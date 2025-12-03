Hindustan Hindi News
इस ई-कार के पीछे पड़े पैसे वाले लोग! हाई डिमांड से 4 महीने तक पहुंचा वेटिंग, 1,000 ईवी बेच कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड

संक्षेप:

पैसे वाले लोग MG की प्रीमियम ई-कार के पीछे पड़े हैं। एमजी सेलेक्ट ने हाल ही में 1,000 ईवी डिलीवर कर नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। सायबस्टर (Cyberster) की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अभी भी इसका 4 महीने से 5 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

Wed, 3 Dec 2025 04:17 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के ऑटो सेक्टर में JSW MG मोटर इंडिया लगातार अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कंपनी ने 32% की शानदार YTD (Year-to-date) ग्रोथ दर्ज की है। ICE कारों से लेकर EV सेगमेंट तक MG ने हर जगह अपना दम दिखाया है। JSW MG मोटर इंडिया ने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के बीच पिछले साल की तुलना में 32% ज्यादा व्होलसेल बिक्री दर्ज की है। आइए जरा विस्तार से इस सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

नवंबर 2025 में कंपनी ने 5,754 यूनिट्स की मजबूत बिक्री हासिल की। पोर्टफोलियो में ICE और EV दोनों सेगमेंट में स्टेबल डिमांड बनी हुई है। यह साफ दिखाता है कि MG की कारें भारतीय ग्राहकों में काफी लोकप्रिय हो रही हैं। MG सेलेक्ट ने 1,000 से ज्यादा ई-कारें सेल कीं। MG का प्रीमियम इलेक्ट्रिक रिटेल चैनल MG सेलेक्ट ने लॉन्च के बाद से ही धमाल मचा रखा है। कंपनी ने बताया कि इस नेटवर्क ने 1,000 यूनिट EV सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है।

MG सेलेक्ट क्यों खास है?

MG सेलेक्ट केवल MG की हाई-एंड इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करता है, जिनमें MG M9 (फ्लैगशिप EV) और MG Cyberster (भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कार) ईवी शामिल हैं। सायबस्टर (Cyberster) की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अभी भी इसका 4 महीने से 5 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। MG सेलेक्ट भारत के लग्जरी EV सेगमेंट में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जो किसी भी नए ब्रांड के लिए बड़ी उपलब्धि है।

जल्द आ रही 2026 MG हेक्टर फेसलिफ्ट

MG की सबसे पॉपुलर SUV हेक्टर (Hector) एक नए अवतार में जल्दी ही आने वाली है। 2019 में लॉन्च के बाद से हेक्टर (Hector) ने MG की इंडिया में पहचान बनाई थी और अब 2026 मॉडल की तैयारी हो चुकी है।

2026 हेक्टर में क्या मिलेगा नया?

हालांकि, यह जेनरेशन चेंज नहीं है, फिर भी हेक्टर (Hector) में कई अपडेट्स होंगे। इसमें नया फ्रंट फेसिया, रीडिजाइन्ड ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट व रियर बंपर, एक्सटीरियर में और शार्प स्टाइलिंग देखने को मिलती है। इसमें वही इंजन रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में तेजी देखी जा सकती है।

2026 हेक्टर (Hector) में वही इंजन ऑप्शन जारी रहेंगे। इसमें 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो 141 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या CVT सिस्टम मिलेगा।

इसके साथ 2.0L डीजल इंजन भी मिलेगा, जो 167bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेंगे।

MG मोटर इंडिया की 2025 की सेल्स परफॉर्मेंस शानदार रही है। YTD में 32% ग्रोथ के साथ MG सेलेक्ट EV नेटवर्क 1,000 यूनिट माइलस्टोन को पार कर गया है। ये सब दिखाता है कि MG आने वाले सालों में भारतीय बाजार में और बड़ा धमाका करने वाली है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi MG Motors Electric Car

