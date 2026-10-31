एक झटके में ₹1 लाख महंगी हुई ये पॉपुलर SUV, इसमें 12.3-इंच स्क्रीन से ADAS तक; जानिए नई कीमतें

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप SUV मेजेस्टर (Majestor) की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। अब इस SUV को खरीदने के लिए ग्राहकों को 1 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप SUV मेजेस्टर (Majestor) की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि नवंबर, 2026 से लागू हुई नई कीमतों के तहत इस SUV को खरीदने के लिए ग्राहकों को अब 1 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। खास बात यह है कि कंपनी ने इसके तीनों वैरिएंट की कीमतों में एक समान बढ़ोतरी की है। इससे पहले अगस्त, 2026 में भी मेजेस्टर की कीमत 1.5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई थी। ऐसे में करीब तीन महीने के अंदर यह SUV दूसरी बार महंगी हुई है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

सभी वैरिएंट 1 लाख रुपये हुई महंगी कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद MG मेजेस्टर की एक्स-शोरूम कीमत अब 43.49 लाख रुपये से शुरू होकर 45.99 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इसके Savvy 4X2 6-सीटर, Savvy 4X2 7-सीटर और Savvy 4X4 7-सीटर तीनों वैरिएंट 1 लाख रुपये महंगे हुए हैं। कंपनी ने इस SUV को मई 2026 में 40.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। इसके बाद अगस्त में कीमतें बढ़ाई गईं और अब नवंबर में एक बार फिर दाम बढ़ा दिए गए हैं। यानी लॉन्च के समय के मुकाबले इसकी शुरुआती कीमत में अब 2.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो MG मेजेस्टर एक बड़ी और दमदार दिखने वाली फुल-साइज SUV है। इसकी लंबाई 5,046mm, चौड़ाई 2,016mm और ऊंचाई 1,870mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,950mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 219mm है। सामने की तरफ बड़ी ग्रिल, LED लाइटिंग और दमदार बोनट इसे अलग लुक देते हैं। इसमें 19-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। केबिन में 6 और 7 सीटों का ऑप्शन दिया गया है। 6-सीटर मॉडल में दूसरी रो में कैप्टन सीटें मिलती हैं। जबकि 7-सीटर मॉडल में बेंच सीट दी गई है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स फीचर्स के मामले में भी मेजेस्टर काफी आगे है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और 64 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। आगे की सीटों में वेंटिलेशन और मसाज का फीचर मिलता है। ड्राइवर सीट 12 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट की जा सकती है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।