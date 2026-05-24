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MG की बड़ी तैयारी, साल 2026 के अंत तक लॉन्च करने जा रही 3 धांसू कार; जानिए खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी फॉर्च्यूनर जैसी दमदार एसयूवी के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, JSW MG मोटर अपनी नई धांसू एसयूवी 'एमजी मैजेस्टर' (MG Majestor) को इसी महीने शोरूम में उतारने जा रही है।

MG की बड़ी तैयारी, साल 2026 के अंत तक लॉन्च करने जा रही 3 धांसू कार; जानिए खासियत

अगर आप भी फॉर्च्यूनर जैसी दमदार एसयूवी के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, JSW MG मोटर अपनी नई धांसू एसयूवी 'एमजी मैजेस्टर' (MG Majestor) को इसी महीने शोरूम में उतारने जा रही है। ऑटो एक्सपो 2025 में पहली बार दिखने के बाद से ही लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मल्होत्रा ने खुद एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा, कंपनी इस साल के अंत तक कुछ शानदार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें भी लॉन्च करने का प्लान बना रही है।

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बाहर से दिखती है बेहद मस्कुलर

लुक के मामले में एमजी मैजेस्टर पुरानी ग्लॉस्टर के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी-भरकम और मर्दाना नजर आती है। इसके फ्रंट में एक बहुत बड़ी ग्रिल, नए डिजाइन के स्प्लिट हेडलाइट्स और एक मजबूत बंपर दिया गया है जो इसे बेहद आक्रामक लुक देता है। इसके अलावा, गाड़ी में नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स, पीछे की तरफ आपस में जुड़ी हुई एलईडी टेल लाइट्स और एक तगड़ी स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे सड़कों पर सबसे अलग लुक देगी।

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अंदर से है किसी लग्जरी महल जैसी

इस एसयूवी के अंदर भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी ने इसके डैशबोर्ड को पूरी तरह से नया लुक दिया है। कार के केबिन में अब 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इतने ही बड़े साइज का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। आराम का पूरा ध्यान रखते हुए इसमें दो-दो वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन वाली सीटें दी गई हैं। खास बात यह है कि इसकी आगे वाली सीटों में 8-पॉइंट मसाज फीचर भी मिलेगा, जिससे लंबी दूरी के सफर में थकान बिल्कुल नहीं होगी।

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ऑफ-रोडिंग में है असली उस्ताद

पुरानी ग्लॉस्टर के मुकाबले नई मैजेस्टर ऑफ-रोडिंग यानी खराब रास्तों पर चलने में कहीं ज्यादा माहिर है। इसमें अब लो-रेंज ट्रांसफर केस के साथ-साथ फ्रंट, सेंटर और रियर तीनों जगह लॉकिंग डिफरेंशियल दिए गए हैं, जो पहले नहीं मिलते थे। इसकी वजह से यह गाड़ी कीचड़, रेत और पहाड़ों पर आसानी से निकल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें पुराना और भरोसेमंद 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन ही मिलेगा, जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा।

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इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की एंट्री

कंपनी के अनुसार, इस साल के आखिर तक एमजी एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी और एक हाइब्रिड मॉडल भी मार्केट में उतारेगी। माना जा रहा है कि यह चीन में बिकने वाली 'वुलिंग स्टारलाइट 560' पर बेस्ड होगी। इसे भारत में 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन्स में लाया जा सकता है। यह कार मार्केट में महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। चीन में इसका हाइब्रिड मॉडल सिर्फ बैटरी पर 125 किलोमीटर तक चल जाता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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