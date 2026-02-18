पंच, नेक्सन, कॉमेट, हैटरियर, कर्व या क्रेटा नहीं; बल्कि EV के लिए लोग इस मॉडल पर खर्च कर रहे रुपए

साल 2025 खत्म हो चुका है, लेकिन बीते साल की शानदार रिकॉर्ड धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बीते साल किन मॉडल का दबदबा रहा उसकी लिस्ट अब सामने आ गई है। हर महीने सेगमेंट को डोमिनेट करने वाली MG विंडसर EV साल की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार रही।

साल 2025 खत्म हो चुका है, लेकिन बीते साल की शानदार रिकॉर्ड धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बीते साल किन मॉडल का दबदबा रहा उसकी लिस्ट अब सामने आ गई है। हर महीने सेगमेंट को डोमिनेट करने वाली MG विंडसर EV साल की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार रही। इसकी 42,356 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसे 3,529 ग्राहकों ने खरीदा। वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेक्सन EV रही, जिसे 24,612 ग्राहक मिले। जबकि, लिस्ट में नंबर-3 पोजीशन पर महिंद्रा की नई नवेली XEV 9E रही। इसकी 22,266 यूनिट बिकी। चलिए अब एक बार सभी मॉडल की सेल्स को देखते हैं।

टॉप इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाइज सेल्स 2025 कंपनी मॉडल सेल्स 2025 MG विंडसर 42,356 टाटा नेक्सन EV 24,612 महिंद्रा XEV 9e 22,266 टाटा पंच.EV 16,763 टाटा टियागो EV 16,247 महिंद्रा BE 6 12,119 MG कॉमेट 10,442 टाटा हैरियर EV 9,854 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक 7,296 टाटा कर्व EV 5,690 टाटा XPRES-T 4,604 MG ZS EV 4,411 महिंद्रा XUV400 3,938 BMW iX1 2,805 किआ क्लैविस EV 2,684 BYD अट्टो 3 2,352 BYD सीलियन 7 2,237 BYD EMAX 7 1,545 सिट्रोन eC3 1,054 मर्सिडीज EQB 888 विनफास्ट VF7 565 MG M9 549

MG की नंबर-1 विंडसर EV की डिटेल कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की परमिशन देता है।

विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।