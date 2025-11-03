Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG motor sales Oct 2025 at 6397 units, Celebrates 1 Lakh MG EV Owners Milestone
रिकॉर्ड! 1 लाख लोगों ने खरीद ली इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें, भरोसा ऐसा कि बंद आंखों से ले रहे ग्राहक

रिकॉर्ड! 1 लाख लोगों ने खरीद ली इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें, भरोसा ऐसा कि बंद आंखों से ले रहे ग्राहक

संक्षेप: MG मोटर (MG Motor) ने अक्टूबर 2025 सेल्स में हल्की गिरावट दर्ज की है, लेकिन 1 लाख EV ओनर्स का बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 07:20 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक JSW MG मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 का महीना मिले जुले नतीजों के साथ खत्म किया है। जहां एक ओर कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) सेल्स में थोड़ी गिरावट दर्ज की, वहीं MG ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और देश में 1 लाख EV ओनर्स का माइलस्टोन पूरा कर लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति के स्टॉक में खड़ी रह गई ये कार, अक्टूबर में एक भी ग्राहक नहीं मिला

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG ZS EV

MG ZS EV

₹ 17.99 - 20.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF6

VinFast VF6

₹ 16.49 - 18.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

MG की अक्टूबर सेल्स में हल्की सुस्ती

अक्टूबर 2025 में MG मोटर ने कुल 6,397 यूनिट्स की बिक्री की। पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 में MG ने 7,045 यूनिट्स बेची थीं, जो उस समय कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री थी। इस बार सेल्स में करीब 9.19% की गिरावट आई है, यानी 648 यूनिट्स की कमी देखी गई। सितंबर 2025 की तुलना में भी MG को 4.91% की मामूली गिरावट झेलनी पड़ी, जब उसने 6,728 यूनिट्स बेची थीं। लेकिन, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, क्योंकि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक की YTD सेल्स में कंपनी ने 27% YoY ग्रोथ हासिल की है।

MG सेलेक्ट सीरीज ने मचाई धूम

MG का प्रीमियम डिवीजन MG सेलेक्ट है, जिसमें ब्रांड की हाई-एंड कारें जैसे सायबस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर (Cyberster Electric Roadster) और M9 प्रेसिडेंशियल MPV शामिल हैं, उसने अक्टूबर में 62% MoM ग्रोथ दर्ज की है। दोनों गाड़ियों की बढ़ती डिमांड दिखाती है कि भारत में लग्जरी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अब मजबूत बाजार तैयार हो चुका है।

MG ने मनाया 1 लाख EV ऑनर्स का जश्न

सेल्स में मामूली गिरावट के बावजूद MG के पास एक बड़ी खुशी की वजह थी। कंपनी ने भारत में 1 लाख इलेक्ट्रिक कार ऑनर्स का रिकॉर्ड बना लिया है। यह माइलस्टोन MG को भारत की सबसे सफल इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स की लिस्ट में मजबूती से खड़ा करता है। MG ने भारत में EV ट्रेंड की शुरुआत अपने ZS EV से की थी, फिर कॉमेट ईवी (Comet EV) ने छोटे शहरों और शहरी यूजर्स के लिए नई परिभाषा दी और अब विंडसर ईवी (Windsor EV) ने MG के लिए बेस्टसेलर टैग पक्का कर दिया है।

ये भी पढ़ें:मारुति से बस एक कदम पीछे रह गई ये कंपनी, हुंडई और महिंद्रा को आसपास भी नहीं टिकी

MG की शान और भारत की पसंद

MG विंडसर EV कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। ये दो वैरिएंट्स विंडसर (Windsor) और विंडसर प्रो (Windsor Pro) में आती है। इसमें 52.9 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 449 किमी. (सिंगल चार्ज पर) की है। इसमें लेवल-2 ADAS फीचर्स मिलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट और V2L टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें ड्युअल-टोन आइवरी इंटीरियर मिलता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi MG Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।