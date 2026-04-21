मई के पहले हफ्ते में लॉन्च होगी यह बड़ी और पावरफुल SUV, टोयोटा फॉर्च्यूनर को देगी टक्कर

Apr 21, 2026 07:07 pm IST

JSW MG Motor India ने घोषणा की है कि मैजेस्टर एसयूवी मई 2026 के पहले हफ्ते में लॉन्च होगी। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट को ऑफिशियल नहीं किया है। इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडिएक से होगी।

MG Majestor के लिए आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा। पहले उम्मीद की जा रही थी कि D+ सेगमेंट की यह एसयूवी अप्रैल के खत्म होने से पहले लॉन्च हो जाएगी। हालांकि, अब ऐसा नहीं है। JSW MG Motor India ने घोषणा की है कि मैजेस्टर एसयूवी मई 2026 के पहले हफ्ते में लॉन्च होगी। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट को ऑफिशियल नहीं किया है। मैजेस्टर कंपनी की इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी एसयूवी होने वाली है। यह ग्लॉस्टर को रिप्लेस करेगी। इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडिएक से होगी।

जबर्दस्त है एक्सटीरियर लुक मैजेस्टर जबर्दस्त डाइमेंशन वाली एसयूवी है। यह अपने सेगमेंट में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची एसयूवी है। इसके फ्रंट में एक शानदार मोजैक मैट्रिक्स ग्रिल है, जिसके साथ खास ड्रैगन-आई एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स और ट्राई-बीम एलईडी हेडलाइट्स हैं। धांसू रोड प्रेजेंस वाली मैजेस्टर में 19 इंच के ड्यूल-टोन अलॉय वील्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़े माने जाते हैं और इसके प्रीमियम लुक को और भी शानदार बनाते हैं।

प्रीमियम इंटीरियर से लैस इंटीरियर में लग्जरी और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया गया है। इसकी खास खूबियों में मसाज ऑप्शन के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, 64 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। डैशबोर्ड में वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो से लैस 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

सेफ्टी के लिए ढेर सारे फीचर सेफ्टी के लिए इसमें आपको ADAS लेवल 2, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्टेंस, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360-डिग्री कैमरा, छह एयरबैग और हिल डिसेंट असिस्टेंस जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। ऑफ-रोडिंग का शौक रखने वालों के लिए एसयूवी में तीन लॉकिंग डिफरेंशियल और अलग-अलग टेरेन के लिए ड्राइविंग मोड - स्नो, रॉक, सैंड, मड और नॉर्मल दिए गए हैं।

पावरफुल इंजन एमजी मैजेस्टर में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो ग्लॉस्टर के टॉप-एंड वेरिएंट्स से लिया गया है। यह इंजन 215 हॉर्सपावर की ताकत और 478.5 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है और साथ ही लो-रेंज कैपेसिटी वाला फोर-वील ड्राइव (4WD) सिस्टम भी उपलब्ध है।