हैरियर, XUV7X0 को 'तारे दिखाने' आ रही ये SUV; 1100Km रेंज, 12.8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन मिलेगी

MG मोटर्स की गितनी अब देश की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनियों में होने लगी है। खासकर, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में MG ने अपनी अलग पहचान बना ली है। अब कंपनी 2026 में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनमें से एक वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) का रीबैज्ड वर्जन है।

MG मोटर्स की गितनी अब देश की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनियों में होने लगी है। खासकर, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में MG ने अपनी अलग पहचान बना ली है। अब कंपनी 2026 में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनमें से एक वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) का रीबैज्ड वर्जन है। हाल के महीनों में भारी कैमूफ्लाज वाले टेस्ट म्यूल्स अक्सर देखे गए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वुलिंग स्टारलाइट 560 के लिए एक पेटेंट फाइल किया गया है। भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला महिंद्रा XUV7X0 और टाटा हैरियर जैसे मॉडल से होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

वुलिंग स्टारलाइट 560 का एक्सटीरियर और डिजाइन इस कार की पेटेंट इमेज में देखा जा सकता है कि ज्यादातर एक्सटीरियर फीचर्स इंटरनेशनल-स्पेक मॉडल जैसे ही हैं। इस SUV का प्रोफाइल बॉक्सी है, इसमें शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स, मेश पैटर्न वाली ब्लैक-आउट ग्रिल और एक मजबूत बंपर डिजाइन है। साइड प्रोफाइल में चौकोर व्हील आर्च, मोटी बॉडी क्लैडिंग, बॉडी-कलर वाले दरवाजे के हैंडल, डुअल-टोन ORVMs, रूफ रेल्स और ब्लैक-आउट A, B और C पिलर्स हैं।

पीछे की तरफ, SUV में एक झुकी हुई विंडशील्ड, रैपअराउंड टेल लैंप और एक भारी-भरकम बंपर डिजाइन है। कुल मिलाकर, वुलिंग स्टारलाइट 560 की रोड प्रेजेंस बैलेंस है, ये न तो बहुत ज्यादा भड़कीली है और न ही बहुत ज्यादा दबदबा बनाने वाली। इसका डिजाइन फैमिली फोकस्ड यूजर्स को पसंद आएगा। डाइमेंशन के हिसाब से वुलिंग स्टारलाइट 560 की लंबाई 4,745 mm, चौड़ाई 1,850 mm और ऊंचाई 1,770 mm है। इसका व्हीलबेस 2,810 mm है।

वुलिंग स्टारलाइट 560 का इंजन और रेंज इंटरनेशनल मार्केट में वुलिंग स्टारलाइट 560 पेट्रोल, PHEV और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में उपलब्ध है। पेट्रोल वैरिएंट में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-4 LC4 इंजन लगा है, जो 177 PS की पावर और 290 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। स्टारलाइट 560 का PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड) वैरिएंट इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पॉपुलर ऑप्शन है।

इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो 106 PS की पावर और 130 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर, कुल सिस्टम पावर आउटपुट लगभग 197-204 PS होता है। स्टारलाइट 560 PHEV में LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी लगी है, जो 125 km (CLTC) की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज देती है।

स्टारलाइट 560 PHEV की कुल रेंज 1100 km (WLTC) तक है। इस वैरिएंट में हाइब्रिड ट्रांसमिशन लगा है। प्योर EV वैरिएंट की बात करें तो, बैटरी पैक के ऑप्शन में 60 kWh LFP और 69.2 kWh MAGIC बैटरी Pro LFP शामिल हैं। इसकी CLTC रेंज 500 से 540Km है। इसका सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 136 PS और 200 Nm की पावर जनरेट करता है। भारत में स्टारलाइट 560 EV में विंडो EV का बैटरी पैक मिल सकता है। वुलिंग स्टारलाइट 560 के सभी वैरिएंट में FWD कॉन्फिगरेशन है।

वुलिंग स्टारलाइट 560 के फीचर्स वुलिंग स्टारलाइट 560 का इंटीरियर थीम काफी मिनिमलिस्ट है, जिसमें गाड़ी के अंदर ज्यादा जगह और पैसेंजर के कम्फर्ट पर खास ध्यान दिया गया है। इसके खास फीचर्स में 12.8-इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 4G कनेक्टिविटी, OTA अपडेट और स्मार्टफोन ऐप के जरिए गाड़ी को रिमोट से कंट्रोल करने की सुविधा शामिल है। इसके लोअर वैरिएंट में 3.5-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है, जबकि हायर वैरिएंट में बड़ी फ़ुल-LCD यूनिट दी गई है।

PHEV और EV वैरिएंट में गियर सेलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर लगा होता है। इससे सेंटर कंसोल में काफी जगह बच जाती है। इसके अन्य खास फीचर्स में दो वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, 180 डिग्री सीट रिक्लाइनर मोड, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।