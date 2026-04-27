इस इलेक्ट्रिक कार पर टूटे ग्राहक, पिछले 12 महीनों में 47 हजार लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1
भारतीय मार्केट में MG मोटर्स के कारों की डिमांड में पिछले कुछ समय से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अगर बीते FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो MG विंडसर ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली है।
भारतीय मार्केट में MG मोटर्स के कारों की डिमांड में पिछले कुछ समय से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अगर बीते फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो MG विंडसर (MG Windsor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। एमजी विंडसर को इस दौरान कुल 46,720 नए ग्राहक मिले। बता दें कि ठीक एक साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 19,394 यूनिट था। इस तरह सालाना आधार पर विंडसर की बिक्री में 141 पर्सेंट की भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
कॉमेट EV की बढ़त बरकरार
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर MG कॉमेट EV रही। कॉमेट ने इस दौरान 1 पर्सेंट की मामूली सालाना बढ़ोत्तरी के साथ कुल 10,292 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर कंपनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक MG हेक्टर रही। हालांकि, हेक्टर के लिए यह साल चुनौतीपूर्ण रहा और इसकी बिक्री में 42 पर्सेंट की सालाना गिरावट देखी गई। हेक्टर ने इस दौरान कुल 9,003 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 15,620 यूनिट था।
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MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
MG M9 EV
₹ 75.9 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
एस्टर और ग्लॉस्टर की डिमांड हुई कम
बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर MG ZS EV रही। इसने कुल 5,579 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि, इसकी बिक्री में भी 21 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, पांचवें नंबर पर रही MG एस्टर की बिक्री में 85 पर्सेंट की भारी गिरावट दर्ज की गई। एस्टर ने इस दौरान सिर्फ 1,212 यूनिट्स की बिक्री की। लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर कंपनी की प्रीमियम एसयूवी MG ग्लॉस्टर रही। ग्लॉस्टर को इस दौरान सिर्फ 119 ग्राहक मिले। इसकी बिक्री में 93 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। ओवरऑल बिक्री की बात करें तो MG मोटर्स को इस दौरान कुल 72,925 नए ग्राहक मिले।
300 किमी है कार की रेंज
एमजी विंडसर की सफलता के पीछे इसकी मॉडर्न डिजाइन और बेहतरीन पावरट्रेन है। विंडसर एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जो 38 kWh की बैटरी पैक के साथ आती है। यह मोटर 136bhp की अधिकतम पावर और 200Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह कार 331 किलोमीटर की रेंज देती है।
इतनी है कीमत
विंडसर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (बिना बैटरी रेंटल के) करीब 13.50 लाख रुपये है। फीचर्स के मामले में इसमें 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। मार्केट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV और महिंद्रा XUV400 जैसी गाड़ियों से होता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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