कंपनी के पास बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है। कंपनी के लिए उसकी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पेट्रोल और डीजल इंजन से ज्यादा हैं। कंपनी के लिए विंडसर EV हर बार की तरह इस बार भी नंबर-1 रही।

एमजी मोटर्स की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें ICE और EV दोनों तरह के मॉडल हैं। कंपनी के पास बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है। कंपनी के लिए उसकी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पेट्रोल और डीजल इंजन से ज्यादा हैं। कंपनी के लिए विंडसर EV हर बार की तरह इस बार भी नंबर-1 रही। वहीं, उसकी एंट्री लेवल कार कॉमेट EV लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। कंपनी की हाल ही में लॉन्च टोमाहॉक EV को भी ग्राहकों को शानदार रिस्पॉनस मिला और ये टॉप-3 में जगह बनाने में कामयाब रही। चलिए एक बार कंपनी का सेल्स ब्रेकअप देखते हैं।

MG मोटर्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 विंडसर EV 3,943 4,445 -502 -11.29 49.21 2 कॉमेट EV 1,202 1,007 195 19.36 15 3 टोमाहॉक EV 1,089 0 1,089 - 13.59 4 हेक्टर 956 225 731 324.89 11.93 5 मैजेस्टर 517 0 517 - 6.45 6 एस्टर 263 102 161 157.84 3.28 7 ZS EV 43 609 -566 -92.94 0.54 8 ग्लॉस्टर 0 9 -9 -100 0 टोटल 8,013 6,397 1,616 25.26 100

MG मोटर्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर EV की अक्टूबर 2026 में 3,943 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 4,445 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 502 यूनिट कम बिकीं और इसे 11.29% की डिग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 49.21% रहा। कॉमेट EV की अक्टूबर 2026 में 1,202 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 1,007 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 195 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 19.36% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 15% रहा। टोमाहॉक EV की अक्टूबर 2026 में 1,089 यूनिट बिकीं। जबकि इसका मार्केट शेयर 13.59% रहा।

हेक्टर की अक्टूबर 2026 में 956 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 731 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 324.89% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 11.93% रहा। मैजेस्टर की अक्टूबर 2026 में 517 यूनिट बिकीं। जबकि इसका मार्केट शेयर 6.45% रहा। एस्टर की अक्टूबर 2026 में 263 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 102 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 157.84% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 3.28% रहा।

ZS EV की अक्टूबर 2026 में 43 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 609 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 566 यूनिट कम बिकीं और इसे 92.94% की डिग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 0.54% रहा। ग्लॉस्टर की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 9 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 0% रहा। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 8,013 यूनिट बेचीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,397 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने 1,616 यूनिट ज्यादा बेचीं और इसे 25.26% की ग्रोथ मिली।