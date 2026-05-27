भारत में ये नई 7-सीटर लॉन्च, इसके लग्जरी इंटीरियर के सामने फॉर्च्यूनर, मेरेडियन, कोडियाक, टिगुआन भी फेल!

मैजेस्टर में आगे, पीछे और बीच में डिफरेंशियल लॉक भी मिलते हैं, जिससे यह इस कैटेगरी की पहली ऐसी SUV बन जाती है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। MG का कहना है कि इस सेटअप की मदद से SUV मुश्किल रास्तों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखती है।

JSW MG मोटर इंडिया ने मैजेस्टर (Majestor) को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे पारंपरिक लैडर फ्रेम वाली SUVs से ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। इसमें मॉडर्न ऑफ-रोड हार्डवेयर दिया है और इसका केबिन ढेर सारी खूबियों से भरा है। बता दें कि ये एक फुल-साइज SUV है, जिसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है। जिसमें तीन डिफरेंशियल लॉक लगे हैं और जो आगे की सीटों पर मसाज की सुविधा देती है। चलिए इस SUV के बारे में डिटेल से जानते हैं।

MG मैजेस्टर में 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो 215.5 PS की मैक्सिमम पावर और 478.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इसे भारत में अभी बिकने वाली सबसे पावरफ़ुल डीजल SUVs में से एक बनाता है। दोनों ही वैरिएंट में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, जबकि फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम में क्रॉल कंट्रोल फंक्शन के साथ-साथ दस अलग-अलग टेरेन मोड भी दिए गए हैं। इसका इंजन कितनी दमदार है, इसके वीडियो भी पहले सामने आ चुके हैं।

इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 40.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं। यह कीमत रियर-व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक टॉप ट्रिम के लिए है, जो 6 और 7 सीटों वाले लेआउट में उपलब्ध है। इसके फोर-व्हील ड्राइव वर्जन की कीमत 44.99 लाख रुपए है। ये सिर्फ 7 सीटों वाले कॉन्फिगरेशन में ही उपलब्ध है। कंपनी एक 'एश्योर्ड बायबैक पैकेज' भी दे रही है, जिसमें 70% तक की 'रेसिडुअल वैल्यू' का दावा किया गया है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरेडियन, स्कोडा कोडियाक और फॉक्सवैगन टिगुआन जैसी गाड़ियों से होगा।

वैरिएंट सीटिंग लेआउट एक्स-शोरूम कीमत ड्राइव ट्रेन MG Majestor 4X2 Automatic Top Trim 6-Seater / 7-Seater Rs. 40.99 lakh 2WD MG Majestor 4X4 Automatic Top Trim 7-Seater Rs. 44.99 lakh 4WD

मैजेस्टर में आगे, पीछे और बीच में डिफरेंशियल लॉक भी मिलते हैं, जिससे यह इस कैटेगरी की पहली ऐसी SUV बन जाती है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। MG का कहना है कि इस सेटअप की मदद से SUV मुश्किल रास्तों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखती है। भले ही उसके कई पहियों की पकड़ छूट जाए। साइज के मामले में यह SUV अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक है।

स्पेसिफिकेशंस डिटेल स्पेसिफिकेशंस डिटेल इंजन 2.0L Twin Turbo Diesel Power 215.5 PS टॉर्क 478.5 Nm Transmission 8-speed Automatic ग्राउंट क्लियरेंस 219 mm Water Wading 810 mm लंबाई 5046 mm Width 2016 mm ऊंचाई 1870 mm Wheelbase 2950 mm ड्राइव मोड्स 10 Off-road Modes Differential Locks Front, Rear & Centre व्हील्स 19-inch Alloys ADAS Level 2

इसकी कुल लंबाई 5,046 mm है, जबकि चौड़ाई 2,016 mm और ऊंचाई 1,870 mm है। इसका व्हीलबेस 2,950 mm है, जिससे मैजेस्टर का रोड प्रेजेंस भारत में बिकने वाली कई प्रीमियम थ्री-रो SUVs की तुलना में काफी ज्यादा दमदार लगता है। इसके अलावा, इसका सबसे जरूरी ग्राउंड क्लीयरेंस 219 mm है। पानी में चलने की कैपेसिटी 810 mm तक है।

इसकी स्टाइलिंग भी उसी ऑफ-रोड फ्रेंडली अप्रोच को फॉलो करती है। एक ऊंची बोनट लाइन, बड़ी ग्रिल, वर्टिकली लगे लाइटिंग एलिमेंट्स और आपस में जुड़े हुए रियर लैंप इसके एक्सटीरियर पर हावी हैं। इसका केबिन टेक-लोडेड इक्विपमेंट पैकेज से लैस है। उदाहरण के लिए, आगे बैठने वालों को मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीटें मिलती हैं। वहीं, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड और एक पैनोरमिक सनरूफ इसके अन्य जरूरी फीचर्स हैं।

MG ने इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले और 12 स्पीकर वाला JBL ऑडियो सेटअप भी जोड़ा है। साथ ही, 75 से ज्यादा कनेक्टेड कार फंक्शन्स भी दिए हैं। इस SUV में ब्लैक थीम वाली अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं, जो मैजेस्टर को प्रीमियम मोनोकॉक SUVs के और करीब ले जाती हैं, भले ही इसके नीचे पारंपरिक 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' बनावट ही क्यों न मिलती हो।