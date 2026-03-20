Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धूम मचाने आ रहीं MG की ये नई SUV, लिस्ट में धांसू IM6 और स्टारलाइट 560 हाइब्रिड भी

Mar 20, 2026 12:03 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

एमजी, मैजेस्टर के अलावा भी एमजी कई नई एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें MG Starlight 560 Hybrid and EV के साथ कुछ और गाड़ियां शामिल हैं। तो आइए जानते हैं एमजी की इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

धूम मचाने आ रहीं MG की ये नई SUV, लिस्ट में धांसू IM6 और स्टारलाइट 560 हाइब्रिड भी

एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) भारत में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत कर रही है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही अपनी D+ सेगमेंट की Majestor को अनाउंस किया था। कंपनी जल्द ही कीमत से भी पर्दा उठाने वाली है। मैजेस्टर के अलावा भी एमजी कई नई एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें MG Starlight 560 Hybrid and EV के साथ कुछ और गाड़ियां शामिल हैं। तो आइए जानते हैं एमजी की इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

MG IM6 electric SUV

एमजी, चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी SAIC Motors के प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ब्रैंड IM Motors को भारत लाने की तैयारी में लगी है। इस ब्रैंड की पॉप्युलर IM6 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च होगी। उम्मीद है कि यह एसयूवी इसी साल अक्टूबर में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। इसकी कीमत 60 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। भारत में इसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किआ ईवी6 जीटी, टेस्ला मॉडल वाई और बीवाईडी सीलायन 7 से होगा। इंटरनैशनल मार्केट में IM6 को RWD और AWD दोनों कॉन्फिगरेशन में ऑफर की जा रही है। पहले वाले में 408 bhp की ताकत जेनरेट करने वाला एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जबकि दूसरे वाले में 778 bhp की पावर और 802 Nm का टॉर्क पैदा करने वाला ड्यूल-मोटर सेटअप है, जो 3.4 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG ZS EV

MG ZS EV

₹ 17.99 - 20.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG 4 EV

MG 4 EV

₹ 30 - 32 लाख

मुझे सूचित करें
MG Comet EV

MG Comet EV

₹ 7.5 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG M9 EV

MG M9 EV

₹ 69.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG eRX5

MG eRX5

₹ 25 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें

MG Starlight 560 Hybrid and EV

एमजी भारत में वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। दोनों एसयूवी का बाहरी डिजाइन एक जैसा होगा, लेकिन इनमें अलग-अलग इंजन ऑप्शन उपलब्ध होंगे। अपकमिंग स्टारलाइट 560 हाइब्रिड भारत की पहली किफायती प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी। इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह सेटअप 197 बीएचपी पावर और 230 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें 20.5kWh की LFP बैटरी भी होगी, जो 100-125 किलोमीटर तक की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करेगी। इस एसयूवी की कंबाइंड रेंज लगभग 1100 किलोमीटर होगी।

ये भी पढ़ें:नई ब्रेजा में 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड ट्रांसमिशन भी

एमजी अपनी स्टारलाइट 560 को इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भी लॉन्च करेगी। इसमें फ्रंट एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर होगा, जो 136 बीएचपी की पावर और 200 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 56.7kWh की बैटरी होगी और फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज देगी। स्टारलाइट 560 इसी साल अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो सकती है।

ये भी पढ़ें:पहली बार ड्राइविंग करने वालों के लिए कौन सी कार है बेस्ट? देखें टॉप-5 की लिस्ट

MG ZS EV replacement

MG ZS EV भारत में शुरुआती मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक थी। इसी ने एमजी को भारत में अपने ईवी पोर्टफोलियो की पकड़ को मजबूत करने में मदद की थी। हालांकि, अब इसकी जगह SIGMA (SAIC Intelligent Global Modular Architecture) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक नई एसयूवी लेगी। इसके इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि यग एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 500 किलोमीटर की रेंज देगी।

ये भी पढ़ें:मारुति फ्रोंक्स का नया मॉडल आ रहा, नए इंजन से 35Km का माइलेज मिलेगा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।