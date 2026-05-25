MG ने शुरू किया Majestor का प्रोडक्शन, जबर्दस्त हैं फीचर, टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगी टक्कर

एमजी मैजेस्टर का इंतजार कर रहे ग्राहको के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एमजी की मैजेस्टर ग्लॉस्टर का रिप्लेसमेंट है और इसकी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन से होगी।

MG Majestor का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी ने इसे अनवील तो कर दिया है, लेकिन इसकी प्राइसिंग की डेट कई बार आगे बढ़ चुकी है। हालांकि, अब कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसे कंपनी के हलोल (गुजरात) प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी कीमतों से भी पर्दा उठेगा। इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू है और इसे आप 41 हजार रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं। एमजी की मैजेस्टर ग्लॉस्टर का रिप्लेसमेंट है और इसकी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन से होगी। आइए जानते हैं मैजेस्टर के फीचर्स के बारे में।

सेगमेंट में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची एक फुल-साइज एसयूवी के तौर पर यह कंपनी का एक फ्लैगशिप मॉडल है। एमजी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची है। साथ ही यह सेगमेंट की पहली एसयूवी है जो क्रॉल कंट्रोल के साथ फ्रंट, रियर और सेंटर डिफरेंशियल लॉक ऑफर करती है। एसयूवी में 2.0-लीटर ट्विन टर्बो डीजल लगा है, जो 215.5 पीएस की पावर और 478.5 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें दस सेलेक्टेबल ऑफ-रोड मोड के साथ फोर-वील ड्राइव सिस्टम भी शामिल है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 219 मिमी है। कंपनी का दावा है कि इसकी वॉटर वेडिंग कैपेसिटी 810 मिमी तक है।

कई सारे हाई-टेक फीचर्स से लैस एमजी ने मैजेस्टर को लेवल 2 ADAS फंक्शन्स के साथ कई ड्राइवर असिस्टेंस और सेफ्टी टेक्नोलॉजीज से लैस किया है। इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-डिपार्चर वार्निंग और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी हार्डवेयर में आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, हिल-डिसेंट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा।

6-सीट और 7-सीट लेआउट के साथ 4x4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन MG इस SUV को दो मेन ट्रिम्स- शार्प और सैवी में ऑफर करेगी। शार्प ट्रिम टू-वील ड्राइव और फोर-वील ड्राइव ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध होगा। जबकि, टॉप-स्पेक सैवी ट्रिम में 6-सीट और 7-सीट लेआउट के साथ 4x4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन मिलेगा। बायर्स के पास मैजेस्टर के चार एक्सटीरियर कलर ऑप्शन- पर्ल वाइट, कंक्रीट ग्रे, मेटल ब्लैक और मेटल ऐश होंगे।

लॉन्च होने वाली है iM6 कंपनी इसी साल अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे - MG IM6 की लॉन्च करने वाली है। यह भारत में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर उपलब्ध होगी। IM6 की सबसे बड़ी खूबी इसकी रेंज होगी। ग्लोबल मार्केट में एमजी आईएम6 100 kWh बैटरी पैक के साथ आती है। सिंगल और ड्यूल मोटर्स के साथ रियर वील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध है।