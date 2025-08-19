mg windsor ev again became the companys best-selling model in july 2025 beating hector gloster इस EV को लॉन्च हुए 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन कंपनी के दूसरे सभी मॉडलों को छोड़ा पीछे; बिक्री में बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
इस EV को लॉन्च हुए 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन कंपनी के दूसरे सभी मॉडलों को छोड़ा पीछे; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच एमजी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री में कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 04:37 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच एमजी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि कंपनी ने बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) को बीते कुल 4,308 नए ग्राहक मिले। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री में एमजी विंडसर ई एलवी का मार्केट शेयर अकेले 64.51 पर्सेंट हो गया। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

72% बढ़ गई जेडएस ईवी की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमजी कॉमेट रही। एमजी कॉमेट ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 912 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी जेडएस ईवी रही। एमजी जेडएस ईवी ने इस दौरान 72.67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 815 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी हेक्टर रही। एमजी हेक्टर ने इस दौरान 67.47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 579 यूनिट कार की बिक्री की।

सिर्फ 16 यूनिट बिकी एमजी ग्लॉस्टर

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एमजी एस्टर रही। एमजी एस्टर ने इस दौरान 94.83 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 48 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी ग्लॉस्टर रही। एमजी ग्लॉस्टर ने इस दौरान 91.62 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 16 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह सभी मॉडलों को मिलाकर एमजी ने बीते महीने कुल 6,678 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान एमजी की कुल कार बिक्री में सालाना आधार पर 46.06 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

