गजब की डिमांड... जिसे देखो वही ये कार खरीद रहा, 100 में से 70 यूनिट इसी की बिक रहीं, सेगमेंट में नंबर-1

MG मोटर्स की नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी को पिछले महीने सालाना और मासिक आधार पर डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। जिसमें अब नई हेक्टर शामिल हो चुकी है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर विंडसर EV ने शानदार प्रदर्शन किया।

Dec 19, 2025 09:10 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
MG मोटर्स की नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी को पिछले महीने सालाना और मासिक आधार पर डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। जिसमें अब नई हेक्टर शामिल हो चुकी है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर विंडसर EV ने शानदार प्रदर्शन किया। सालाना आधार पर इसे 28% की शानदार ग्रोथ मिली। वहीं, इस अकेली कार के पास कंपनी का 70% मार्केट शेयर रहा। यानी 100 में से 70 लोगों ने इस कार को खरीदा। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

MG कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (YoY)
नंमॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1विंडसर4,0253,14488128.0269.95
2कॉमेट89760029749.515.59
3ZS EV400483-83-17.186.95
4हेक्टर2781106-828-74.864.83
5एस्टर149548-399-72.812.59
6ग्लॉस्टर5138-133-96.380.09
टोटल5,7546,019-265-4.4100

MG कार के मॉडल वाइज ईयरली सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर की नवंबर 2025 में 4,025 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 3,144 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 881 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.02% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 69.95% रहा। कॉमेट की नवंबर 2025 में 897 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 600 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 297 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.5% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 15.59% रहा।

ZS EV की नवंबर 2025 में 400 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 483 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 83 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.18% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 6.95% रहा। हेक्टर की नवंबर 2025 में 278 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1106 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 828 यूनिट कम बिकीं और इसे 74.86% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 4.83% रहा।

एस्टर की नवंबर 2025 में 149 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 548 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 399 यूनिट कम बिकीं और इसे 72.81% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.59% रहा। ग्लॉस्टर की नवंबर 2025 में 5 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 138 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 133 यूनिट कम बिकीं और इसे 96.38% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.09% रहा।

MG कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (MoM)
नंमॉडलनवंबर 2025अक्टूबर 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1विंडसर4,0254,445-420-9.4569.49
2कॉमेट8971,007-110-10.9215.74
3ZS EV400609-209-34.329.52
4हेक्टर2782255323.563.52
5एस्टर1491024746.081.59
6ग्लॉस्टर59-4-44.440.14
टोटल5,7546,397-643-10.05100

अब बात करें MG कार के मॉडल वाइज मंथली सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर की नवंबर 2025 में 4,025 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 4,445 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 420 यूनिट कम बिकीं और इसे 9.45% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 69.49% रहा। कॉमेट की नवंबर 2025 में 897 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 1,007 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 110 यूनिट कम बिकीं और इसे 10.92% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 15.74% रहा।

ZS EV की नवंबर 2025 में 400 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 609 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 209 यूनिट कम बिकीं और इसे 34.32% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 9.52% रहा। हेक्टर की नवंबर 2025 में 278 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 53 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.56% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 3.52% रहा।

एस्टर की नवंबर 2025 में 149 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 102 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 47 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 46.08% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.59% रहा। ग्लॉस्टर की नवंबर 2025 में 5 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 9 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4 यूनिट कम बिकीं और इसे 44.44% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.14% रहा।

