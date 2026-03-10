इस कार के साथ मिलेगा '5-5-5' ओनरशिप प्लान, इस तरह लेने वालों को मिलेगा फायदा; ₹41000 में हो रही बुकिंग

JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी लग्जरी और प्रीमियम MG मैजेस्टर के लिए अपने 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी ने लंबे समय तक ओनरशिप एश्योरेंस की घोषणा की है। 5-5-5 प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना किसी परेशानी के ओनरशिप एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा

JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी लग्जरी और प्रीमियम MG मैजेस्टर के लिए अपने 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी ने लंबे समय तक ओनरशिप एश्योरेंस की घोषणा की है। 5-5-5 प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना किसी परेशानी के ओनरशिप एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म कॉस्ट प्रेडिक्टिबिलिटी, रनिंग कॉस्ट एडरसिंग और देश भर में सपोर्ट दिया जाएगा। इस प्रोग्राम पर कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विनय रैना ने कहा कि मैजेस्टर को एक ऐसी SUV के तौर पर बनाया गया है जो अपनी कैपेबिलिटी में दमदार, अपने कम्फर्ट में रिफाइंड और अपनी इंजीनियरिंग में भरोसेमंद है। 5-5-5 प्रोग्राम के साथ, हमने पहले दिन से ही प्रपोजिशन में स्ट्रक्चर्ड, लॉन्ग-टर्म एश्योरेंस बनाया है। यह हमारी कस्टमर-फर्स्ट फिलॉसफी और मैजेस्टर में हमारे भरोसे को दिखाता है।

5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम की डिटेल

स्टैंडअलोन वारंटी एक्सटेंशन या ऑप्शनल सर्विस पैकेज से अलग, 5-5-5 प्रपोजिशन मैजेस्टर कस्टमर्स के लिए एक यूनिफाइड, स्टैंडर्ड ऑफर के तौर पर 5-साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, अनलिमिटेड KM के लिए 5-साल का फ्री रोडसाइड असिस्टेंस और 5 लेबर-फ्री सर्विस लाता है। कस्टमर्स के लिए, इसका मतलब वारंटी कवरेज पर कोई किलोमीटर कैप नहीं है। पूरे 5 साल का देश भर में ब्रेकडाउन सपोर्ट और ओनरशिप के सबसे मुश्किल शुरुआती सालों में सर्विस का खर्च कम होना। ज्यादा माइलेज वाले यूजर्स, लंबी दूरी के ट्रैवलर्स और ऑफ-रोड के शौकीनों को इससे फाइनेंशियल अनुमान और पूरी तरह से मन की शांति मिलेगी।

MG मैजेस्टर का एक्सटीरियर

MG मैजेस्टर में आगे की तरफ मैट्रिक्स-इंस्पायर्ड ग्रिल, खास LED DRLs और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप है जो इसे एक मजबूत इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। पीछे भी डुअल एग्जॉस्ट टिप्स और फॉक्स स्किड प्लेट्स के साथ ऐसा ही रफ एंड टफ डिजाइन है। मस्कुलर लुक को बड़े एलॉय व्हील्स, स्कल्प्टेड बोनट, फ्लेयर्ड व्हील आर्च और ब्लैक्ड-आउट पिलर और भी बेहतर बनाते हैं।

MG मैजेस्टर का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो केबिन के अंदर, MG मैजेस्टर में वेंटिलेशन के साथ मल्टी-मोड मसाजिंग सीट, JBL स्टूडियो 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-वे पावर ड्राइवर सीट, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 12.3-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

MG मैजेस्टर का इंजन

MG मैजेस्टर में 2-लीटर ट्विन टर्बो इंजन दिया है, जो 215 PS की पावर देता है। SUV में एडवांस्ड 4×4 सिस्टम है, जिसमें नॉर्मल, सैंड, रॉक, मड, स्नो और दूसरे 10 ऑफ-रोड मोड दिया है। इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और 810 mm वॉटर वेडिंग कैपेसिटी है। MG मैजेस्टर के सेफ्टी फीचर्स में ADAS लेवल 2, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल, 6-एयरबैग स्टैंडर्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री HD कैमरा शामिल हैं।