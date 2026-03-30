MG कारों के शौकीनों को बड़ा झटका! 1 अप्रैल से 2% तक बढ़ जाएंगे गाड़ियों के दाम, जानिए पूरी डिटेल्स

Mar 30, 2026 05:13 pm IST

अगर आप MG मोटर की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, JSW MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से अपने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है।

अगर आप MG मोटर की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, JSW MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से अपने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के अनुसार, यह बढ़ोतरी अधिकतम 2 पर्सेंट तक होगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कीमतों का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। कंपनी ने साफ किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी केवल उसके मुख्य पोर्टफोलियो पर लागू होगी। जबकि कुछ खास प्रीमियम मॉडल्स को इससे बाहर रखा गया है।

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? कंपनी ने इस फैसले के पीछे 'इनपुट कॉस्ट' में लगातार हो रही बढ़ोतरी को मुख्य कारण बताया है। कच्चे माल की कीमतों, रसद (Logistics) और अन्य परिचालन खर्चों में वृद्धि के कारण कंपनी पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। MG मोटर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कीमतों में यह संशोधन बढ़ते खर्चों के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए किया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी पूरी लागत का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल रही है, बल्कि उसका एक हिस्सा खुद वहन कर रही है।

प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को मिली राहत इस खबर का सबसे राहत भरा पहलू यह है कि MG ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों MG M9 और Cyberster को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा है। ये गाड़ियां कंपनी के 'MG Select' चैनल के माध्यम से बेची जाती हैं। हालांकि, कंपनी के मुख्य पोर्टफोलियो में शामिल अन्य पॉपुलर गाड़ियां जैसे कि Comet EV, Astor, Hector और Gloster की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।