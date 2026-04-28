मैजेस्टर-फॉर्च्यूनर में हुई रस्साकशी, फिर पलक झपकते ही इस SUV ने दूसरी को खींच लिया; दमदार निकला इंजन

टोयोटा फॉर्च्यूनर जबरदस्त रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। वहीं, मैजेस्टर अपने बड़े आकार से उसे भी पीछे छोड़ती नजर आती है। मैजेस्टर की लंबाई 5,046 mm, चौड़ाई 2,016 mm और ऊंचाई 1,876 mm है। इसका व्हीलबेस 2,950 mm है। ये सेगमेंट की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची SUV है।

JSW MG मोटर की मैजेस्टर (Majestor) जल्द ही लॉन्च होने वाली है। पिछले साल ऑटो एक्सपो में पहली बार इसे दिखाया गया था। इस दमदार SUV ने इस साल की शुरुआत में अपना आधिकारिक डेब्यू किया था। कंपनी ने मैजेस्टर की कीमतों को छोड़कर दूसरी सभी डिटेल शेयर कर दी है। यह D-सेगमेंट की अन्य SUVs को टक्कर देगी, जहां टोयोटा फॉर्च्यूनर अभी भी बेताज बादशाह बनी हुई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर जबरदस्त रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। वहीं, मैजेस्टर अपने बड़े आकार से उसे भी पीछे छोड़ती नजर आती है। मैजेस्टर की लंबाई 5,046 mm, चौड़ाई 2,016 mm और ऊंचाई 1,876 mm है। इसका व्हीलबेस 2,950 mm है। ये सेगमेंट की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची SUV है।

मैजेस्टर ने जीता टग ऑफ वॉर

मैजेस्टर सिर्फ साइज के मामले में ही फॉर्च्यूनर पर भारी नहीं पड़ती। हाल ही में ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में मैजेस्टर ने फॉर्च्यूनर को अपनी ताकत का भी अहसास करा दिया। इस वीडियो में मैजेस्टर और फॉर्च्यूनर के बीच 'टग ऑफ वॉर' यानी रस्साकशी का मुकाबला होता दिख रहा है। दोनों SUVs के बीच तीन राउंड का मुकाबला होता है। इन सभी मुकाबले को वीडियो में दिखाया गया है। खास बात ये है कि मैजेस्टर ने हर बार फॉर्च्यूनर को पूरी तरह से खींच लिया। बता दें कि मैजेस्टर का ट्रेन खींचने वाली वीडियो भी पहले सामने आया था।

फॉर्च्यूनर के इंजन ऑप्शन

दोनों SUVs के बीच मुख्य अंतर उनके इंजन का भी है। फॉर्च्यूनर में 2.8-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो MT (मैन्युअल ट्रांसमिशन) के साथ 201 bhp की पावर और 420 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, AT (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) के साथ, यह इंजन 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 2.7-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 164 bhp की पावर और 245 Nm का पीक टॉर्क देता है।

मैजेस्टर के इंजन ऑप्शन

दूसरी तरफ, मैजेस्टर में 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 213 bhp की पावर और 478 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, वीडियो में यह साफ नहीं बताया गया है कि फॉर्च्यूनर में कौन सा इंजन लगा है, लेकिन यह संभावना कम ही लगती है कि वह डीजल ऑटोमैटिक मॉडल होगा, क्योंकि उसकी पावर और टॉर्क मैजेस्टर के 2.0-लीटर डीजल इंजन के लगभग बराबर हैं। दोनों ही SUVs में 4x4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें लॉकिंग डिफरेंशियल और लो-रेंज गियर भी शामिल हैं।