पेट्रोल भी, इलेक्ट्रिक भी! मार्केट में हलचल मचाने आ रही MG की ये गजब 7-सीटर कार, जानिए क्या है प्लग-इन-हाइब्रिड सिस्टम?

MG जल्द ही 7-सीटर सेगमेंट में S9 नाम की एक प्लग-इन-हाइब्रिड सिस्टम वाली SUV जोड़ने जा रही है। ये कार पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलने में सक्षम होगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में चल पाएगी?

ब्रिटिश ब्रांड के स्वामित्व वाली कंपनी MG मोटर (MG Motor) ने हाल ही में अपनी नई 7-सीटर प्लग-इन-हाइब्रिड SUV (Plug-in Hybrid SUV) S9 से पर्दा उठा दिया है। यह SUV खास तौर पर बड़े परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलता है। हालांकि, फिलहाल इस SUV को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया गया है, लेकिन इसके सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ऐसी प्लग-इन-हाइब्रिड (Plug-in Hybrid) SUV भारत में सफल होगी या नहीं? आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दमदार पावरट्रेन और 100KM की इलेक्ट्रिक रेंज

नई S9 प्लग-इन-हाइब्रिड (Plug-in Hybrid) SUV में कंपनी ने 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 24.7kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया है। ये हाइब्रिड कार लगभग 100 किमी. की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज ऑफर करने में सक्षम होगी, यानी कि डेली की सिटी ड्राइविंग बिना पेट्रोल खर्च के ही संभव होगी। इसके अलावा यह SUV उन लोगों के लिए दिलचस्प विकल्प हो सकती है, जो EV का अनुभव भी चाहते हैं और लंबी दूरी की टेंशन भी नहीं लेना चाहते हैं, जी हां, क्योंकि इसमें पेट्रोल हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा।

प्लग-इन-हाइब्रिड क्या होता है? प्लग-इन-हाइब्रिड (Plug-in Hybrid- PHEV) ऐसी गाड़ियां होती हैं, जिन्हें चार्ज भी किया जा सकता है और पेट्रोल से भी चलाया जा सकता है। इसका फायदा यह होता है कि शहर में छोटी दूरी इलेक्ट्रिक मोड में और हाईवे पर पेट्रोल इंजन से गाड़ी चलती है, यानी यह टेक्नोलॉजी पेट्रोल कार और EV के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है।

भारत में क्यों नहीं दिखती PHEV कारें?

भारत में फिलहाल प्लग-इन-हाइब्रिड (Plug-in Hybrid) कारें ज्यादा लोकप्रिय नहीं हैं। यहां ग्राहक आमतौर पर दो विकल्प चुनते हैं। इसमें फुल इलेक्ट्रिक कार और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें शामिल होती हैं। वहीं, बड़े 7-सीटर SUV सेगमेंट में अभी भी डीजल का दबदबा है। इस सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) जैसी SUV लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। भारतीय ग्राहक अभी भी रेंज, पावर और रोड प्रेजेंस को ज्यादा महत्व देते हैं।

किन ग्राहकों के लिए है ये SUV?

अगर MG S9 PHEV भारत में आती है, तो यह खास तौर पर उन लोगों को आकर्षित कर सकती है, जो बड़ी 7-सीटर फैमिली SUV चाहते हैं और नई इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी ट्राई करना चाहते हैं। इसके अलावा ये कार उन ग्राहकों को भी पसंद आएगी, जो डेली में कम ईंधन खर्च चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। जी हां, इस SUV की सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी, जैसे कि इसकी कीमत कितनी होगी? भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी या नहीं? सरकार की EV और हाइब्रिड पॉलिसी कैसी है और आगे कैसे बदल सकती है? अगर कीमत बहुत ज्यादा हुई तो यह केवल निश (niche) सेगमेंट तक सीमित रह सकती है।