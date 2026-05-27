भारत में ये नई 7-सीटर लॉन्च, इसके लग्जरी इंटीरियर के सामने फॉर्च्यूनर, मेरेडियन, कोडियाक, टिगुआन भी फेल!
मैजेस्टर में आगे, पीछे और बीच में डिफरेंशियल लॉक भी मिलते हैं, जिससे यह इस कैटेगरी की पहली ऐसी SUV बन जाती है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। MG का कहना है कि इस सेटअप की मदद से SUV मुश्किल रास्तों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखती है।
JSW MG मोटर इंडिया ने मैजेस्टर (Majestor) को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे पारंपरिक लैडर फ्रेम वाली SUVs से ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। इसमें मॉडर्न ऑफ-रोड हार्डवेयर दिया है और इसका केबिन ढेर सारी खूबियों से भरा है। बता दें कि ये एक फुल-साइज SUV है, जिसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है। जिसमें तीन डिफरेंशियल लॉक लगे हैं और जो आगे की सीटों पर मसाज की सुविधा देती है। चलिए इस SUV के बारे में डिटेल से जानते हैं।
MG मैजेस्टर में 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो 215.5 PS की मैक्सिमम पावर और 478.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इसे भारत में अभी बिकने वाली सबसे पावरफ़ुल डीजल SUVs में से एक बनाता है। दोनों ही वैरिएंट में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, जबकि फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम में क्रॉल कंट्रोल फंक्शन के साथ-साथ दस अलग-अलग टेरेन मोड भी दिए गए हैं। इसका इंजन कितनी दमदार है, इसके वीडियो भी पहले सामने आ चुके हैं।
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MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Toyota Fortuner
₹ 34.76 - 50.46 लाख
Toyota Fortuner Legender
₹ 41.54 - 46.75 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 40.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं। यह कीमत रियर-व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक टॉप ट्रिम के लिए है, जो 6 और 7 सीटों वाले लेआउट में उपलब्ध है। इसके फोर-व्हील ड्राइव वर्जन की कीमत 44.99 लाख रुपए है। ये सिर्फ 7 सीटों वाले कॉन्फिगरेशन में ही उपलब्ध है। कंपनी एक 'एश्योर्ड बायबैक पैकेज' भी दे रही है, जिसमें 70% तक की 'रेसिडुअल वैल्यू' का दावा किया गया है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरेडियन, स्कोडा कोडियाक और फॉक्सवैगन टिगुआन जैसी गाड़ियों से होगा।
|वैरिएंट
|सीटिंग लेआउट
|एक्स-शोरूम कीमत
|ड्राइव ट्रेन
|MG Majestor 4X2 Automatic Top Trim
|6-Seater / 7-Seater
|Rs. 40.99 lakh
|2WD
|MG Majestor 4X4 Automatic Top Trim
|7-Seater
|Rs. 44.99 lakh
|4WD
मैजेस्टर में आगे, पीछे और बीच में डिफरेंशियल लॉक भी मिलते हैं, जिससे यह इस कैटेगरी की पहली ऐसी SUV बन जाती है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। MG का कहना है कि इस सेटअप की मदद से SUV मुश्किल रास्तों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखती है। भले ही उसके कई पहियों की पकड़ छूट जाए। साइज के मामले में यह SUV अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक है।
|स्पेसिफिकेशंस
|डिटेल
|स्पेसिफिकेशंस
|डिटेल
|इंजन
|2.0L Twin Turbo Diesel
|Power
|215.5 PS
|टॉर्क
|478.5 Nm
|Transmission
|8-speed Automatic
|ग्राउंट क्लियरेंस
|219 mm
|Water Wading
|810 mm
|लंबाई
|5046 mm
|Width
|2016 mm
|ऊंचाई
|1870 mm
|Wheelbase
|2950 mm
|ड्राइव मोड्स
|10 Off-road Modes
|Differential Locks
|Front, Rear & Centre
|व्हील्स
|19-inch Alloys
|ADAS
|Level 2
इसकी कुल लंबाई 5,046 mm है, जबकि चौड़ाई 2,016 mm और ऊंचाई 1,870 mm है। इसका व्हीलबेस 2,950 mm है, जिससे मैजेस्टर का रोड प्रेजेंस भारत में बिकने वाली कई प्रीमियम थ्री-रो SUVs की तुलना में काफी ज्यादा दमदार लगता है। इसके अलावा, इसका सबसे जरूरी ग्राउंड क्लीयरेंस 219 mm है। पानी में चलने की कैपेसिटी 810 mm तक है।
इसकी स्टाइलिंग भी उसी ऑफ-रोड फ्रेंडली अप्रोच को फॉलो करती है। एक ऊंची बोनट लाइन, बड़ी ग्रिल, वर्टिकली लगे लाइटिंग एलिमेंट्स और आपस में जुड़े हुए रियर लैंप इसके एक्सटीरियर पर हावी हैं। इसका केबिन टेक-लोडेड इक्विपमेंट पैकेज से लैस है। उदाहरण के लिए, आगे बैठने वालों को मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीटें मिलती हैं। वहीं, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड और एक पैनोरमिक सनरूफ इसके अन्य जरूरी फीचर्स हैं।
MG ने इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले और 12 स्पीकर वाला JBL ऑडियो सेटअप भी जोड़ा है। साथ ही, 75 से ज्यादा कनेक्टेड कार फंक्शन्स भी दिए हैं। इस SUV में ब्लैक थीम वाली अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं, जो मैजेस्टर को प्रीमियम मोनोकॉक SUVs के और करीब ले जाती हैं, भले ही इसके नीचे पारंपरिक 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' बनावट ही क्यों न मिलती हो।
सेफ्टी इक्विपमेंट में लेवल 2 ADAS फंक्शन्स के साथ-साथ 360 डिग्री HD कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम और कई ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स शामिल हैं। MG ने इसके अलावा 'ऑटो होल्ड' फीचर वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कॉलम पर लगा गियर सेलेक्टर भी दिया है। 'MG शील्ड' प्रोग्राम के तहत, ग्राहकों को 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, रोडसाइड असिस्टेंस और लेबर-फ्री शेड्यूल्ड सर्विस मिलती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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