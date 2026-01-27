फॉर्च्यूनर की नींद उड़ाने आई ये नई SUV, सामने आया धमाकेदार टीजर; 12 फरवरी को करेगी धाकड़ एंट्री

संक्षेप: MG मजेस्टर (MG Majestor) का ऑफिशियल टीजर जारी हो गया है। ये एसयूवी 12 फरवरी 2026 को भारत में एंट्री करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

JSW MG मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) अपनी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रीमियम SUV लॉन्च करने की तैयारी में है। इस अपकमिंग फ्लैगशिप SUV का नाम MG मजेस्टर (MG Majestor) है, जिसे कंपनी 12 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर पेश करने जा रही है। MG मजेस्टर (MG Majestor) को ग्लोस्टर (Gloster) से भी ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है और यह भारत के नए D+ SUV सेगमेंट में एंट्री करेगी।

टीजर से क्या-क्या हुआ खुलासा?

MG द्वारा जारी पहले ऑफिशियल टीजर में मजेस्टर (Majestor) की दमदार साइज और जबरदस्त रोड प्रेजेंस साफ दिखाई देती है। कंपनी इसे भारत की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची SUV बता रही है। टीजर में सामने आया फ्रंट डिजाइन काफी आक्रामक नजर आता है, जिसमें नया मजेस्टिक मैट्रिक्स (Majestic Matrix) ग्रिल, शार्प Falcon-स्टाइल LED DRLs और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलता है। SUV का ओवरऑल लुक मस्कुलर और प्रीमियम फील देता है, जो सीधे तौर पर फुल-साइज SUV खरीदारों को टारगेट करता है।

भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में दिख चुकी है मजेस्टर

MG मजेस्टर (Majestor) को पहले ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (Bharat Mobility Global Expo 2025) में शोकेस किया जा चुका है। उस दौरान यह MG सायबस्टर और MG M9 के साथ नजर आई थी। जहां सायबस्टर और M9 पहले से ही MG के सेलेक्ट प्रीमियम आउटलेट्स के जरिए बिक्री पर हैं, वहीं मजेस्टर (Majestor) कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी अपमार्केट SUV साबित हो सकती है।

ग्लोस्टर से कैसे होगी अलग?

MG मजेस्टर, ग्लोस्टर का ही ज्यादा प्रीमियम और एडवांस वर्जन है, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें डार्क-थीम ग्रिल एलिमेंट्स, नए डिजाइन के बंपर और स्किड प्लेट्स दी गई हैं। इसमें ज्यादा चौड़े और उभरे हुए व्हील आर्च दिखाई देंगे। इसमें ज्यादा सीधा और ऊंचा स्टांस मिलता है।

साइड प्रोफाइल में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है, जबकि पीछे की तरफ नए डिजाइन किए गए टेललैंप मिलते हैं। इसमें एक बड़ा मजेस्टर (Majestor) बैजिंग दिया गया है। इसमें डुअल एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है। SUV को ग्लोस्टर (Gloster) से ज्यादा मस्कुलर और प्रीमियम दिखाने की पूरी कोशिश की गई है।

दमदार बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म

MG मजेस्टर (Majestor) को Maxus D90 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो कि एक बॉडी-ऑन-फ्रेम आर्किटेक्चर है। यह प्लेटफॉर्म दुनियाभर में बड़ी और मजबूत SUVs के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मजेस्टर (Majestor) की ऑफ-रोड क्षमता और मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

MG मजेस्टर (Majestor) में ग्लोस्टर (Gloster) वाला ही भरोसेमंद 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 213 bhp की पावर और 478 Nm का पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलता है। इसके साथ सेलेक्टेबल 4WD सिस्टम मिलने की भी उम्मीद है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी – पूरी लग्ज़री पैक

MG मजेस्टर (MG Majestor) को फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं रखा जाएगा। इसमें मिलने वाले संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं।

इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट दिया गया है। सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में मजेस्टर (Majestor) फुल-साइज SUV सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड सेट कर सकती है।

किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

MG मजेस्टर (Majestor) की टक्कर सीधे तौर पर भारत की पॉपुलर फुल-साइज SUVs से होगी, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner), स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq), जीप मेरेडियन (Jeep Meridian), Isuzu MU-X जैसी गाड़ियां शामिल हैं।