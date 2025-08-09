अब रेंज का डर और चार्जिंग की टेंशन खत्म! शुरू हुआ एमजी का ‘EV सही है’ कैंपेन; जानिए डिटेल्स
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदलने और गलतफहमियां दूर करने के लिए देशभर में एक नई पहल शुरू की है। इस कैंपेन का नाम है ‘EV सही है’।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदलने और गलतफहमियां दूर करने के लिए देशभर में एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है ‘EV सही है’। कंपनी चाहती है कि लोग सिर्फ सुनें नहीं बल्कि असली ईवी मालिकों के अनुभव जानें और समझें कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना आज के समय में कितना फायदेमंद है। चाहे वो पैसों की बचत हो, पर्यावरण की सुरक्षा या फिर ड्राइविंग का मजा। इस कैंपेन के जरिए एमजी मोटर सीधा मैसेज दे रही है कि अब वक्त है बदलाव अपनाने का।
क्या है कैंपेन का मकसद
कंपनी का कहना है कि ‘EV सही है’ कैंपेन की आइडिया उन्हें मशहूर ‘म्यूचुअल फंड सही है’ मुहिम से मिली है। मकसद साफ है कि लोगों के मन में ईवी को लेकर जो सबसे बड़ी टेंशन है, जैसे बैटरी खत्म होने का डर (रेंज एंग्जायटी) और चार्जिंग पॉइंट की कमी, उसे खत्म करना। इसी के साथ 9 अगस्त से एक खास ईवी रिसोर्स प्लेटफॉर्म भी शुरू किया जाएगा जहां आम लोग आसानी से ईवी खरीदने और चलाने से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी और टूल्स पा सकेंगे।
क्या कहती है कंपनी
एमजी मोटर इंडिया के मार्केटिंग हेड उदित मल्होत्रा कहते हैं, “हम काफी समय से भारत में ईवी का माहौल बनाने पर काम कर रहे हैं और अब इस कैंपेन के जरिए हम असली ईवी मालिकों के अच्छे अनुभव पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं।” बता दें कि अभी एमजी मोटर इंडिया का ईवी मार्केट में 35 पर्सेंट शेयर है। कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब तक करीब 1,464 मिलियन किलोमीटर चल चुकी हैं जिससे लगभग 2.33 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है।
