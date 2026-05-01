इलेक्ट्रिक कारों की दम पर इस कंपनी को मिली ईयरली ग्रोथ, देश की नंबर-1 EV के पीछे पड़े ग्राहक

May 01, 2026 04:02 pm IST

आंकडों को देखें तो कंपनी की थोक बिक्री अप्रैल 2026 में 6,018 यूनिट रही। अप्रैल 2025 में बेची गई 5,829 यूनिट की तुलना में MG ने साल-दर-साल आधार पर 3.24% की वृद्धि दर्ज की। इस तरह, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री में 189 यूनिट का इजाफा हुआ।

JSW MG मोटर इंडिया ने अप्रैल 2026 के लिए अपनी सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कंपनी को साल-दर-साल (YoY) के आधार पर बढ़त मिली है। खास बात ये रही की पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बावजूद कंपनी को ये ग्रोथ मिली। बता दें कि इस संकट के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट के साथ अन्य समस्याएं भी आ रही हैं। आंकडों को देखें तो कंपनी की थोक बिक्री अप्रैल 2026 में 6,018 यूनिट रही। अप्रैल 2025 में बेची गई 5,829 यूनिट की तुलना में MG ने साल-दर-साल आधार पर 3.24% की वृद्धि दर्ज की। इस तरह, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री में 189 यूनिट का इजाफा हुआ।

MG की बिक्री के प्रदर्शन का महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर देखें, तो यह डेटा बदल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्च 2026 में कंपनी की थोक बिक्री 6,528 यूनिट रही थी, जिसके कारण महीने-दर-महीने आधार पर बिक्री में 7.81% की गिरावट आई। पिछले महीने की बिक्री की तुलना में इस बार बिक्री की मात्रा में 510 यूनिट की कमी देखने को मिली।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी की बिक्री के प्रदर्शन में साल-दर-साल आधार पर वृद्धि और महीने-दर-महीने आधार पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का असर भी देखने को मिल सकता है। इस संकट ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया है और ग्राहकों के भरोसे को भी कमजोर किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऑटोमोटिव बाजार में कुल मिलाकर डिमांड में कमी आई है।

JSW MG मोटर इंडिया ने बताया कि कंपनी ने अपने ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) दोनों ही पोर्टफोलियो में बिक्री की गति को लगातार बनाए रखा है। वर्तमान में कंपनी के ICE पोर्टफोलियो में हेक्टर SUV, एस्टर SUV और ग्लॉस्टर SUV शामिल हैं, जिनकी जगह जल्द ही मैजेस्टर ले लेगी। EV पोर्टफोलियो में कॉमेट EV, ZS EV और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार विंडस EV शामिल हैं।