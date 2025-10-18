Hindustan Hindi News
अकेले ही कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो पर भारी पड़ रही ये कार, 70% कब्जा करके बैठी; सेगमेंट में नंबर-1 मॉडल

अकेले ही कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो पर भारी पड़ रही ये कार, 70% कब्जा करके बैठी; सेगमेंट में नंबर-1 मॉडल

संक्षेप: एमजी मोटर्स की सितंबर सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके 3 ICE और 3 इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। कंपनी टाटा मोटर्स के बाद इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है।

Sat, 18 Oct 2025 10:26 PM
एमजी मोटर्स की सितंबर सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके 3 ICE और 3 इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। कंपनी टाटा मोटर्स के बाद इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है। वहीं, विंडसर EV उसकी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। वहीं, कॉमेट EV देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। खास बात ये है कि कंपनी सालाना और मंथली आधार पर ग्रोथ भी मिली है। चलिए इसकी मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

MG मोटर्स मॉडल वाइज ईयरली सेल्स सितंबर 2025
नंमॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1विंडसर4,74104,741-70.47
2कॉमेट1,2031,268-65-5.1317.88
3हेक्टर4091,380-971-70.366.08
4ZS EV250980-730-74.493.72
5एस्टर90760-670-88.161.34
6ग्लॉस्टर35200-165-82.50.52
टोटल6,7284,5882,14046.64100

MG मोटर्स मॉडल वाइज ईयरली सेल्स की बात करें तो विंडसर की सितंबर 2025 में 4,741 यूनिट बिकीं। कॉमेट की सितंबर 2025 में 1,203 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,268 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 65 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.13% की डिग्रोथ मिली। हेक्टर की सितंबर 2025 में 409 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,380 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -971 यूनिट कम बिकीं और इसे 70.36% की डिग्रोथ मिली। ZS EV की सितंबर 2025 में 250 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 980 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -730 यूनिट कम बिकीं और इसे 74.49% की डिग्रोथ मिली।

एस्टर की सितंबर 2025 में 90 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 760 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -670 यूनिट कम बिकीं और इसे 88.16% की डिग्रोथ मिली। ग्लॉस्टर की सितंबर 2025 में 35 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 200 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -165 यूनिट कम बिकीं और इसे 82.5% की डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 6,728 यूनिट बेचीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 4,588 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,140 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 46.64% की ग्रोथ मिली।

MG मोटर्स मॉडल वाइज मंथली सेल्स सितंबर 2025
नंमॉडलसितंबर 2025अगस्त 2025अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1विंडसर4,7414,5112305.168.58
2कॉमेट1,2031,113908.0916.92
3हेक्टर409379307.925.76
4ZS EV250380-130-34.215.78
5एस्टर90179-89-49.722.72
6ग्लॉस्टर351619118.750.24
टोटल6,7286,5781502.28100

MG मोटर्स मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो विंडसर की सितंबर 2025 में 4,741 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 4,511 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 230 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.1% की ग्रोथ मिली। कॉमेट की सितंबर 2025 में 1,203 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 1,113 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 90 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.09% की ग्रोथ मिली। हेक्टर की सितंबर 2025 में 409 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 379 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 30 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.92% की ग्रोथ मिली। ZS EV की सितंबर 2025 में 250 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 380 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 130 यूनिट कम बिकीं और इसे 34.21% की डिग्रोथ मिली।

एस्टर की सितंबर 2025 में 90 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 179 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 89 यूनिट कम बिकीं और इसे 49.72% की डिग्रोथ मिली। ग्लॉस्टर की सितंबर 2025 में 35 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 16 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 19 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 118.75% की ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 6,728 यूनिट बेचीं। जबकि अगस्त 2025 में इसकी 6,578 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 150 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 2.28 की ग्रोथ मिली।

