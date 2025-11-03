रिकॉर्ड! 1 लाख लोगों ने खरीद ली इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें, भरोसा ऐसा कि बंद आंखों से ले रहे ग्राहक

संक्षेप: MG मोटर (MG Motor) ने अक्टूबर 2025 सेल्स में हल्की गिरावट दर्ज की है, लेकिन 1 लाख EV ओनर्स का बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 07:20 PM

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक JSW MG मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 का महीना मिले जुले नतीजों के साथ खत्म किया है। जहां एक ओर कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) सेल्स में थोड़ी गिरावट दर्ज की, वहीं MG ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और देश में 1 लाख EV ओनर्स का माइलस्टोन पूरा कर लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

MG की अक्टूबर सेल्स में हल्की सुस्ती

अक्टूबर 2025 में MG मोटर ने कुल 6,397 यूनिट्स की बिक्री की। पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 में MG ने 7,045 यूनिट्स बेची थीं, जो उस समय कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री थी। इस बार सेल्स में करीब 9.19% की गिरावट आई है, यानी 648 यूनिट्स की कमी देखी गई। सितंबर 2025 की तुलना में भी MG को 4.91% की मामूली गिरावट झेलनी पड़ी, जब उसने 6,728 यूनिट्स बेची थीं। लेकिन, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, क्योंकि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक की YTD सेल्स में कंपनी ने 27% YoY ग्रोथ हासिल की है।

MG सेलेक्ट सीरीज ने मचाई धूम

MG का प्रीमियम डिवीजन MG सेलेक्ट है, जिसमें ब्रांड की हाई-एंड कारें जैसे सायबस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर (Cyberster Electric Roadster) और M9 प्रेसिडेंशियल MPV शामिल हैं, उसने अक्टूबर में 62% MoM ग्रोथ दर्ज की है। दोनों गाड़ियों की बढ़ती डिमांड दिखाती है कि भारत में लग्जरी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अब मजबूत बाजार तैयार हो चुका है।

MG ने मनाया 1 लाख EV ऑनर्स का जश्न

सेल्स में मामूली गिरावट के बावजूद MG के पास एक बड़ी खुशी की वजह थी। कंपनी ने भारत में 1 लाख इलेक्ट्रिक कार ऑनर्स का रिकॉर्ड बना लिया है। यह माइलस्टोन MG को भारत की सबसे सफल इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स की लिस्ट में मजबूती से खड़ा करता है। MG ने भारत में EV ट्रेंड की शुरुआत अपने ZS EV से की थी, फिर कॉमेट ईवी (Comet EV) ने छोटे शहरों और शहरी यूजर्स के लिए नई परिभाषा दी और अब विंडसर ईवी (Windsor EV) ने MG के लिए बेस्टसेलर टैग पक्का कर दिया है।

MG की शान और भारत की पसंद