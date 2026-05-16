इस इलेक्ट्रिक कार का पूरा देश दीवाना, अप्रैल में 3,296 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1; 449 km है रेंज

एमजी मोटर ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।

एमजी मोटर ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। एमजी विंडसर ईवी ने बीते महीने कुल 3,296 यूनिट कार की बिक्री की। हालांकि, इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 10 पर्सेंट की गिरावट देखी गई है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 3,660 यूनिट का था। बता दें कि विंडसर ईवी सिंगल चार्ज पर 450 किमी से आसपास की रेंज ऑफर करती है। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

33% बढ़ गई हेक्टर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी की सबसे भरोसेमंद और दमदार एसयूवी एमजी हेक्टर रही। हेक्टर ने अप्रैल महीने में शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,297 यूनिट की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले अप्रैल, 2025 में कंपनी ने इसकी केवल 977 यूनिट बेची थीं। वहीं, अगर पिछले महीने यानी मार्च 2026 से तुलना करें, तो हेक्टर की बिक्री में 53 पर्सेंट का तगड़ा उछाल आया है।

एमजी जेडएस ईवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी की प्रीमियम एसयूवी जेडएस ईवी तीसरे नंबर पर रही। बता दें कि अप्रैल, 2026 में इसकी 717 यूनिट बिकीं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 864 यूनिट। यानी सालाना आधार पर जेडएस ईवी की बिक्री में 17 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।

215% बढ़ गई कॉमेट ईवी की बिक्री कंपनी की छोटी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी (MG Comet EV) ने सालाना आधार पर सबको चौंका दिया है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में कॉमेट ईवी की बिक्री 215 पर्सेंट की भारी उछाल के साथ 601 यूनिट पर पहुंच गई। जबकि पिछले साल अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा महज 191 यूनिट था। हालांकि, मार्च 2026 में इसकी बिक्री में 12 पर्सेंट की मामूली गिरावट आई है।

एस्टर की बिक्री रही सुस्त एमजी एस्टर के लिए बीता महीना मिला-जुला रहा। बता दें कि अप्रैल, 2026 में एमजी एस्टर ने 20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 107 यूनिट कार की बिक्री की थी। वहीं, कंपनी की सबसे महंगी एसयूवी एमजी ग्लॉस्टर (MG Gloster) का खाता भी नहीं खुल सका। बता दें कि अप्रैल, 2026 में इसकी 0 यूनिट बिकीं।