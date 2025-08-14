नया रिकॉर्ड! ये ई-कार बनी लगातार 10वें महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV, लॉन्च के बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा
MG विंडसर ईवी (MG Windsor EV) ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। जुलाई 2025 में इसकी 4,308 यूनिट सेल हुई। ये ईवी लगातार 10 महीने से नंबर-1 EV बन गई है।
भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor) ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जुलाई 2025 में इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार की 4,308 यूनिट्स बिकीं, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। इसके साथ ही विंडसर (Windsor) ईवी ने लगातार 10वें महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV का खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.31 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.49 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.19 लाख
Tata Punch EV
₹ 9.99 - 14.29 लाख
बिक्री और मार्केट ग्रोथ में जबरदस्त उछाल
अक्टूबर 2024 में लॉन्च के बाद से 35,000 यूनिट से ज्यादा की बिक्री हुई है। Q2 CY2025 में MG का EV मार्केट शेयर 28% से बढ़कर 32% हो गया। इसी दौरान विंडसर (Windsor) की औसत मासिक बिक्री में 17% की बढ़त हुई। अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक कुल 35,100 यूनिट्स बिकीं। इसकी औसतन 3,510 यूनिट्स प्रति माह सेल हुई।
बिक्री के कुछ हाइलाइट्स:
दिसंबर 2024 में इसकी 3,785 यूनिट सेल हुईं। वहीं, मई 2025 में इसकी 3,939 यूनिट सेल हुई। इसके अलावा जुलाई 2025 में इसकी 4,308 यूनिट (रिकॉर्ड) सेल हुई। यह भी खास है कि फरवरी 2025 जैसे स्लो महीनों में भी विंडसर (Windsor) ने मजबूत बिक्री कायम रखी।
डिजाइन और फीचर्स – प्रीमियम का नया लेवल
MG विंडसर (Windsor) का ‘AeroGlide’ डिजाइन सेडान की एलिगेंस और SUV की प्रैक्टिकैलिटी का कॉम्बो ऑफर करती है। इसमें ऐरो लॉन्ग (Aero Lounge) सीट्स मिलती हैं, जो 135 डिग्री तक रीक्लाइन हो सकती हैं। ये बिजनेस-क्लास कम्फर्ट के साथ आती हैं। इसमें 15.6-इंच का GRANDVIEW टच डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा इस ईवी में अल्ट्रा-रिच इन-कार एक्सपीरियंस मिलता है।
कीमत कितनी है?
इसके कीमत की बात करें तो इसकी कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के लिए 9.99 लाख + 3.9 रुपये/किमी से शुरू होती है, जिससे EV ओनरशिप और भी अफोर्डेबल हो जाती है।
