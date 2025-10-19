Hindustan Hindi News
सितंबर में सिर्फ 35 लोगों ने खरीदी ये कार, बिक्री में 88% की भारी गिरावट; 6 महीने में बड़ी मुश्किल से 102 यूनिट हुई सेल

संक्षेप: एमजी ग्लॉस्टर (MG Gloster) की बिक्री में सालाना आधार पर बड़ी गिरावट देखी गई। सितंबर 2025 में इसकी सिर्फ 35 यूनिट ही सेल हुई। 1 साल पहले सितंबर 2024 में इसकी 200 यूनिट सेल हुई थीं। 

Sun, 19 Oct 2025 10:55 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एमजी मोटर इंडिया की प्रीमियम D2-सेगमेंट SUV एमजी ग्लॉस्टर (MG Gloster) की बिक्री के हालिया आंकड़े चिंताजनक हैं। सितंबर 2025 में ग्लॉस्टर की बिक्री बेहद कम रही, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर भारी गिरावट दर्शाती है। सितंबर 2025 में एमजी ने ग्लॉस्टर की केवल 35 यूनिट्स की बिक्री की। सितंबर 2024 की तुलना में इसकी बिक्री में 88.4% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह MG के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ग्लॉस्टर कंपनी के पोर्टफोलियो में एक प्रमुख और महंगी SUV है।

MG ग्लॉस्टर की पिछले 6 महीने की बिक्री

महीनाबिक्री संख्या
अप्रैल 20254
मई 20250
जून 202534
जुलाई 202516
अगस्त 202513
सितंबर 202535

पिछले 6 महीने में MG ग्लॉस्टर की मात्र 102 यूनिट सेल हुई हैं। सितंबर 2024 की तुलना में इसकी बिक्री में 88.4% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, MG ग्लॉस्टर के मंथली सेल्स की बात करें तो इसकी बिक्री में मासिक सुधार (MoM Increase) देखा गया है। पिछले महीने यानी अगस्त 2025 की तुलना में ग्लॉस्टर की बिक्री में एक मजबूत उछाल आया है। अगस्त 2025 में केवल 16 यूनिट्स बिकने के मुकाबले सितंबर में 35 यूनिट्स बिकीं, जो 119% की मासिक वृद्धि (MoM Growth) को दर्शाता है।

क्या है बिक्री में गिरावट की वजह?

भले ही ग्लॉस्टर ने मासिक आधार पर सुधार दिखाया हो, लेकिन सालाना 88.4% की गिरावट यह संकेत देती है कि D2-सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, या ग्राहक किसी अपग्रेड/नए मॉडल का इंतजार कर रहे हैं।

एमजी ग्लॉस्टर अपने सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) और स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq) जैसी SUVs को टक्कर देती है। इस सेगमेंट में बड़ी SUV को अक्सर नए फीचर्स, टेक्नोलॉजी और मजबूत डिजाइन के अपडेट की जरूरत होती है, ताकि ग्राहक का आकर्षण बना रहे।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा

इस सेगमेंट में नए और अपडेटेड प्रतिद्वंद्वी लगातार आ रहे हैं, जो ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। शायद ग्राहक ग्लॉस्टर के एक बड़े फेसलिफ्ट या नए जेनरेशन मॉडल का इंतजार कर रहे हैं।

