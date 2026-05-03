पिछले 12 महीनों में 46,720 घरों तक पहुंची यह इलेक्ट्रिक कार, बिक्री में बनी नंबर-1; ये नेक्सन, पंच EV नहीं

May 03, 2026 09:25 am IST

एमजी विंडसर ईवी ने बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई बिक्री में सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। बता दें कि MG Windsor EV को इस दौरान कुल 46,720 नए ग्राहक मिले।

भारतीय मार्केट में पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक कारों (EV) का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो यहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। MG मोटर की 'विंडसर' (Windsor) ने बिक्री के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। MG विंडसर को इस दौरान कुल 46,720 नए ग्राहक मिले। इस दौरान विंडसर ईवी ने नेक्सन, पंच और XEV 9e जैसे मॉडलों को भी पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही नेक्सन ईवी बिक्री की इस लिस्ट में दूसरा नंबर टाटा मोटर्स की सबसे पॉपुलर कार नेक्सन ईवी रही। लंबे समय तक इस सेगमेंट में राज करने वाली नेक्सन ईवी को इस बार 29,197 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे पायदान से संतोष करना पड़ा। वहीं, तीसरे नंबर पर महिंद्रा की नई XEV 9e ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। महिंद्रा की इस दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी को इस दौरान 27,336 ग्राहकों ने खरीदा।

17,590 यूनिट्स बिकीं हैरियर ईवी चौथे और पांचवें नंबर पर फिर से टाटा मोटर्स का दबदबा देखने को मिला। लिस्ट में चौथे पायदान पर टाटा की प्रीमियम एसयूवी हैरियर ईवी रही। इसकी कुल 17,590 यूनिट्स बिकीं। इसके ठीक बाद पांचवें नंबर पर टाटा पंच ईवी का नाम आता है। अपनी मजबूती और कॉम्पैक्ट लुक के लिए मशहूर पंच इलेक्ट्रिक ने वित्त वर्ष 2026 में 17,117 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। टाटा की ये गाड़ियां मीडियम और प्रीमियम दोनों ही वर्ग के ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही हैं।

छठे नंबर पर रही महिंद्रा BE 6 लिस्ट में छठे नंबर पर महिंद्रा की 'BE 6' ने बाजी मारी। इसने कुल 16,313 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी जगह पक्की की। सातवें नंबर पर टाटा की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो (Tiago) रही। इसे 14,697 नए ग्राहक मिले। वहीं, आठवें नंबर पर MG की छोटी और स्टाइलिश कार 'कॉमेट' (Comet) रही। शहर की ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाई गई इस कार की कुल 10,292 यूनिट्स बिकीं।