MG कारों के शौकीनों को बड़ा झटका! 1 अप्रैल से 2% तक बढ़ जाएंगे गाड़ियों के दाम, जानिए पूरी डिटेल्स

MG कारों के शौकीनों को बड़ा झटका! 1 अप्रैल से 2% तक बढ़ जाएंगे गाड़ियों के दाम, जानिए पूरी डिटेल्स
अगर आप MG मोटर की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, JSW MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से अपने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है।
अगर आप MG मोटर की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, JSW MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से अपने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के अनुसार, यह बढ़ोतरी अधिकतम 2 पर्सेंट तक होगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कीमतों का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। कंपनी ने साफ किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी केवल उसके मुख्य पोर्टफोलियो पर लागू होगी। जबकि कुछ खास प्रीमियम मॉडल्स को इससे बाहर रखा गया है।
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क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?
कंपनी ने इस फैसले के पीछे 'इनपुट कॉस्ट' में लगातार हो रही बढ़ोतरी को मुख्य कारण बताया है। कच्चे माल की कीमतों, रसद (Logistics) और अन्य परिचालन खर्चों में वृद्धि के कारण कंपनी पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। MG मोटर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कीमतों में यह संशोधन बढ़ते खर्चों के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए किया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी पूरी लागत का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल रही है, बल्कि उसका एक हिस्सा खुद वहन कर रही है।
प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को मिली राहत
इस खबर का सबसे राहत भरा पहलू यह है कि MG ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों MG M9 और Cyberster को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा है। ये गाड़ियां कंपनी के 'MG Select' चैनल के माध्यम से बेची जाती हैं। हालांकि, कंपनी के मुख्य पोर्टफोलियो में शामिल अन्य पॉपुलर गाड़ियां जैसे कि Comet EV, Astor, Hector और Gloster की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
पूरी इंडस्ट्री में दिख रहा है यही ट्रेंड
कीमतों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला सिर्फ MG मोटर तक सीमित नहीं है। टाटा मोटर्स ने भी 1 अप्रैल से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1.5 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी का एलान किया है। इसके अलावा, ऑडी इंडिया भी अपने वाहनों के दाम 2 पर्सेंट तक बढ़ाने जा रही है। मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी दिग्गज कंपनियां भी कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण अपने दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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