवी; 6 महीने में इसकी 28,599 यूनिट सेल
संक्षेप: विंडसर EV के दम पर एमजी टॉप-10 कार कंपनियों में पहुंच गई है। लोग इसके विंडसर ईवी मॉडल पर हाथ धोकर पड़ गए हैं। पिछले 6 महीने में इसकी 28,599 यूनिट सेल हुई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करते हुए सितंबर 2025 में टॉप-10 कार निर्माताओं में अपनी जगह पक्की कर ली है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी (मार्केट शेयर) 1.78% तक पहुंच गई है। लेकिन, इस सफलता के पीछे एक बड़ा राज छुपा है और वह MG विंडसर EV है। आंकड़े बताते हैं कि MG की कुल बिक्री में आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक ही मॉडल विंडसर ईवी का है। यह साफ संकेत है कि भारतीय ग्राहक अब तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं और MG इस EV बज का फायदा उठाने में सबसे आगे है।
नीचे पिछले 6 महीनों (सितंबर 2025 तक) में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली MG कारों की लिस्ट पेश है।
|मॉडल
|Mar'25
|Apr'25
|May'25
|Jun'25
|Jul'25
|Aug'25
|Sep'25
|टोटल
|विंडसर ईवी
|3,641
|3,660
|3,939
|3,799
|4,308
|4,511
|4,741
|28,599
|कॉमेट ईवी
|173
|191
|823
|856
|912
|1,113
|1,203
|5,271
|हेक्टर
|547
|977
|1,098
|757
|579
|379
|409
|4,746
|ZS EV
|856
|864
|360
|317
|815
|380
|250
|3,842
|एस्टर
|184
|133
|84
|66
|48
|179
|90
|784
|ग्लोस्टर
|100
|4
|0
|34
|16
|16
|35
|205
|टोटल
|5,501
|5,829
|6,304
|5,829
|6,678
|6,578
|6,728
|43,447
1- MG विंडसर ईवी- ईवी सेगमेंट की बादशाह
MG विंडसर ईवी (Windsor EV) सिर्फ MG के लिए ही नहीं, बल्कि काफी समय से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है। पिछले 6 महीने में इसकी 28,599 यूनिट बिक्री हुई। इसकी मासिक औसत बिक्री लगभग 4,766 यूनिट है।
ईवी की खासियत
इस EV को ग्राहकों ने हाथों-हाथ लिया है। अब MG ने इसमें एक नया वैरिएंट भी पेश किया है, जो बड़ी बैटरी के साथ आता है और एक बार फुल चार्ज करने पर 449 किलोमीटर की शानदार रेंज का वादा करता है। यह रेंज एंजाइटी को खत्म कर इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है।
2- MG कॉमेट EV: शहर की सड़कों का अनोखा सितारा
अपनी डिजाइन और कॉम्पैक्ट साइज के कारण कॉमेट ईवी (Comet EV) का बाजार में कोई सीधा मुकाबला नहीं है। इसने बिक्री के मामले में ZS EV को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 6 महीने में इसकी बिक्री 5,271 यूनिट रही। इसकी मासिक औसत बिक्री 791 यूनिट रही है।
3- MG हेक्टर: पेट्रोल/डीजल सेगमेंट का आधार
एक समय MG की सबसे लोकप्रिय कार हेक्टर (Hector) अब बिक्री में तीसरे स्थान पर है। विंडसर (Windsor) बिक्री के मुकाबले इसकी बिक्री लगभग पांचवां हिस्सा है। इसकी मासिक औसत लगभग 791 यूनिट्स है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन दोनों के विकल्प मौजूद हैं, जो इसे SUV सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाए रखते हैं।
4- MG ZS EV: बड़ी EV, चौथा स्थान
ZS EV एक लोकप्रिय एस्टर (Astor) कॉम्पैक्ट SUV का इलेक्ट्रिक वैरिएंट है, जो बिक्री में चौथे स्थान पर आ गई है, जिसे कॉमेट ईवी (Comet EV) ने पीछे धकेल दिया है। इसकी पिछले 6 महीने में 3,842 यूनिट्स बिकी हैं। इसकी मासिक औसत बिक्री लगभग 640 यूनिट्स है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो एक बड़ी इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं। जहां इलेक्ट्रिक मॉडल धूम मचा रहे हैं, वहीं MG के कुछ रेगुलर (ICE) मॉडलों को बाजार में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
MG एस्टर
यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मौजूद होने के बावजूद सबसे कम बिकने वाले मॉडलों में से एक रही है। पिछले 6 महीनों में सिर्फ 784 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसका औसत केवल 130 यूनिट्स प्रति माह रहा।
MG ग्लोस्टर
MG की फ्लैगशिप (सबसे महंगी) फुल-साइज SUV ग्लोस्टर (Gloster) का प्रदर्शन पिछले 6 महीनों में काफी कमजोर रहा। इसकी कुल बिक्री सिर्फ 205 यूनिट्स रही, जिसका मासिक औसत केवल 34 यूनिट्स है।
MG मोटर इंडिया के लिए सितंबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट यह साफ बताती है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही कंपनी के विकास के इंजन हैं। विंडसर ईवी (Windsor EV) की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री ने न सिर्फ MG को टॉप-10 कार निर्माताओं में जगह दी है, बल्कि यह भी स्थापित कर दिया है कि भारत का ऑटो बाजार अब EV क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार है।
नोट:- ऊपर दिए गए बिक्री के आंकड़े डीलरों को भेजी गई यूनिट्स की संख्या को दर्शाते हैं और वास्तविक बिक्री के आंकड़ों से थोड़े अलग हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।