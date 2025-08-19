इस EV को लॉन्च हुए 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन कंपनी के दूसरे सभी मॉडलों को छोड़ा पीछे; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच एमजी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री में कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच एमजी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि कंपनी ने बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) को बीते कुल 4,308 नए ग्राहक मिले। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री में एमजी विंडसर ई एलवी का मार्केट शेयर अकेले 64.51 पर्सेंट हो गया। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

72% बढ़ गई जेडएस ईवी की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमजी कॉमेट रही। एमजी कॉमेट ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 912 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी जेडएस ईवी रही। एमजी जेडएस ईवी ने इस दौरान 72.67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 815 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी हेक्टर रही। एमजी हेक्टर ने इस दौरान 67.47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 579 यूनिट कार की बिक्री की।