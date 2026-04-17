देशभर में इस EV का दबदबा, मार्च में 100 में 70 लोगों ने सिर्फ इसी को खरीदा; हेक्टर, एस्टर आसपास भी नहीं
कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। जिसमें तीन ICE और तीन इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। खास बात ये है कि कंपनी के लिए इसके इलेक्ट्रिक मॉडल सबसे ज्यादा सेल लेकर आ रहे हैं। वहीं, कंपनी के कुल मार्केट शेयर में इनका योगदान 86% से भी ज्यादा है।
JSW MG मोटर इंडिया की मार्च सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी को पिछले महीने मंथली और ईयरली, दोनों बेसिस पर शानदार ग्रोथ मिली। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। जिसमें तीन ICE और तीन इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। खास बात ये है कि कंपनी के लिए इसके इलेक्ट्रिक मॉडल सबसे ज्यादा सेल लेकर आ रहे हैं। वहीं, कंपनी के कुल मार्केट शेयर में इनका योगदान 86% से भी ज्यादा है। MG के लिए हर बार की तरह विंडसर उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। इसके पास कंपनी का 69% (YoY) और 52% (MoM) मार्केट शेयर रहा। चलिए अब एक बार सेल्स के आंकड़ों को देखते हैं। यानी 100 में करीब 70 लोग सिर्फ विंडसर EV ही खरीद रहे हैं।
|MG मोटर मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026 (YoY)
|नं
|मॉडल
|मार्च 2026
|मार्च 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|विंडसर EV
|4,530
|3,641
|889
|24.42
|69.39
|2
|हेक्टर
|850
|547
|303
|55.39
|13.02
|3
|कॉमेट EV
|682
|173
|509
|294.22
|10.45
|4
|ZS EV
|411
|856
|-445
|-51.99
|6.3
|5
|एस्टर
|55
|184
|-129
|-70.11
|0.84
|6
|ग्लॉस्टर
|0
|100
|-100
|-100
|0
|टोटल
|6,528
|5,501
|1,027
|18.67
|100
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
MG Cyberster
₹ 75 लाख
MG मोटर की YoY मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर EV की मार्च 2026 में 4,530 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 3,641 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 889 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 24.42% की ईयरली ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 69.39% रहा। हेक्टर की मार्च 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 547 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 303 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 55.39% की ईयरली ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 13.02% रहा। कॉमेट EV की मार्च 2026 में 682 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 173 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 509 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 294.22% की ईयरली ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 10.45% रहा।
ZS EV की मार्च 2026 में 411 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 856 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 445 यूनिट कम बिकी और इसे 51.99% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 6.3% रहा। एस्टर की मार्च 2026 में 55 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 184 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 129 यूनिट कम बिकी और इसे 70.11% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 0.84% रहा। ग्लॉस्टर की मार्च 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 100 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 100 यूनिट कम बिकी और इसे 100% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 0% रहा।
|MG मोटर मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026 (MoM)
|नं
|मॉडल
|मार्च 2026
|फरवरी 2026
|अंतर
|ग्रोथ % MoM
|मार्केट शेयर %
|1
|विंडसर EV
|4,530
|2,599
|1,931
|74.3
|52.43
|2
|हेक्टर
|850
|1,204
|-354
|-29.4
|24.29
|3
|कॉमेट EV
|682
|699
|-17
|-2.43
|14.1
|4
|ZS EV
|411
|344
|67
|19.48
|6.94
|5
|एस्टर
|55
|111
|-56
|-50.45
|2.24
|6
|ग्लॉस्टर
|0
|0
|0
|-
|0
|टोटल
|6,528
|4,957
|1,571
|31.69
|100
MG मोटर की MoM मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो विंडसर EV की मार्च 2026 में 4,530 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 2,599 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,931 यूनिट कम बिकी और इसे 74.3% की मंथली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 52.43% रहा।हेक्टर की मार्च 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 1,204 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 354 यूनिट कम बिकी और इसे 29.4% की मंथली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 24.29% रहा।कॉमेट EV की मार्च 2026 में 682 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 699 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 17 यूनिट कम बिकी और इसे 2.43% की मंथली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 14.1% रहा।
ZS EV की मार्च 2026 में 411 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 344 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 67 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 19.48% की मंथली ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 6.94% रहा। एस्टर की मार्च 2026 में 55 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 111 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 56 यूनिट कम बिकी और इसे 50.45% की मंथली डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 2.24% रहा। ग्लॉस्टर की मार्च 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2026 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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