इस इलेक्ट्रिक कार को हर दिन 125 लोग खरीद रहे, अब तक 50000 घरों तक पहुंची; ये टाटा या महिंद्रा नहीं
संक्षेप: JSW MG मोटर इंडिया ने एलान किया है कि MG विंडसर ने 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। अक्टूबर 2024 में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद से यह उपलब्धि केवल 400 दिनों में हासिल की गई है। इससे विंडसर भारत में 50,000 बिक्री तक पहुंचने वाली सबसे तेज फोर-व्हीलर इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है।
JSW MG मोटर इंडिया ने एलान किया है कि MG विंडसर ने 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। अक्टूबर 2024 में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद से यह उपलब्धि केवल 400 दिनों में हासिल की गई है। इससे विंडसर भारत में 50,000 बिक्री तक पहुंचने वाली सबसे तेज फोर-व्हीलर इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। यानी इस कार को हर दिन 125 ग्राहकों ने खरीदा। ये ग्राहकों में अपनी दमदरा डिमांड और तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। विंडसर EV के 52.9 kWh बैटरी पैक की रेंज 449 Km है। चलिए इसकी सेल्स के सफर को देखते हैं।
|MG विंडसर EV का सफर
|महीना
|सेल्स
|नवंबर 2024
|3,116
|दिसंबर 2024
|3,785
|जनवरी 2025
|3,277
|फरवरी 2025
|2,431
|मार्च 2025
|3,641
|अप्रैल 2025
|3,660
|मई 2025
|3,939
|जून 2025
|3,799
|जुलाई 2025
|4,308
|अगस्त 2025
|4,511
|सितंबर 2025
|4,741
|अक्टूबर 2025
|4,445
|टोटल
|45,653
|मंथली औसत
|3,804
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.49 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।
विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।
MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट आर्मरेस्ट और रूफ और कॉलम लाइनर्स पर नए बेज अपहोल्स्ट्री की वजह से इसे पहचानना आसान है, जो मौजूदा मॉडल के ऑल-ब्लैक इंटीरियर कलर स्कीम से अलग है। विंडसर EV प्रो में कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि V2V (व्हीकल टू व्हीकल) और V2L (व्हीकल टू लोड) फंक्शनैलिटी, जहां बैटरी का इस्तेमाल दूसरी इलेक्ट्रिक कारों और बाहरी डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट और पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।