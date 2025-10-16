लोग पैसा लेकर खड़े फिर भी नहीं मिल रही ये 7-सीटर कार, 4 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड; 7 एयरबैग और रेंज 548 km
संक्षेप: MG M9 इलेक्ट्रिक MPV की मार्केट में हाई डिमांड है। अक्टूबर 2025 में इस कार पर 4 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए जानते हैं कि इस कार को अभी बुक करने पर इसकी डिलीवरी कब होगी?
MG मोटर इंडिया ने अपनी प्रीमियम डीलरशिप चेन 'MG Select' के साथ भारतीय कार बाजार में एक नई पहचान बनाई है। यह खास डीलरशिप फिलहाल दो शानदार मॉडल्स M9 इलेक्ट्रिक MPV और साइबरस्टर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की बिक्री कर रही है। इन दोनों को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप MG M9 इलेक्ट्रिक MPV को अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, क्योंकि अक्टूबर 2025 में इस शानदार कार पर लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
4 महीने का वेटिंग पीरियड
अगर आप MG M9 इलेक्ट्रिक MPV को अपने गैराज में लाना चाहते हैं, तो आपको 120 दिन से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, क्योंकि अक्टूबर 2025 में इस कार पर लगभग 4 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है।
MG M9 इलेक्ट्रिक MPV की खासियत
21 जुलाई 2025 को MG M9 इलेक्ट्रिक MPV भारत में 69.90 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) प्राइस पर लॉन्च हुई थी। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी कार की डिलीवरी 10 अगस्त 2025 से शुरू हुई है। ये ईवी सिंगल चार्ज में बिना रुके 548 किमी. तक का सफर तय कर सकती है।
विंडसर की 40,000 यूनिट सेल
इसी बीच MG ने अपनी एक और सफल मॉडल विंडसर (Windsor) की 40,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा छूने पर सेलिब्रेट किया है। इस मौके को खास बनाने के लिए कंपनी ने विंडसर इंस्पायर एडिशन (Windsor Inspire Edition) लॉन्च किया है।
14 MG सेलेक्ट डीलरशिप
MG सेलेक्ट डीलरशिप की चेन अब पूरे देश में मजबूत हो रही है। इसकी कुल संख्या 14 हो गई है। यह विस्तार प्रीमियम ग्राहकों तक कंपनी की पहुंच को बढ़ा रहा है।
