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27 अप्रैल को उठेगा इस बड़ी SUV की कीमतों से पर्दा, फॉर्च्यूनर को मिलने वाली है कड़ी टक्कर

Apr 22, 2026 06:13 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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एमजी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह मैजेस्टर की कीमतों को 27 अप्रैल को अनाउंस करेगी। कंपनी की इस नई एसयूवी की टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर, VW Tayron R-Line और स्कोडा कोडिएक से होगी।

27 अप्रैल को उठेगा इस बड़ी SUV की कीमतों से पर्दा, फॉर्च्यूनर को मिलने वाली है कड़ी टक्कर
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MG Majestor खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह इसकी कीमतों को 27 अप्रैल 2026 को अनाउंस करने वाली है। मैजेस्टर, ग्लॉस्टर की जगह लेने वाली एमजी की नई फ्लैगशिप ICE एसयूवी है। लॉन्च के समय यह दो ट्रिम्स - शार्प और सैवी - में उपलब्ध होगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 35 लाख रुपये से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर, VW Tayron R-Line और स्कोडा कोडिएक से होगी। आइए जानते हैं मैजेस्टर की खूबियों के बारे में।

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215 हॉर्सपावर और 478.5 एनएम का टॉर्क

मैजेस्टर में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है जो 215 हॉर्सपावर और 478.5 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और लो रेंज वाला फोर-वील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो इसे शहरी और ऑफ-रोड दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए पर्फेक्ट बनाता है। यह एसयूवी स्नो, सैंड, मड, रॉक और नॉर्मल जैसे कई टेरेन मोड्स से लैस है। इसमें बेहतर कंट्रोल के लिए तीन लॉकिंग डिफरेंशियल भी दिए गए हैं।

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19 इंच के अलॉय वील्स

मैजेस्टर का डिजाइन बॉक्सी और अगेसिव है। इसमें एक बड़ी फ्रंट ग्रिल, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स और आकर्षक डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। इसमें 19 इंच के अलॉय वील्स लगे हैं। बॉडी क्लैडिंग और साइड स्टेप्स इसे एक दमदार लुक देते हैं। एसयूवी के रियर में एमजी ब्रैंडिंग वाली कनेक्टेड एलईडी टेल-लैंप्स और स्पोर्टी लुक के लिए ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स दिए गए हैं।

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लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और हिल होल्ड जैसे फीचर

इंटीरियर की बात करें, तो मैजेस्टर में ब्लैक और सिल्वर कलर की थीम वाला प्रीमियम केबिन मिलेगा। इसमें इन्फोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दो 12.4 इंच की स्क्रीन दी गई हैं। ग्राहक 6 और 7 सीटर ऑप्शन में से चुन सकते हैं। इसकी खास खूबियों में पैनोरमिक सनरूफ, जेबीएल साउंड सिस्टम, वेंटिलेशन और मसाज के साथ पावर सीट्स, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग शामिल हैं। इस एसयूवी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलते हैं।

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अगस्त में आएगी IM6

IM6 की एंट्री भारत में इसी साल अगस्त में होगी। इसे कंपनी डीलरशिप्स की एमजी सेलेक्ट चेन से खरीदा जा सकेगा। इसकी बुकिंग इसी साल जुलाई में शुरू हो सकती है। यह भारत में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर उपलब्ध होगी। IM6 की सबसे बड़ी खूबी इसकी रेंज होगी। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज पर 625 किलोमीटर तक की रेंज देगी।

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लेखक के बारे में

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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