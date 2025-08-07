देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार विंडसर EV को खरीदने जा रहे, तो अब इतने रुपए ज्यादा लेकर जाएं; हो गई महंगी

कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। ये 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

MG मोटर इंडिया ने एक बार फिर विंडसर EV की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अब इस देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार को खरीदना 15,000 रुपए तक महंगा हो गया है। बेस मॉडल और बड़ी बैटरी वाले मिड वैरिएंट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिन वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उनमें टॉप मॉडल की कीमत सबसे कम 8,000 रुपए बढ़ी है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने 0.93% तक की बढ़ोतरी की है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार अपडेटेड लिस्ट पर नजर जरूर डाल लें।

विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।

विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।