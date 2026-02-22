मार्केट में एक और भौकाली SUV लाने जा रही MG, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए क्या है खासियत

Feb 22, 2026 01:31 pm IST

अगर आप बड़ी और भौकाली SUV के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, हाल ही में अपनी लग्जरी गाड़ी 'मेजेस्टर' दिखाने के बाद अब एमजी ने भारतीय सड़कों पर एक और नई SUV की टेस्टिंग शुरू कर दी है। चर्चा है कि इस नई कार का नाम 'स्टरलाइट 560' (Starlight 560) होगा। यह गाड़ी सीधे तौर पर महिंद्रा की चहेती XUV 7XO से मुकाबला करने आ रही है। एमजी ने पहले ही इशारा कर दिया है कि 2027 तक वो हाइब्रिड गाड़ियों की लाइन लगा देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई SUV उसी धाकड़ प्लान का हिस्सा है।

देखने में भी लगेगी बाहुबली देखने में यह SUV किसी 'बाहुबली' से कम नहीं लगती। भले ही टेस्टिंग के दौरान इसे ढक कर रखा गया था, लेकिन इसकी कद-काठी देखकर साफ पता चलता है कि यह काफी लंबी और चौड़ी है। इसकी बनावट ऐसी है कि सड़क पर चलते वक्त यह दूर से ही नजर आएगी। इसमें आजकल के फैशन के हिसाब से स्प्लिट हेडलैंप्स (ऊपर पतली लाइटें और नीचे मेन लाइट) और पीछे की तरफ एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ी हुई LED लाइट्स दी गई हैं। इसके बड़े अलॉय व्हील्स और बॉक्सी लुक इसे एक तगड़ी मर्दाना पहचान देते हैं।

हाई-टेक होंगे एसयूवी के फीचर्स एसयूवी के केबिन की बात करें स्टरलाइट का व्हीलबेस महिंद्रा वाली कार से 60mm ज्यादा लंबा है। आसान भाषा में कहें तो गाड़ी के अंदर पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह (लेगरूम) मिलेगी, जिससे सफर काफी आरामदायक हो जाएगा। फीचर्स के मामले में भी एमजी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसमें 12.8-इंच का बहुत बड़ा टचस्क्रीन, आसमान देखने के लिए पैनोरमिक सनरूफ, हवादार सीटें और सुरक्षा के लिए ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है।

दमदार होगा एसयूवी का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो एमजी इसे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अवतार में भी पेश करेगी। खासकर इसका प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल भारत में हिट हो सकता है, क्योंकि इसमें पावर भी जबरदस्त मिलेगी (करीब 197 bhp) और माइलेज की भी चिंता नहीं रहेगी। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, एमजी अपने गुजरात वाले प्लांट को भी अब इन नई कारों के हिसाब से अपडेट कर रही है। कुल मिलाकर यह SUV दिखने में भारी-भरकम और फीचर्स में किसी महल जैसी होगी।