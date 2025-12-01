इस ई-कार के पीछे पड़े लोग, कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल बना; जनवरी से नवंबर तक कंपनी की 65,000 यूनिट सेल
लोग एमजी की ई-कार के पीछे पड़ गए हैं। लोगों ने पिछले महीने फिर से विंडसर ईवी को स्टार बना दिया। नवंबर 2025 में कंपनी की धकाधक 65,000 यूनिट सेल हो गई।
भारत में JSW MG मोटर ने 2025 में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कंपनी ने 65,000 से अधिक कारें बेच डालीं और साल के अंत तक यह आंकड़ा 70,000 यूनिट्स पार करने का अनुमान है। MG की यह मजबूत ग्रोथ मुख्य रूप से MG विंडसर EV की सुपरहिट सफलता के कारण है, जिसने कंपनी की तकदीर बदल दी है। कंपनी ने 32% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। ये MG का अब तक का सबसे मजबूत साल है। JSW MG मोटर ने जनवरी–नवंबर 2025 के दौरान पिछले साल की तुलना में 32% साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ दर्ज की है।
यह आंकड़ा व्होलसेल्स (wholesales) पर आधारित है, न कि रिटेल सेल्स पर आधारित है। कंपनी ने पूरे आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन नवंबर 2025 में भेजे गए 5,754 यूनिट्स और पिछले महीनों के आधिकारिक डाटा को मिलाकर यह साफ है कि MG ने 65,008 कारें शिप कर दी हैं।
4 महीने तक 6,000+ यूनिट की लगातार सेल
जुलाई से अक्टूबर 2025 तक MG हर महीने 6,000 से ज्यादा कारें बेचती रही। जुलाई 2025 में तो MG ने 6,678 यूनिट्स के साथ इस साल का अपना सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड बना दिया। कंपनी मॉडल-वाइज डाटा सामने नहीं लाती, लेकिन रिटेल आंकड़े बताते हैं कि MG की ग्रोथ का 60–70% हिस्सा सिर्फ MG विंडसर के कारण है।
MG की बिक्री रिपोर्ट
|JSW MG मोटर सेल्स
|महीने
|यूनिट
|जनवरी
|4,455
|फरवरी
|4,956
|मार्च
|5,500
|अप्रैल
|5,829
|मई
|6,304
|जून
|5,829
|जुलाई
|6,678
|अगस्त
|6,578
|सितंबर
|6,728
|अक्टूबर
|6,397
|नवंबर
|5,754
|टोटल
|65,008
MG विंडसर – भारत की EV क्वीन
भारत की पहली EV जिसने 1 साल में 50,000+ यूनिट्स की सेल का रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर 2024 में इसकी डिलीवरी शुरू हुई थी। नवंबर 2025 तक इसके 50,000+ ग्राहकों ने इसे अपनाया। विंडसर (Windsor) का किफायती दाम, कम चलने का खर्च और इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर का यूनिक पैकेज ग्राहकों को खूब पसंद आया। यह अब देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV बन चुकी है।
