MG की 550Km रेंज वाली इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने इतने रुपए बढ़ा दिए
कंपनी की इस प्राइस हाइक का सबसे पहला असर MG M9 पर देखने को मिला है। कंपनी इसे 'Select' रिटेल नेटवर्क के जरिए बेचती है। लग्जरी MPV सेगमेंट में आने वाली M9, टोयोटा वेलफायर से काफी नीचे है।
JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इस प्राइस हाइक का सबसे पहला असर MG M9 पर देखने को मिला है। कंपनी के 'Select' रिटेल नेटवर्क के जरिए बेची जाने वाली इस लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV की एक्स-शोरूम कीमत अब 75.90 लाख रुपए हो गई है। यानी इसमें सीधे 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लग्जरी MPV सेगमेंट में आने वाली M9, टोयोटा वेलफायर से काफी नीचे है। वेलफायर की एक्स-शोरूम कीमत 1.19 करोड़ रुपए है। यह एक दमदार हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है। हालांकि, कीमत के मामले में इसकी ज्यादा सही तुलना किआ कार्निवल से होती है।
अक्टूबर 2025 में कीमतों में बदलाव के बाद, कार्निवल की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 59.42 लाख रुपए है। यह M9 से 16 लाख रुपए से भी ज्यादा सस्ती है, जबकि इसमें भी M9 जैसा ही प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस और ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। जहां M9 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ खुद को अलग साबित करती है। वहीं, कार्निवल में डीजल इंजन ही मिलता है। यह उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो लंबा सफर करते हैं और आसानी से उपलब्ध फ्यूल को ज्यादा अहमियत देते हैं। बता दें कि MG M9 में 90 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो WLTP साइकिल में 430Km की रेंज देता है। कंपनी लगभग 550Km की रेंज का दावा करती है।
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Kia Carnival
₹ 63.91 लाख
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
MG M9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
M9 के इंटीरियर के लिए कॉग्नेक ब्राउन में लेदर का इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ डिजिटल अपॉइंटमेंट में 12.23-इंच की टचस्क्रीन और 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है, जो संबंधित एंटरटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूटी को पूरा करता है। पहला डिस्प्ले वायरलेस एपल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ संगत होगा और इसे JBL साउंड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अन्य फीचर्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज-सक्षम ड्राइवर और पैसेंजर सीटें, एक वायरलेस चार्जर, एक सिंगल-पैन सनरूफ, ड्राइव मोड, डिजिटल IRVM और PM 2.5 एयर फिल्टर दिया है।
सेकेंड रो की बात करें तो, इसमें कैप्टन सीट (एमजी की प्रेसिडेंशियल सीटें) मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन भी प्रदान करती हैं, लेकिन वे एक्सट्रा कम्फर्ट के लिए फोल्ड-आउट ओटोमन भी जोड़ती हैं। विशेष रूप से उपर्युक्त सभी फीचर्स प्रत्येक सीट के हेडरेस्ट पर टचस्क्रीन द्वारा आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं। बॉस मोड के साथ पीछे की ओर अधिक जगह बनाने के लिए कर्ब-साइड फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे की ओर खिसकाया जा सकता है। यहां ड्राइवर द्वारा बैठाए जाने वालों के लिए एमजी ने एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइट और मैनुअल विंडो शेड्स लगाए हैं।
आखिर में थर्ड रो में तीन पैसेंजर बैठ सकते हैं। एसी वेंट और USB-A कनेक्टिविटी के साथ आता है। M9 व्हीकल टू लोड (V2L) और व्हीकल टू व्हीकल (V2V) चार्जिंग के साथ भी संगत है। बूट स्पेस 945 लीटर तक है; इसमें 55-लीटर का फ्रंक भी है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ESP, EPB, TPMS, चारों डिस्क ब्रेक, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट MG इलेक्ट्रिक व्हीकल के सुरक्षा सूट का हिस्सा हैं। हालांकि, कार ब्रांड ने अभी तक M9 के लिए BNCAP सुरक्षा रेटिंग का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यूरो और ऑस्ट्रेलियन क्रैश टेस्ट दोनों में इसे पूरे 5-सितारा रेटिंग मिली है।
MG M9 की लंबाई 5,200mm, चौड़ाई 2,000mm और ऊंचाई 1,800mm है। जिसमें 3,200mm का व्हीलबेस है, जो किआ कार्निवल और टोयोटा वेलफ़ायर जैसी MPV से बड़ा है। आगे की तरफ, इसमें एक ट्रेपोजॉइडल ग्रिल है, जिसके दोनों ओर LED हेडलाइट्स हैं। इनके ऊपर कनेक्टेड DRLs हैं, जो स्प्लिट लाइट व्यवस्था को पूरा करते हैं। M9 में 19-इंच के एलॉय व्हील हैं, जिन पर सेल्फ-हीलिंग कॉन्टिनेंटल कॉन्टिसियल टायर लगे हैं। खास बात यह है कि पीछे के डोर बिजली से चलने वाले हैं और स्लाइड से खुलते हैं। इसके पिछले हिस्से में बिजली से चलने वाला टेलगेट, कनेक्टेड टेल लाइट, वाइपर और इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप के साथ रूफ स्पॉयलर है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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