इसे मिला देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार का तमगा, ये नेक्सन या पंच EV भी नहीं; करीब 450 km का रेंज

संक्षेप: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। बता दें कि एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) ने कैलेंडर ईयर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार का खिताब अपने नाम कर लिया।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। बता दें कि एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) ने कैलेंडर ईयर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार का खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे साल में विंडसर EV की 46,735 यूनिट्स बिकीं जो अब तक किसी एक EV मॉडल द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। औसतन हर महीने करीब 4,000 गाड़ियां बिकना इस बात का साफ संकेत है कि भारतीय ग्राहक अब इलेक्ट्रिक कारों को तेजी से अपना रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

20% बढ़ गई बिक्री साल के आखिरी महीनों में विंडसर EV की डिमांड और भी तेज हो गई। कंपनी के अनुसार, 2025 की चौथी तिमाही में विंडसर EV की बिक्री में सालाना आधार पर 20 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दमदार प्रदर्शन का असर पूरे ब्रांड पर दिखा। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की EV बिक्री 2025 में 111 पर्सेंट की सालाना ग्रोथ के साथ बढ़ी। जबकि कंपनी की कुल गाड़ियों की बिक्री में भी 19 पर्सेंट की बढ़त देखने को मिली। यानी विंडसर ने न सिर्फ EV सेगमेंट, बल्कि MG ब्रांड की कुल ग्रोथ में भी बड़ी भूमिका निभाई।

टियर-2 शहरों में भी डिमांड खास बात यह रही कि की एमजी विंडसर की पॉपुलैरिटी सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रही। टियर-2 शहरों और उभरते मार्केट से भी जबरदस्त मांग देखने को मिली। यह ट्रेंड बताता है कि अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर सोच बदल रही है और छोटे शहरों के ग्राहक भी EV को एक भरोसेमंद ऑप्शन मानने लगे हैं। एमजी विंडसर को भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल (CUV) बताया जाता है जो सेडान जैसी आरामदायक राइड और SUV जैसी मजबूती का कॉम्बिनेशन देता है।