इस कार के साथ मिलेगा '5-5-5' ओनरशिप प्लान, इस तरह लेने वालों को मिलेगा फायदा; ₹41000 में हो रही बुकिंग
JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी लग्जरी और प्रीमियम MG मैजेस्टर के लिए अपने 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी ने लंबे समय तक ओनरशिप एश्योरेंस की घोषणा की है। 5-5-5 प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना किसी परेशानी के ओनरशिप एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा
JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी लग्जरी और प्रीमियम MG मैजेस्टर के लिए अपने 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी ने लंबे समय तक ओनरशिप एश्योरेंस की घोषणा की है। 5-5-5 प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना किसी परेशानी के ओनरशिप एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म कॉस्ट प्रेडिक्टिबिलिटी, रनिंग कॉस्ट एडरसिंग और देश भर में सपोर्ट दिया जाएगा। इस प्रोग्राम पर कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विनय रैना ने कहा कि मैजेस्टर को एक ऐसी SUV के तौर पर बनाया गया है जो अपनी कैपेबिलिटी में दमदार, अपने कम्फर्ट में रिफाइंड और अपनी इंजीनियरिंग में भरोसेमंद है। 5-5-5 प्रोग्राम के साथ, हमने पहले दिन से ही प्रपोजिशन में स्ट्रक्चर्ड, लॉन्ग-टर्म एश्योरेंस बनाया है। यह हमारी कस्टमर-फर्स्ट फिलॉसफी और मैजेस्टर में हमारे भरोसे को दिखाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
Citroen C5 Aircross
₹ 39.99 लाख से शुरू
Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Toyota Fortuner Legender
₹ 41.54 - 46.75 लाख
Toyota Fortuner
₹ 34.16 - 49.59 लाख
5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम की डिटेल
स्टैंडअलोन वारंटी एक्सटेंशन या ऑप्शनल सर्विस पैकेज से अलग, 5-5-5 प्रपोजिशन मैजेस्टर कस्टमर्स के लिए एक यूनिफाइड, स्टैंडर्ड ऑफर के तौर पर 5-साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, अनलिमिटेड KM के लिए 5-साल का फ्री रोडसाइड असिस्टेंस और 5 लेबर-फ्री सर्विस लाता है। कस्टमर्स के लिए, इसका मतलब वारंटी कवरेज पर कोई किलोमीटर कैप नहीं है। पूरे 5 साल का देश भर में ब्रेकडाउन सपोर्ट और ओनरशिप के सबसे मुश्किल शुरुआती सालों में सर्विस का खर्च कम होना। ज्यादा माइलेज वाले यूजर्स, लंबी दूरी के ट्रैवलर्स और ऑफ-रोड के शौकीनों को इससे फाइनेंशियल अनुमान और पूरी तरह से मन की शांति मिलेगी।
MG मैजेस्टर का एक्सटीरियर
MG मैजेस्टर में आगे की तरफ मैट्रिक्स-इंस्पायर्ड ग्रिल, खास LED DRLs और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप है जो इसे एक मजबूत इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। पीछे भी डुअल एग्जॉस्ट टिप्स और फॉक्स स्किड प्लेट्स के साथ ऐसा ही रफ एंड टफ डिजाइन है। मस्कुलर लुक को बड़े एलॉय व्हील्स, स्कल्प्टेड बोनट, फ्लेयर्ड व्हील आर्च और ब्लैक्ड-आउट पिलर और भी बेहतर बनाते हैं।
MG मैजेस्टर का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो केबिन के अंदर, MG मैजेस्टर में वेंटिलेशन के साथ मल्टी-मोड मसाजिंग सीट, JBL स्टूडियो 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-वे पावर ड्राइवर सीट, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 12.3-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।
MG मैजेस्टर का इंजन
MG मैजेस्टर में 2-लीटर ट्विन टर्बो इंजन दिया है, जो 215 PS की पावर देता है। SUV में एडवांस्ड 4×4 सिस्टम है, जिसमें नॉर्मल, सैंड, रॉक, मड, स्नो और दूसरे 10 ऑफ-रोड मोड दिया है। इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और 810 mm वॉटर वेडिंग कैपेसिटी है। MG मैजेस्टर के सेफ्टी फीचर्स में ADAS लेवल 2, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल, 6-एयरबैग स्टैंडर्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री HD कैमरा शामिल हैं।
MG मैजेस्टर का इंजन
कंपनी ने मैजेस्टर की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए ग्राहकों को 41,000 रुपए का टोकन अमाउंट देना होगा। कंपनी ने बताया कि इसकी डिलीवरी मई में शुरू की जाएगी। अगर रिपोर्ट्स की मानें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली इस SUV की कीमत MG ग्लॉस्टर से थोड़ी ज्यादा होगी। यानी कीमतें 40 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के बीच हो सकती हैं। MG मैजेस्टर इस सेगमेंट की सबसे ऊंची, सबसे चौड़ी और सबसे लंबी SUV है। इसे 4 कलर ऑप्शन और 2 सीटिंग कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।