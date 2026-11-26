कॉमेट, हेक्टर, एस्टर, मैजेस्टर को छोड़ MG की इस कार पर टूट पड़े ग्राहक; इसके सामने न्यू टोमाहॉक भी फेल!
कंपनी के पास बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है। कंपनी के लिए उसकी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पेट्रोल और डीजल इंजन से ज्यादा हैं। कंपनी के लिए विंडसर EV हर बार की तरह इस बार भी नंबर-1 रही।
एमजी मोटर्स की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें ICE और EV दोनों तरह के मॉडल हैं। कंपनी के पास बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है। कंपनी के लिए उसकी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पेट्रोल और डीजल इंजन से ज्यादा हैं। कंपनी के लिए विंडसर EV हर बार की तरह इस बार भी नंबर-1 रही। वहीं, उसकी एंट्री लेवल कार कॉमेट EV लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। कंपनी की हाल ही में लॉन्च टोमाहॉक EV को भी ग्राहकों को शानदार रिस्पॉनस मिला और ये टॉप-3 में जगह बनाने में कामयाब रही। चलिए एक बार कंपनी का सेल्स ब्रेकअप देखते हैं।
|MG मोटर्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|विंडसर EV
|3,943
|4,445
|-502
|-11.29
|49.21
|2
|कॉमेट EV
|1,202
|1,007
|195
|19.36
|15
|3
|टोमाहॉक EV
|1,089
|0
|1,089
|-
|13.59
|4
|हेक्टर
|956
|225
|731
|324.89
|11.93
|5
|मैजेस्टर
|517
|0
|517
|-
|6.45
|6
|एस्टर
|263
|102
|161
|157.84
|3.28
|7
|ZS EV
|43
|609
|-566
|-92.94
|0.54
|8
|ग्लॉस्टर
|0
|9
|-9
|-100
|0
|टोटल
|8,013
|6,397
|1,616
|25.26
|100
MG मोटर्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर EV की अक्टूबर 2026 में 3,943 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 4,445 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 502 यूनिट कम बिकीं और इसे 11.29% की डिग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 49.21% रहा। कॉमेट EV की अक्टूबर 2026 में 1,202 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 1,007 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 195 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 19.36% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 15% रहा। टोमाहॉक EV की अक्टूबर 2026 में 1,089 यूनिट बिकीं। जबकि इसका मार्केट शेयर 13.59% रहा।
हेक्टर की अक्टूबर 2026 में 956 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 731 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 324.89% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 11.93% रहा। मैजेस्टर की अक्टूबर 2026 में 517 यूनिट बिकीं। जबकि इसका मार्केट शेयर 6.45% रहा। एस्टर की अक्टूबर 2026 में 263 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 102 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 157.84% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 3.28% रहा।
ZS EV की अक्टूबर 2026 में 43 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 609 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 566 यूनिट कम बिकीं और इसे 92.94% की डिग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 0.54% रहा। ग्लॉस्टर की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 9 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 0% रहा। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 8,013 यूनिट बेचीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,397 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने 1,616 यूनिट ज्यादा बेचीं और इसे 25.26% की ग्रोथ मिली।
सिंगल चार्ज पर 449 Km तक रेंज
MG विंडसर EV में कंपनी जल्दी ही एक बड़ा बैटरी पैक शामिल करके इसका पेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है। इसमें 61kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह बैटरी पैक मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा रेंज देगा। जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा मॉडल के 38kWh बैटरी पैक की ARAI-क्लेम्ड रेंज 332 Km और 52.9kWh बैटरी पैक की रेंज 449 Km है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही फ्रंट-एक्सल पर लगी ई-मोटर दी जाएगी। हालांकि इसकी पावर के आंकड़े अभी साफ नहीं हैं। फिर भी 61kwh बैटरी पैक से इसकी रेंज 543 Km के करीब हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें