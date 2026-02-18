पंच, नेक्सन, कॉमेट, हैटरियर, कर्व या क्रेटा नहीं; बल्कि EV के लिए लोग इस मॉडल पर खर्च कर रहे रुपए
साल 2025 खत्म हो चुका है, लेकिन बीते साल की शानदार रिकॉर्ड धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बीते साल किन मॉडल का दबदबा रहा उसकी लिस्ट अब सामने आ गई है। हर महीने सेगमेंट को डोमिनेट करने वाली MG विंडसर EV साल की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार रही।
साल 2025 खत्म हो चुका है, लेकिन बीते साल की शानदार रिकॉर्ड धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बीते साल किन मॉडल का दबदबा रहा उसकी लिस्ट अब सामने आ गई है। हर महीने सेगमेंट को डोमिनेट करने वाली MG विंडसर EV साल की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार रही। इसकी 42,356 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसे 3,529 ग्राहकों ने खरीदा। वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेक्सन EV रही, जिसे 24,612 ग्राहक मिले। जबकि, लिस्ट में नंबर-3 पोजीशन पर महिंद्रा की नई नवेली XEV 9E रही। इसकी 22,266 यूनिट बिकी। चलिए अब एक बार सभी मॉडल की सेल्स को देखते हैं।
|टॉप इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाइज सेल्स 2025
|कंपनी
|मॉडल
|सेल्स 2025
|MG
|विंडसर
|42,356
|टाटा
|नेक्सन EV
|24,612
|महिंद्रा
|XEV 9e
|22,266
|टाटा
|पंच.EV
|16,763
|टाटा
|टियागो EV
|16,247
|महिंद्रा
|BE 6
|12,119
|MG
|कॉमेट
|10,442
|टाटा
|हैरियर EV
|9,854
|हुंडई
|क्रेटा इलेक्ट्रिक
|7,296
|टाटा
|कर्व EV
|5,690
|टाटा
|XPRES-T
|4,604
|MG
|ZS EV
|4,411
|महिंद्रा
|XUV400
|3,938
|BMW
|iX1
|2,805
|किआ
|क्लैविस EV
|2,684
|BYD
|अट्टो 3
|2,352
|BYD
|सीलियन 7
|2,237
|BYD
|EMAX 7
|1,545
|सिट्रोन
|eC3
|1,054
|मर्सिडीज
|EQB
|888
|विनफास्ट
|VF7
|565
|MG
|M9
|549
टॉप इलेक्ट्रिक कारों की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो MG विंडसर EV की साल 2025 में 42,356 यूनिट बिकीं। टाटा नेक्सन EV की साल 2025 में 24,612 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XEV 9e की साल 2025 में 22,266 यूनिट बिकीं। टाटा पंच EV की साल 2025 में 16,763 यूनिट बिकीं। टाटा टियागो EV की साल 2025 में 16,247 यूनिट बिकीं। महिंद्रा BE 6 की साल 2025 में 12,119 यूनिट बिकीं। MG कॉमेट की साल 2025 में 10,442 यूनिट बिकीं। टाटा हैरियर EV की साल 2025 में 9,854 यूनिट बिकीं। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की साल 2025 में 7,296 यूनिट बिकीं। टाटा कर्व EV की साल 2025 में 5,690 यूनिट बिकीं।
टाटा XPRES-T की साल 2025 में 4,604 यूनिट बिकीं। MG ZS EV की साल 2025 में 4,411 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XUV400 की साल 2025 में 3,938 यूनिट बिकीं। BMW iX1 की साल 2025 में 2,805 यूनिट बिकीं। किआ क्लैविस EV की साल 2025 में 2,684 यूनिट बिकीं। BYD अट्टो 3 की साल 2025 में 2,352 यूनिट बिकीं। BYD सीलियन 7 की साल 2025 में 2,237 यूनिट बिकीं। BYD EMAX 7 की साल 2025 में 1,545 यूनिट बिकीं। सिट्रोन eC3 की साल 2025 में 1,054 यूनिट बिकीं। मर्सिडीज EQB की साल 2025 में 888 यूनिट बिकीं। विनफास्ट VF7 की साल 2025 में 565 यूनिट बिकीं। MG M9 की साल 2025 में 549 यूनिट बिकीं।
MG की नंबर-1 विंडसर EV की डिटेल
कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की परमिशन देता है।
विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।
MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट आर्मरेस्ट और रूफ और कॉलम लाइनर्स पर नए बेज अपहोल्स्ट्री की वजह से इसे पहचानना आसान है, जो मौजूदा मॉडल के ऑल-ब्लैक इंटीरियर कलर स्कीम से अलग है। विंडसर EV प्रो में कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि V2V (व्हीकल टू व्हीकल) और V2L (व्हीकल टू लोड) फंक्शनैलिटी, जहां बैटरी का इस्तेमाल दूसरी इलेक्ट्रिक कारों और बाहरी डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट और पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया
