MG Windsor Best Selling EV for 10 Consecutive Months, Sets New Sales Record in July 2025 नया रिकॉर्ड! ये ई-कार बनी लगातार 10वें महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV, लॉन्च के बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Windsor Best Selling EV for 10 Consecutive Months, Sets New Sales Record in July 2025

नया रिकॉर्ड! ये ई-कार बनी लगातार 10वें महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV, लॉन्च के बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा

MG विंडसर ईवी (MG Windsor EV) ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। जुलाई 2025 में इसकी 4,308 यूनिट सेल हुई। ये ईवी लगातार 10 महीने से नंबर-1 EV बन गई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 01:16 AM
share Share
Follow Us on
नया रिकॉर्ड! ये ई-कार बनी लगातार 10वें महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV, लॉन्च के बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा

भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor) ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जुलाई 2025 में इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार की 4,308 यूनिट्स बिकीं, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। इसके साथ ही विंडसर (Windsor) ईवी ने लगातार 10वें महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV का खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

ये भी पढ़ें:SUV बाजार में इस कंपनी की तूफानी रफ्तार, मारुति को पछाड़ने से बस एक कदम दूर

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.31 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens Clavis EV

Kia Carens Clavis EV

₹ 17.99 - 24.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

बिक्री और मार्केट ग्रोथ में जबरदस्त उछाल

अक्टूबर 2024 में लॉन्च के बाद से 35,000 यूनिट से ज्यादा की बिक्री हुई है। Q2 CY2025 में MG का EV मार्केट शेयर 28% से बढ़कर 32% हो गया। इसी दौरान विंडसर (Windsor) की औसत मासिक बिक्री में 17% की बढ़त हुई। अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक कुल 35,100 यूनिट्स बिकीं। इसकी औसतन 3,510 यूनिट्स प्रति माह सेल हुई।

बिक्री के कुछ हाइलाइट्स:

दिसंबर 2024 में इसकी 3,785 यूनिट सेल हुईं। वहीं, मई 2025 में इसकी 3,939 यूनिट सेल हुई। इसके अलावा जुलाई 2025 में इसकी 4,308 यूनिट (रिकॉर्ड) सेल हुई। यह भी खास है कि फरवरी 2025 जैसे स्लो महीनों में भी विंडसर (Windsor) ने मजबूत बिक्री कायम रखी।

डिजाइन और फीचर्स – प्रीमियम का नया लेवल

MG विंडसर (Windsor) का ‘AeroGlide’ डिजाइन सेडान की एलिगेंस और SUV की प्रैक्टिकैलिटी का कॉम्बो ऑफर करती है। इसमें ऐरो लॉन्ग (Aero Lounge) सीट्स मिलती हैं, जो 135 डिग्री तक रीक्लाइन हो सकती हैं। ये बिजनेस-क्लास कम्फर्ट के साथ आती हैं। इसमें 15.6-इंच का GRANDVIEW टच डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा इस ईवी में अल्ट्रा-रिच इन-कार एक्सपीरियंस मिलता है।

ये भी पढ़ें:SUV बाजार में इस कंपनी की तूफानी रफ्तार, मारुति को पछाड़ने से बस एक कदम दूर

कीमत कितनी है?

इसके कीमत की बात करें तो इसकी कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के लिए 9.99 लाख + 3.9 रुपये/किमी से शुरू होती है, जिससे EV ओनरशिप और भी अफोर्डेबल हो जाती है।

Auto News Hindi MG Motors Electric Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।