Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़MG Majestor SUV Teased ahead of February 12 Unveil, check all details
फॉर्च्यूनर की नींद उड़ाने आई ये नई SUV, सामने आया धमाकेदार टीजर; 12 फरवरी को करेगी धाकड़ एंट्री

फॉर्च्यूनर की नींद उड़ाने आई ये नई SUV, सामने आया धमाकेदार टीजर; 12 फरवरी को करेगी धाकड़ एंट्री

संक्षेप:

MG मजेस्टर (MG Majestor) का ऑफिशियल टीजर जारी हो गया है। ये एसयूवी 12 फरवरी 2026 को भारत में एंट्री करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 27, 2026 08:34 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
MG Majestorarrow

JSW MG मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) अपनी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रीमियम SUV लॉन्च करने की तैयारी में है। इस अपकमिंग फ्लैगशिप SUV का नाम MG मजेस्टर (MG Majestor) है, जिसे कंपनी 12 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर पेश करने जा रही है। MG मजेस्टर (MG Majestor) को ग्लोस्टर (Gloster) से भी ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है और यह भारत के नए D+ SUV सेगमेंट में एंट्री करेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:भारत-EU डील! 100% घटा टैरिफ, अब लोग सस्ते में खरीद पाएंगे इन कंपनियों की कारें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Majestor

MG Majestor

₹ 40 - 45 लाख

मुझे सूचित करें
MG Gloster

MG Gloster

₹ 41.07 - 46.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross

₹ 39.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu MU-X

Isuzu MU-X

₹ 33.23 - 35.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner Legender

Toyota Fortuner Legender

₹ 41.54 - 46.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 33.65 - 48.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टीजर से क्या-क्या हुआ खुलासा?

MG द्वारा जारी पहले ऑफिशियल टीजर में मजेस्टर (Majestor) की दमदार साइज और जबरदस्त रोड प्रेजेंस साफ दिखाई देती है। कंपनी इसे भारत की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची SUV बता रही है। टीजर में सामने आया फ्रंट डिजाइन काफी आक्रामक नजर आता है, जिसमें नया मजेस्टिक मैट्रिक्स (Majestic Matrix) ग्रिल, शार्प Falcon-स्टाइल LED DRLs और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलता है। SUV का ओवरऑल लुक मस्कुलर और प्रीमियम फील देता है, जो सीधे तौर पर फुल-साइज SUV खरीदारों को टारगेट करता है।

भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में दिख चुकी है मजेस्टर

MG मजेस्टर (Majestor) को पहले ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (Bharat Mobility Global Expo 2025) में शोकेस किया जा चुका है। उस दौरान यह MG सायबस्टर और MG M9 के साथ नजर आई थी। जहां सायबस्टर और M9 पहले से ही MG के सेलेक्ट प्रीमियम आउटलेट्स के जरिए बिक्री पर हैं, वहीं मजेस्टर (Majestor) कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी अपमार्केट SUV साबित हो सकती है।

ग्लोस्टर से कैसे होगी अलग?

MG मजेस्टर, ग्लोस्टर का ही ज्यादा प्रीमियम और एडवांस वर्जन है, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें डार्क-थीम ग्रिल एलिमेंट्स, नए डिजाइन के बंपर और स्किड प्लेट्स दी गई हैं। इसमें ज्यादा चौड़े और उभरे हुए व्हील आर्च दिखाई देंगे। इसमें ज्यादा सीधा और ऊंचा स्टांस मिलता है।

साइड प्रोफाइल में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है, जबकि पीछे की तरफ नए डिजाइन किए गए टेललैंप मिलते हैं। इसमें एक बड़ा मजेस्टर (Majestor) बैजिंग दिया गया है। इसमें डुअल एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है। SUV को ग्लोस्टर (Gloster) से ज्यादा मस्कुलर और प्रीमियम दिखाने की पूरी कोशिश की गई है।

दमदार बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म

MG मजेस्टर (Majestor) को Maxus D90 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो कि एक बॉडी-ऑन-फ्रेम आर्किटेक्चर है। यह प्लेटफॉर्म दुनियाभर में बड़ी और मजबूत SUVs के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मजेस्टर (Majestor) की ऑफ-रोड क्षमता और मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

MG मजेस्टर (Majestor) में ग्लोस्टर (Gloster) वाला ही भरोसेमंद 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 213 bhp की पावर और 478 Nm का पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलता है। इसके साथ सेलेक्टेबल 4WD सिस्टम मिलने की भी उम्मीद है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी – पूरी लग्ज़री पैक

MG मजेस्टर (MG Majestor) को फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं रखा जाएगा। इसमें मिलने वाले संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं।

इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट दिया गया है। सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में मजेस्टर (Majestor) फुल-साइज SUV सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड सेट कर सकती है।

किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

MG मजेस्टर (Majestor) की टक्कर सीधे तौर पर भारत की पॉपुलर फुल-साइज SUVs से होगी, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner), स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq), जीप मेरेडियन (Jeep Meridian), Isuzu MU-X जैसी गाड़ियां शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

MG मजेस्टर उन ग्राहकों के लिए है, जो बड़ी और दमदार SUV चाहते हैं। प्रीमियम फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं। फॉर्च्युनर (Fortuner) से हटकर एक अलग और फ्यूचरिस्टिक विकल्प चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी 2026 को MG इसकी कीमत और वैरिएंट्स को लेकर क्या बड़ा खुलासा करती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi MG Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।