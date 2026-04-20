MG लाया अपनी पॉप्युलर EV का नया वेरिएंट, 61 हजार रुपये सस्ता, 45 मिनट में 80% तक चार्जिंग

Apr 20, 2026 04:39 pm IST

JSW-MG Motor ने अपनी पॉप्युलर Windsor EV का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस फ्लीट-ओनली वेरिएंट का नाम - MG Windsor Commute है। एक्साइट बेस वेरिएंट के मुकाबले कम्यूट की कीमत 61 हजार रुपये कम है।

JSW-MG Motor ने अपनी पॉप्युलर Windsor EV का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस फ्लीट-ओनली वेरिएंट का नाम - MG Windsor Commute है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसका BaaS बैटरी रेंटल ऑप्शन भी दे रही है, जिससे बायर्स के लिए कार की अपफ्रंट कीमत थोड़ी कम हो जाएगी। एक्साइट बेस वेरिएंट के मुकाबले कम्यूट की कीमत 61 हजार रुपये कम है। विंडसर कम्यूट 38 kWh के बैटरी पैक के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इसमें कंपनी क्या-क्या ऑफर कर रही है।

45 मिनट में 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज एक्साइट मॉडल की तरह, विंडसर कम्यूट में भी 38 kWh की बैटरी दी गई है। 38 kWh विंडसर एक्साइट की ARAI रेटिंग के अनुसार रेंज 332 किलोमीटर है। 7.4 किलोवॉट के एसी चार्जर से इसे 10 से 100 पर्सेंट तक चार्ज होने में 7 घंटे लगते हैं, जबकि 45 किलोवाट के डीसी चार्जर से 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज होने में 45 मिनट लगते हैं।

17 इंच के स्टील वील्स एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो, विंडसर कम्यूट में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ORVM पर लगे टर्न इंडिकेटर्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। हालांकि, अलॉय वील्स की जगह इसमें 17-इंच के स्टील वील्स (बिना कवर के) दिए गए हैं। इंटीरियर में ब्लैक थीम है, जिसे कुछ ट्रिम्स पर गोल्ड एक्सेंट से कॉन्ट्रास्ट किया गया है।

सात इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सीट्स की अपहोल्स्ट्री के लिए फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। 7-इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एक्साइट वर्जन से लिया गया है, लेकिन कम्यूट वर्जन में सेंट्रल 10.1-इंच टचस्क्रीन नहीं है। इसकी बजाय इसमें एक इंफोटेनमेंट यूनिट दी गई है जिसमें यूएसबी, एफएम और ब्लूटूथ जैसे लिमिटेड फंक्शन हैं।

ईवी के बाकी फीचर्स की बात करें, तो इसमें मैनुअल एसी, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट-एंड-टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग वील, पावर विंडोज, यूएसबी चार्जर (फ्रंट 1 टाइप-सी और 1 टाइप-ए, रियर में 1 टाइप-सी) शामिल हैं। पीछे बैठे पैसेंजर सीट्स को रिक्लाइन करके राइड कम्फर्ट को और बढ़ा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 4 डिस्क ब्रेक, 2 एयरबैग, हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं।

जल्द आएगी MG IM6 IM6 की एंट्री भारत में इसी साल अगस्त में होगी। इसे कंपनी डीलरशिप्स की एमजी सेलेक्ट चेन से खरीदा जा सकता है। इसकी बुकिंग इसी साल जुलाई में शुरू हो सकती है। यह भारत में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर उपलब्ध होगी। ग्लोबल मार्केट में एमजी आईएम6 100 kWh बैटरी पैक के साथ आती है। सिंगल और ड्यूल मोटर्स के साथ रियर वील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध है।