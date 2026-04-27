इस इलेक्ट्रिक कार पर टूटे ग्राहक, पिछले 12 महीनों में 47 हजार लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

Apr 27, 2026 01:08 pm IST

भारतीय मार्केट में MG मोटर्स के कारों की डिमांड में पिछले कुछ समय से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अगर बीते FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो MG विंडसर ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली है।

भारतीय मार्केट में MG मोटर्स के कारों की डिमांड में पिछले कुछ समय से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अगर बीते फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो MG विंडसर (MG Windsor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। एमजी विंडसर को इस दौरान कुल 46,720 नए ग्राहक मिले। बता दें कि ठीक एक साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 19,394 यूनिट था। इस तरह सालाना आधार पर विंडसर की बिक्री में 141 पर्सेंट की भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

कॉमेट EV की बढ़त बरकरार बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर MG कॉमेट EV रही। कॉमेट ने इस दौरान 1 पर्सेंट की मामूली सालाना बढ़ोत्तरी के साथ कुल 10,292 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर कंपनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक MG हेक्टर रही। हालांकि, हेक्टर के लिए यह साल चुनौतीपूर्ण रहा और इसकी बिक्री में 42 पर्सेंट की सालाना गिरावट देखी गई। हेक्टर ने इस दौरान कुल 9,003 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 15,620 यूनिट था।

एस्टर और ग्लॉस्टर की डिमांड हुई कम बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर MG ZS EV रही। इसने कुल 5,579 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि, इसकी बिक्री में भी 21 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, पांचवें नंबर पर रही MG एस्टर की बिक्री में 85 पर्सेंट की भारी गिरावट दर्ज की गई। एस्टर ने इस दौरान सिर्फ 1,212 यूनिट्स की बिक्री की। लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर कंपनी की प्रीमियम एसयूवी MG ग्लॉस्टर रही। ग्लॉस्टर को इस दौरान सिर्फ 119 ग्राहक मिले। इसकी बिक्री में 93 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। ओवरऑल बिक्री की बात करें तो MG मोटर्स को इस दौरान कुल 72,925 नए ग्राहक मिले।

300 किमी है कार की रेंज एमजी विंडसर की सफलता के पीछे इसकी मॉडर्न डिजाइन और बेहतरीन पावरट्रेन है। विंडसर एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जो 38 kWh की बैटरी पैक के साथ आती है। यह मोटर 136bhp की अधिकतम पावर और 200Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह कार 331 किलोमीटर की रेंज देती है।