देशभर में इस EV का दबदबा, मार्च में 100 में 70 लोगों ने सिर्फ इसी को खरीदा; हेक्टर, एस्टर आसपास भी नहीं

कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। जिसमें तीन ICE और तीन इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। खास बात ये है कि कंपनी के लिए इसके इलेक्ट्रिक मॉडल सबसे ज्यादा सेल लेकर आ रहे हैं। वहीं, कंपनी के कुल मार्केट शेयर में इनका योगदान 86% से भी ज्यादा है।

JSW MG मोटर इंडिया की मार्च सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी को पिछले महीने मंथली और ईयरली, दोनों बेसिस पर शानदार ग्रोथ मिली। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। जिसमें तीन ICE और तीन इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। खास बात ये है कि कंपनी के लिए इसके इलेक्ट्रिक मॉडल सबसे ज्यादा सेल लेकर आ रहे हैं। वहीं, कंपनी के कुल मार्केट शेयर में इनका योगदान 86% से भी ज्यादा है। MG के लिए हर बार की तरह विंडसर उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। इसके पास कंपनी का 69% (YoY) और 52% (MoM) मार्केट शेयर रहा। चलिए अब एक बार सेल्स के आंकड़ों को देखते हैं। यानी 100 में करीब 70 लोग सिर्फ विंडसर EV ही खरीद रहे हैं।

MG मोटर मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026 (YoY) नं मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 विंडसर EV 4,530 3,641 889 24.42 69.39 2 हेक्टर 850 547 303 55.39 13.02 3 कॉमेट EV 682 173 509 294.22 10.45 4 ZS EV 411 856 -445 -51.99 6.3 5 एस्टर 55 184 -129 -70.11 0.84 6 ग्लॉस्टर 0 100 -100 -100 0 टोटल 6,528 5,501 1,027 18.67 100

MG मोटर की YoY मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर EV की मार्च 2026 में 4,530 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 3,641 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 889 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 24.42% की ईयरली ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 69.39% रहा। हेक्टर की मार्च 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 547 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 303 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 55.39% की ईयरली ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 13.02% रहा। कॉमेट EV की मार्च 2026 में 682 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 173 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 509 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 294.22% की ईयरली ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 10.45% रहा।

ZS EV की मार्च 2026 में 411 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 856 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 445 यूनिट कम बिकी और इसे 51.99% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 6.3% रहा। एस्टर की मार्च 2026 में 55 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 184 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 129 यूनिट कम बिकी और इसे 70.11% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 0.84% रहा। ग्लॉस्टर की मार्च 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 100 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 100 यूनिट कम बिकी और इसे 100% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 0% रहा।

MG मोटर मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026 (MoM) नं मॉडल मार्च 2026 फरवरी 2026 अंतर ग्रोथ % MoM मार्केट शेयर % 1 विंडसर EV 4,530 2,599 1,931 74.3 52.43 2 हेक्टर 850 1,204 -354 -29.4 24.29 3 कॉमेट EV 682 699 -17 -2.43 14.1 4 ZS EV 411 344 67 19.48 6.94 5 एस्टर 55 111 -56 -50.45 2.24 6 ग्लॉस्टर 0 0 0 - 0 टोटल 6,528 4,957 1,571 31.69 100

MG मोटर की MoM मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर EV की मार्च 2026 में 4,530 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 2,599 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,931 यूनिट कम बिकी और इसे 74.3% की मंथली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 52.43% रहा।हेक्टर की मार्च 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 1,204 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 354 यूनिट कम बिकी और इसे 29.4% की मंथली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 24.29% रहा।कॉमेट EV की मार्च 2026 में 682 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 699 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 17 यूनिट कम बिकी और इसे 2.43% की मंथली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 14.1% रहा।