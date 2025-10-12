इस कार पर टूटे ज्यादा बजट वाले लोग, 4 महीने पहुंचा इसका वेटिंग; फिर भी सबको यही चाहिए

ज्यादा बजट वाले लोग पिछले 2 महीने से एमजी की साइबरस्टर (Cyberster) को खरीद रहे हैं। इस ईवी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इस गजब कार का वेटिंग पीरियड 4 महीने तक पहुंच गया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

MG इंडिया (MG India) की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार एमजी साइबरस्टर (Cyberster) ने भारतीय बाजार में धमाकेदार शुरुआत की है। ये कार जुलाई 2025 में लॉन्च हुई थी। लॉन्चिंग के बाद से कंपनी ने सिर्फ 2 महीनों में इस लग्जरी कार की 256 यूनिट सेल कर दी है। यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि भारतीय खरीदार अब लग्जरी और परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कारों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इस ईवी की खासियत जानते हैं।

भारी डिमांड से 4 महीने हुआ वेटिंग पीरियड

आपको बता दें कि वर्तमान में एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसका वेटिंग पीरियड लगभग 4 महीने तक पहुंच गया है। यानी अगर आप अभी इसे बुक करते हैं, तो आपको इसकी डिलीवरी पाने में 120 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है। इसके बावजूद भी लोगों की डिमांड इस कार को लेकर कम नहीं हुई है।

दमदार परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिक पावर का कमाल

एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) में एक 77 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स (एक फ्रंट और एक रियर एक्सल पर) को पावर देता है। इसमें मिलने वाला मोटर 503 bhp की पावर और 725nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

3.2 सेकेंड में 100kmph की स्पीड

कंपनी का दावा है कि यह सुपरकार सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। इसके अलावा इसकी रेंज 580 किमी. (MIDC सर्टिफाइड) है, जो इसे लंबी दूरी के लिए भी एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार बनाती है।

टेक-लवर्स की पसंदीदा कार क्यों?

एमजी ने साइबरस्टर (MG Cyberster) को न सिर्फ स्पीड बल्कि सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी टॉप-क्लास बनाया है। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), रियल-टाइम अलर्ट के साथ ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम (Driver Monitoring System), डुअल फ्रंट एंड साइड एयरबैग्स, ESC और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इसके इंटीरियर में एक कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है। इसमें दो 7-इंच के डिजिटल पैनल मिलते हैं, जो ड्राइविंग को एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस में बदल देते हैं।

कीमत और वैरिएंट

एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) की शुरुआती कीमत 74.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह MG की सबसे महंगी और सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक कार है, जो सीधे लक्जरी स्पोर्ट्स EV सेगमेंट को टारगेट करती है।