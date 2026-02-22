Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मार्केट में एक और भौकाली SUV लाने जा रही MG, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए क्या है खासियत

Feb 22, 2026 01:31 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एमजी ने भारतीय सड़कों पर एक और नई SUV की टेस्टिंग शुरू कर दी है। चर्चा है कि इस नई कार का नाम 'स्टरलाइट 560' (Starlight 560) होगा। यह गाड़ी सीधे तौर पर महिंद्रा की चहेती XUV 7XO से मुकाबला करने आ रही है।

मार्केट में एक और भौकाली SUV लाने जा रही MG, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए क्या है खासियत

अगर आप बड़ी और भौकाली SUV के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, हाल ही में अपनी लग्जरी गाड़ी 'मेजेस्टर' दिखाने के बाद अब एमजी ने भारतीय सड़कों पर एक और नई SUV की टेस्टिंग शुरू कर दी है। चर्चा है कि इस नई कार का नाम 'स्टरलाइट 560' (Starlight 560) होगा। यह गाड़ी सीधे तौर पर महिंद्रा की चहेती XUV 7XO से मुकाबला करने आ रही है। एमजी ने पहले ही इशारा कर दिया है कि 2027 तक वो हाइब्रिड गाड़ियों की लाइन लगा देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई SUV उसी धाकड़ प्लान का हिस्सा है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:कब लॉन्च होगी नई मारुति ब्रेजा? जानिए फीचर्स से इंजन तक कितनी बदलेगी SUV

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG G10

MG G10

₹ 24 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Jeep Meridian

Jeep Meridian

₹ 23.33 - 37.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu V-Cross

Isuzu V-Cross

₹ 25.52 - 30.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Santa Fe 2026

Hyundai Santa Fe 2026

₹ 27 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 28.02 - 35.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 24.97 - 28.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

देखने में भी लगेगी बाहुबली

देखने में यह SUV किसी 'बाहुबली' से कम नहीं लगती। भले ही टेस्टिंग के दौरान इसे ढक कर रखा गया था, लेकिन इसकी कद-काठी देखकर साफ पता चलता है कि यह काफी लंबी और चौड़ी है। इसकी बनावट ऐसी है कि सड़क पर चलते वक्त यह दूर से ही नजर आएगी। इसमें आजकल के फैशन के हिसाब से स्प्लिट हेडलैंप्स (ऊपर पतली लाइटें और नीचे मेन लाइट) और पीछे की तरफ एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ी हुई LED लाइट्स दी गई हैं। इसके बड़े अलॉय व्हील्स और बॉक्सी लुक इसे एक तगड़ी मर्दाना पहचान देते हैं।

mg sterlite 560

हाई-टेक होंगे एसयूवी के फीचर्स

एसयूवी के केबिन की बात करें स्टरलाइट का व्हीलबेस महिंद्रा वाली कार से 60mm ज्यादा लंबा है। आसान भाषा में कहें तो गाड़ी के अंदर पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह (लेगरूम) मिलेगी, जिससे सफर काफी आरामदायक हो जाएगा। फीचर्स के मामले में भी एमजी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसमें 12.8-इंच का बहुत बड़ा टचस्क्रीन, आसमान देखने के लिए पैनोरमिक सनरूफ, हवादार सीटें और सुरक्षा के लिए ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:₹7.59 लाख की इस SUV पर टूटे लोग, 6 हफ्ते पहुंचा वेटिंग; फिर भी न थम रही डिमांड

दमदार होगा एसयूवी का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो एमजी इसे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अवतार में भी पेश करेगी। खासकर इसका प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल भारत में हिट हो सकता है, क्योंकि इसमें पावर भी जबरदस्त मिलेगी (करीब 197 bhp) और माइलेज की भी चिंता नहीं रहेगी। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, एमजी अपने गुजरात वाले प्लांट को भी अब इन नई कारों के हिसाब से अपडेट कर रही है। कुल मिलाकर यह SUV दिखने में भारी-भरकम और फीचर्स में किसी महल जैसी होगी।

(फोटो क्रेडिट-एनडीटीवी ऑटो)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
MG Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।