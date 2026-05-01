Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इलेक्ट्रिक कारों की दम पर इस कंपनी को मिली ईयरली ग्रोथ, देश की नंबर-1 EV के पीछे पड़े ग्राहक

May 01, 2026 04:02 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

आंकडों को देखें तो कंपनी की थोक बिक्री अप्रैल 2026 में 6,018 यूनिट रही। अप्रैल 2025 में बेची गई 5,829 यूनिट की तुलना में MG ने साल-दर-साल आधार पर 3.24% की वृद्धि दर्ज की। इस तरह, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री में 189 यूनिट का इजाफा हुआ।

इलेक्ट्रिक कारों की दम पर इस कंपनी को मिली ईयरली ग्रोथ, देश की नंबर-1 EV के पीछे पड़े ग्राहक

JSW MG मोटर इंडिया ने अप्रैल 2026 के लिए अपनी सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कंपनी को साल-दर-साल (YoY) के आधार पर बढ़त मिली है। खास बात ये रही की पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बावजूद कंपनी को ये ग्रोथ मिली। बता दें कि इस संकट के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट के साथ अन्य समस्याएं भी आ रही हैं। आंकडों को देखें तो कंपनी की थोक बिक्री अप्रैल 2026 में 6,018 यूनिट रही। अप्रैल 2025 में बेची गई 5,829 यूनिट की तुलना में MG ने साल-दर-साल आधार पर 3.24% की वृद्धि दर्ज की। इस तरह, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री में 189 यूनिट का इजाफा हुआ।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

MG की बिक्री के प्रदर्शन का महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर देखें, तो यह डेटा बदल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्च 2026 में कंपनी की थोक बिक्री 6,528 यूनिट रही थी, जिसके कारण महीने-दर-महीने आधार पर बिक्री में 7.81% की गिरावट आई। पिछले महीने की बिक्री की तुलना में इस बार बिक्री की मात्रा में 510 यूनिट की कमी देखने को मिली।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG G10

MG G10

₹ 24 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
MG Baojun 510

MG Baojun 510

₹ 11 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 19.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 9.79 - 15.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Gloster

MG Gloster

₹ 41.07 - 46.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Majestor

MG Majestor

₹ 40 - 45 लाख

मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:SUV की स्पीड का दावा निकला गलत, कोर्ट ने कहा- ग्राहक को ₹1.65 करोड़ लौटाओ

यह ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी की बिक्री के प्रदर्शन में साल-दर-साल आधार पर वृद्धि और महीने-दर-महीने आधार पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का असर भी देखने को मिल सकता है। इस संकट ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया है और ग्राहकों के भरोसे को भी कमजोर किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऑटोमोटिव बाजार में कुल मिलाकर डिमांड में कमी आई है।

ये भी पढ़ें:भारत में पहला बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू, अब बिना रुके दौंड़ेगी गाड़ियां

JSW MG मोटर इंडिया ने बताया कि कंपनी ने अपने ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) दोनों ही पोर्टफोलियो में बिक्री की गति को लगातार बनाए रखा है। वर्तमान में कंपनी के ICE पोर्टफोलियो में हेक्टर SUV, एस्टर SUV और ग्लॉस्टर SUV शामिल हैं, जिनकी जगह जल्द ही मैजेस्टर ले लेगी। EV पोर्टफोलियो में कॉमेट EV, ZS EV और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार विंडस EV शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने खत्म की ग्राहकों की टेंशन, हर नए मॉडल पर 2 लाख KM की वारंटी

मैजेस्टर का लॉन्च मई 2026 तक टाला
जब से MG मोटर ने जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में मैजेस्टर SUV को दुनिया के सामने पेश किया है, तब से ही लार्ज SUV सेगमेंट में इसे लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। इस कार को पहले 20 अप्रैल को लॉन्च किया जाना था, फिर इसकी तारीख बदलकर 27 अप्रैल कर दी गई, और अब यह पुष्टि हो गई है कि इसे मई महीने में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, लॉन्च की सटीक तारीख अभी तक नहीं बताई गई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
MG Motors Electric Car Electric Vehicles अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।