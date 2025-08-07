MG Windsor Another Price Hike In August 2025 देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार विंडसर EV को खरीदने जा रहे, तो अब इतने रुपए ज्यादा लेकर जाएं; हो गई महंगी, Auto Hindi News - Hindustan
MG Windsor Another Price Hike In August 2025

देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार विंडसर EV को खरीदने जा रहे, तो अब इतने रुपए ज्यादा लेकर जाएं; हो गई महंगी

कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। ये 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:34 AM
MG Windsor EVarrow

MG मोटर इंडिया ने एक बार फिर विंडसर EV की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अब इस देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार को खरीदना 15,000 रुपए तक महंगा हो गया है। बेस मॉडल और बड़ी बैटरी वाले मिड वैरिएंट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिन वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उनमें टॉप मॉडल की कीमत सबसे कम 8,000 रुपए बढ़ी है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने 0.93% तक की बढ़ोतरी की है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार अपडेटेड लिस्ट पर नजर जरूर डाल लें।

विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।

ये भी पढ़ें:अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, कंपनी ने एक झटके में ₹90000 सस्ती कर दी ये SUV

विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर का नया मॉडल आते ही पुराने का स्टॉक क्लीयरेंस शुरू, पूरे ₹80000 की छूट

MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट आर्मरेस्ट और रूफ और कॉलम लाइनर्स पर नए बेज अपहोल्स्ट्री की वजह से इसे पहचानना आसान है, जो मौजूदा मॉडल के ऑल-ब्लैक इंटीरियर कलर स्कीम से अलग है। विंडसर EV प्रो में कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि V2V (व्हीकल टू व्हीकल) और V2L (व्हीकल टू लोड) फंक्शनैलिटी, जहां बैटरी का इस्तेमाल दूसरी इलेक्ट्रिक कारों और बाहरी डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट और पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।

