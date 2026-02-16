फॉर्च्यूनर से टकराने आई MG की ये भौकाली SUV, जानिए इसकी 5 सबसे बड़ी खूबियां; कीमतों का ऐलान जल्द

Feb 16, 2026 12:55 pm IST

भारत में फुल-साइज SUV सेगमेंट को खूब पसंद किया जाता है। अब इस सेगमेंट में एमजी मोटर्स की नई एसयूवी एंट्री कर चुकी है। कंपनी की यह एसयूवी एमजी मेजेस्टर (MG Majestor) है।

भारत में फुल-साइज SUV सेगमेंट को खूब पसंद किया जाता है। इसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी ग्लॉस्टर जैसी एसयूवी खूब पॉपुलर है। अब इस सेगमेंट में एमजी मोटर्स की नई एसयूवी एंट्री कर चुकी है। कंपनी की यह एसयूवी एमजी मेजेस्टर (MG Majestor) है जिसे भारतीय मार्केट में पेश किया जा चुका है। हालांकि, कीमतों से पर्दा अप्रैल महीने में उठने जा रहा है। एसयूवी में दमदार इंजन से लेकर एडवांस सेफ्टी फीचर्स और लग्जरी कम्फर्ट तक मिलता है। आइए जानते हैं इस एसयूवी की 5 बड़ी खासियत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। यह 215.5bhp की पावर और 478.5Nm का टॉर्क देती है है। इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिससे हाईवे पर ड्राइविंग स्मूद और पावरफुल दोनों महसूस होती है।

ऑफ-रोडिंग वालों के लिए शानदार ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए मेजेस्टर किसी ट्रीट से कम नहीं है। इसमें फ्रंट, रियर और सेंटर, तीनों डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगी ऑफ-रोड SUV में ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ 10 अलग-अलग टेरेन मोड्स और क्रॉल मोड भी दिया गया है। खास बात यह है कि इसकी वॉटर वेडिंग कैपेसिटी 810 mm है, यानी पानी भरे रास्तों में भी यह SUV आसानी से निकल सकती है।

सेफ्टी भी है दमदार सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एसयूवी में Level-2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और लेन चेंज असिस्ट जैसे सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा, ड्राइवर फटीग वॉर्निंग, हीटेड ORVMs और 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं, जो इसे फैमिली SUV के तौर पर और ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं।

कम्फर्ट में भी काफी आगे कम्फर्ट की बात करें तो मेजेस्टर अंदर से पूरी तरह लग्जरी फील देती है। फ्रंट सीट्स में मसाज और वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है। ड्राइवर सीट 12-वे पावर एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, जबकि को-ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है। इसके अलावा 3-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल लंबी यात्राओं को काफी आरामदायक बना देता है।