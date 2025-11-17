अपनी कंपनी के लिए तारणहार बनी ये कार, ग्राहक इसे खरीदने के लिए लाइन लगा रहे; भरोसा ऐसा कि लोग बंद आंखों से खरीद रहे
संक्षेप: MG ने अक्टूबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें विंडसर ईवी (Windsor) को छोड़कर लगभग सभी कारों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, विंडसर ईवी अपनी कंपनी के लिए तारणहार बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
JSW MG मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 के लिए अपनी मासिक बिक्री रिपोर्ट जारी कर दी है और इस बार आंकड़ों में गिरावट साफ दिख रही है। कंपनी ने कुल 6,397 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल की तुलना में 9% कम है। सितंबर 2025 की तुलना में भी MG की सेल्स 5% घट गई है। इसके बावजूद न्यू विंडसर ईवी (Windsor EV) ने MG की रिपोर्ट को संभाल लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अक्टूबर 2025 में MG सेल्स ब्रेकअप
MG विंडसर कंपनी की नई सुपरहिट कार रही। इसकी बिक्री 4,445 यूनिट रही। इसकी बिक्री में +43% की उछाल आई। विंडसर ईवी (Windsor EV) न सिर्फ MG की बेस्ट-सेलिंग कार बन चुकी है, बल्कि यही मॉडल MG को 1 लाख EV मालिकों का बड़ा माइलस्टोन पार करने में भी मदद कर रहा है। तेजी से बढ़ती ईवी डिमांड के बीच विंडसर 2025 (Windsor 2025) की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक SUVs में से एक बन चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर में विंडसर इंस्पायर एडिशन (Windsor Inspire Edition -300 यूनिट्स) भी लॉन्च किया, जो 1 साल में 40,000 सेल्स पूरी होने का जश्न था।
|क्रम
|MG कार मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % (YoY)
|% शेयर (अक्टूबर 2025)
|1
|विंडसर
|4,445
|3,116
|+1,329
|+42.65%
|69.49%
|2
|कॉमेट
|1,007
|1,151
|-144
|-12.51%
|15.74%
|3
|ZS EV
|609
|611
|-2
|-0.33%
|9.52%
|4
|हेक्टर
|225
|1,224
|-999
|-81.62%
|3.52%
|5
|एस्टर
|102
|767
|-665
|-86.70%
|1.59%
|6
|ग्लोस्टर
|9
|176
|-167
|-94.89%
|0.14%
|—
|कुल
|6,397
|7,045
|-648
|-9.20%
|100%
MG कॉमेट ईवी
MG कॉमेट ईवी की बिक्री 1,007 यूनिट्स तक रही। वहीं, इसकी YoY सेल -13% तक घट गई और मासिक आधार पर (MoM) -16% गिर गई। MG की मिनी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट (Comet) की सेल पिछले कुछ महीनों से लगातार कमजोर रह रही है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमित बाजार अपील इसका मुख्य कारण माना जा रहा है।
MG ZS EV की बिक्री स्थिर
MG ZS EV की बिक्री स्थिर रही। इसने 609 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। सितंबर के 250 यूनिट्स से सीधे 609 पर पहुंचना ZS EV के लिए मजबूत रिकवरी है। ऐसा माना जा रहा है कि कम स्टॉक और फेस्टिव महीने में डिलीवरी पुश की वजह से यह उछाल आया।
हेक्टर / हेक्टर प्लस पर भारी गिरावट
एमजी हेक्टर / हेक्टर प्लस की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसकी सेल 225 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो सालाना (YoY) आधार पर 82% की गिरावट और मासिक आधार पर (MoM) 45% की गिरावट है।
MG हेक्टर कभी कंपनी की बेस्ट सेलर हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी डिमांड तेजी से क्रैश हो रही है। नई SUVs की एंट्री और EV शिफ्ट इसकी गिरावट का प्रमुख कारण है।
MG एस्टर की स्थिति और भी खराब
MG एस्टर की स्थिति और भी खराब हो गई। इसकी बिक्री 102 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो -87% की YoY गिरावट है। एस्टर (Astor) के लिए YoY आंकड़े बेहद कमजोर हैं। MG को जल्द ही इसकी अपडेटेड या नई जनरेशन की सख्त जरूरत दिख रही है।
MG ग्लोस्टर लगभग गायब
MG ग्लोस्टर की बिक्री काफी कम रही। इसकी सिर्फ 9 यूनिट्स सेल हुईं। प्रीमियम SUV सेगमेंट में MG ग्लोस्टर अब निच मार्केट तक सीमित रह गई हैं। नए प्रतिस्पर्धियों और फीचर-रिच विकल्पों ने इसकी सेल्स को बुरी तरह प्रभावित किया है।
MG सायबस्टर और M9
सायबस्टर (Cyberster) इलेक्ट्रिक रोडस्टर और M9 लक्जरी MPV की डिमांड सीमित है, लेकिन खरीदार इंतजार करने को तैयार हैं। 4 महीने तक की वेटिंग बताती है कि MG के प्रीमियम उत्पादों का एक अलग फैनबेस बना हुआ है।
