धूम मचाने आ रहीं MG की ये नई SUV, लिस्ट में धांसू IM6 और स्टारलाइट 560 हाइब्रिड भी

एमजी, मैजेस्टर के अलावा भी एमजी कई नई एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें MG Starlight 560 Hybrid and EV के साथ कुछ और गाड़ियां शामिल हैं। तो आइए जानते हैं एमजी की इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) भारत में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत कर रही है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही अपनी D+ सेगमेंट की Majestor को अनाउंस किया था। कंपनी जल्द ही कीमत से भी पर्दा उठाने वाली है। मैजेस्टर के अलावा भी एमजी कई नई एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें MG Starlight 560 Hybrid and EV के साथ कुछ और गाड़ियां शामिल हैं। तो आइए जानते हैं एमजी की इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

MG IM6 electric SUV एमजी, चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी SAIC Motors के प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ब्रैंड IM Motors को भारत लाने की तैयारी में लगी है। इस ब्रैंड की पॉप्युलर IM6 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च होगी। उम्मीद है कि यह एसयूवी इसी साल अक्टूबर में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। इसकी कीमत 60 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। भारत में इसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किआ ईवी6 जीटी, टेस्ला मॉडल वाई और बीवाईडी सीलायन 7 से होगा। इंटरनैशनल मार्केट में IM6 को RWD और AWD दोनों कॉन्फिगरेशन में ऑफर की जा रही है। पहले वाले में 408 bhp की ताकत जेनरेट करने वाला एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जबकि दूसरे वाले में 778 bhp की पावर और 802 Nm का टॉर्क पैदा करने वाला ड्यूल-मोटर सेटअप है, जो 3.4 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है।

MG Starlight 560 Hybrid and EV एमजी भारत में वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। दोनों एसयूवी का बाहरी डिजाइन एक जैसा होगा, लेकिन इनमें अलग-अलग इंजन ऑप्शन उपलब्ध होंगे। अपकमिंग स्टारलाइट 560 हाइब्रिड भारत की पहली किफायती प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी। इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह सेटअप 197 बीएचपी पावर और 230 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें 20.5kWh की LFP बैटरी भी होगी, जो 100-125 किलोमीटर तक की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करेगी। इस एसयूवी की कंबाइंड रेंज लगभग 1100 किलोमीटर होगी।

एमजी अपनी स्टारलाइट 560 को इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भी लॉन्च करेगी। इसमें फ्रंट एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर होगा, जो 136 बीएचपी की पावर और 200 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 56.7kWh की बैटरी होगी और फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज देगी। स्टारलाइट 560 इसी साल अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो सकती है।