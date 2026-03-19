MG की इस ई-कार ने मचाया तहलका, सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना; सेल में 50% तक की उछाल

Mar 19, 2026 10:32 pm IST

फरवरी 2026 में MG की कुल 4,957 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल मॉडल्स का भी बड़ा योगदान रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फरवरी 2026 में MG मोटर इंडिया (MG Motor India) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4,957 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल मॉडल्स का भी बड़ा योगदान रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

MG विंडसर ईवी और MG हेक्टर की सेल

सबसे ज्यादा बिकने वाली कार MG विंडसर ईवी (MG Windsor EV) रही, जिसकी 2,599 यूनिट्स बिकीं। यह लगातार कंपनी की नंबर-1 सेलिंग कार बनी हुई है। इसके अलावा MG हेक्टर (MG Hector) ने जबरदस्त वापसी की है। MG हेक्टर (Hector) की 1,204 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 133% की भारी बढ़ोतरी है।

MG कार सेल्स ब्रेकअप (फरवरी 2026 बनाम फरवरी 2025)

क्रमांक मॉडल फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % (YoY) % शेयर (फरवरी 2026) 1 Windsor EV 2,599 2,431 +168 +6.91% 52.43% 2 Hector 1,204 515 +689 +133.79% 24.29% 3 Comet EV 699 291 +408 +140.21% 14.10% 4 ZS EV 344 399 -55 -13.78% 6.94% 5 Astor 111 264 -153 -57.95% 2.24% 6 Gloster 0 102 -102 -100% 0.00% कुल Total 4,957 4,002 +955 +23.86% 100%

MG कॉमेट ईवी की सेल में 140% की ग्रोथ

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 699 यूनिट्स के साथ 140% की ग्रोथ दर्ज की। हालांकि, MG ZS ईवी (MG ZS EV) की बिक्री में गिरावट देखने को मिली और यह सिर्फ 344 यूनिट्स तक सीमित रही।

MG एस्टर की सिर्फ 111 यूनिट सेल

वहीं, MG एस्टर (MG Astor) की बिक्री भी थोड़ी कमजोर रही और सिर्फ 111 यूनिट्स ही बिक पाईं। दूसरी ओर, कंपनी की फ्लैगशिप SUV ग्लोस्टर (Gloster) की बिक्री इस महीने शून्य रही, क्योंकि इसे बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह जल्द ही नई SUV MG मजेस्टर (MG Majestor) लॉन्च होने वाली है, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

3,642 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सेल

अगर EV और ICE (पेट्रोल-डीजल) का मुकाबला देखें, तो MG की कुल बिक्री में EVs का बड़ा हिस्सा बना हुआ है। फरवरी में कंपनी ने 3,642 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं, जबकि ICE मॉडल्स की बिक्री भी तेजी से बढ़कर 1,315 यूनिट्स तक पहुंच गई।