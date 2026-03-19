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MG की इस ई-कार ने मचाया तहलका, सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना; सेल में 50% तक की उछाल

Mar 19, 2026 10:32 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फरवरी 2026 में MG की कुल 4,957 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल मॉडल्स का भी बड़ा योगदान रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

MG की इस ई-कार ने मचाया तहलका, सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना; सेल में 50% तक की उछाल

फरवरी 2026 में MG मोटर इंडिया (MG Motor India) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4,957 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल मॉडल्स का भी बड़ा योगदान रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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MG विंडसर ईवी और MG हेक्टर की सेल

सबसे ज्यादा बिकने वाली कार MG विंडसर ईवी (MG Windsor EV) रही, जिसकी 2,599 यूनिट्स बिकीं। यह लगातार कंपनी की नंबर-1 सेलिंग कार बनी हुई है। इसके अलावा MG हेक्टर (MG Hector) ने जबरदस्त वापसी की है। MG हेक्टर (Hector) की 1,204 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 133% की भारी बढ़ोतरी है।

MG कार सेल्स ब्रेकअप (फरवरी 2026 बनाम फरवरी 2025)

क्रमांकमॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % (YoY)% शेयर (फरवरी 2026)
1Windsor EV2,5992,431+168+6.91%52.43%
2Hector1,204515+689+133.79%24.29%
3Comet EV699291+408+140.21%14.10%
4ZS EV344399-55-13.78%6.94%
5Astor111264-153-57.95%2.24%
6Gloster0102-102-100%0.00%
कुलTotal4,9574,002+955+23.86%100%

MG कॉमेट ईवी की सेल में 140% की ग्रोथ

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 699 यूनिट्स के साथ 140% की ग्रोथ दर्ज की। हालांकि, MG ZS ईवी (MG ZS EV) की बिक्री में गिरावट देखने को मिली और यह सिर्फ 344 यूनिट्स तक सीमित रही।

MG एस्टर की सिर्फ 111 यूनिट सेल

वहीं, MG एस्टर (MG Astor) की बिक्री भी थोड़ी कमजोर रही और सिर्फ 111 यूनिट्स ही बिक पाईं। दूसरी ओर, कंपनी की फ्लैगशिप SUV ग्लोस्टर (Gloster) की बिक्री इस महीने शून्य रही, क्योंकि इसे बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह जल्द ही नई SUV MG मजेस्टर (MG Majestor) लॉन्च होने वाली है, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

3,642 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सेल

अगर EV और ICE (पेट्रोल-डीजल) का मुकाबला देखें, तो MG की कुल बिक्री में EVs का बड़ा हिस्सा बना हुआ है। फरवरी में कंपनी ने 3,642 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं, जबकि ICE मॉडल्स की बिक्री भी तेजी से बढ़कर 1,315 यूनिट्स तक पहुंच गई।

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एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) के लिए फरवरी 2026 काफी पॉजिटिव रहा। विंडसर ईवी (Windsor EV) और हेक्टर (Hector) जैसे मॉडल्स की मजबूत डिमांड ने कंपनी को ग्रोथ दिलाई, जबकि आने वाले समय में नई लॉन्च के साथ MG का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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