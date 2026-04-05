अप्रैल का सबसे बड़ा ऑफर, इस कंपनी की कारों पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट, लिस्ट में SUV भी
एमजी मोटर इंडिया ने अप्रैल 2026 के धमाकेदार ऑफर्स को अनाउंस कर दिया है। कंपनी अपनी एसयूवी और इलेक्ट्रिक कारों समेत पूरे पोर्टफोलियो पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
MG की गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। एमजी मोटर इंडिया ने अप्रैल 2026 के धमाकेदार ऑफर्स को अनाउंस कर दिया है। कंपनी अपनी एसयूवी और इलेक्ट्रिक कारों समेत पूरे पोर्टफोलियो पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। तो आइए डीटेल में जानते हैं एमजी मोटर इंडिया की कौन सी गाड़ी पर अप्रैल में क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं।
MG Windsor
एमजी विंडसर पर 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, कुल मिलाकर आपको 40 हजार रुपये तक का फायदा होगा। यह 38 kWh और 52.9 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन में आती है, जो 136 किलोवाट तक की पावर और 200 एनएम तक का टॉर्क जेनरेट करते हैं। बड़ी बैटरी वाले वर्जन की क्लेम्ड रेंज 449 किलोमीटर तक है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
MG M9 EV
₹ 69.9 लाख
MG ZS EV
MG ZS EV पर 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, जिससे टोटल डिस्काउंट 40 हजार रुपये तक का हो जाता है। इसमें 50.3 kWh की बैटरी लगी है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 461 किलोमीटर तक है।
MG Hector
एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट रेंज की शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये है। हालांकि, इंडस्ट्री में 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंपनी ने मॉडल के बेस प्राइस को स्थिर रखा है। इसमें 143 हॉर्सपावर और 250 Nm टॉर्क जेनरेट करने वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है, जो 6- स्पीड मैनुअल या सीवीटी वर्जन के साथ आता है। इसमें आपको 170 हॉर्सपावर और 350 Nm टॉर्क वाला 2.0 पेट्रोल डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलेगा, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है।
MG Astor
एमजी एस्टर पर 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, जिससे टोटल बेनिफिट 45,000 रुपये तक का हो जाता है। इसमें मैनुअल और सीवीटी ऑप्शन्स के साथ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक ऑप्श उपलब्ध हैं।
MG Gloster
एमजी ग्लोस्टर पर इस महीने सबसे शानदार ऑफर मिल रहा है, जिसमें 3.5 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट और 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसमें 2.0 लीटर का टर्बो-डीजल इंजन लगा है जो 161 पीएस और 373.5 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।
MG Comet EV
एमजी कॉमेट ईवी अप्रैल 2026 में 30,000 रुपये तक के कैश डिस्काउंट के साथ मिल रही है। इसमें 17.3 kWh का बैटरी पैक है। एक बार चार्ज करने पर 230 किलोमीटर तक चल जाती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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