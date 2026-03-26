MG ने दी बड़ी खुशखबरी, भारत में जल्द लॉन्च होगी IM6, 625 किलोमीटर तक की है रेंज
MG IM6 का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह इसी साल भारत में लॉन्च होने वाली है। इस की सबसे बड़ी खूबी इसकी रेंज है। कंपनी के अनुसार IM6 फुल चार्ज पर 625 किलोमीटर की रेंज देती है।
नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। JSW-MG Motor ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे - MG IM6 की लॉन्च के बारे में बड़ी जानकारी दी है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि IM6 की एंट्री भारत में इसी साल अगस्त में होगी। इसे कंपनी डीलरशिप्स की एमजी सेलेक्ट चेन से खरीदा जा सकता है। इसकी बुकिंग इसी साल जुलाई में शुरू हो सकती है। यह भारत में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर उपलब्ध होगी। IM6 की सबसे बड़ी खूबी इसकी रेंज होगी। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज पर 625 किलोमीटर तक की रेंज देगी।
गजब की रेंज और पावर
ग्लोबल मार्केट में एमजी आईएम6 100 kWh बैटरी पैक के साथ आती है। सिंगल और ड्यूल मोटर्स के साथ रियर वील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध है। रियर वील ड्राइव वर्जन 401 बीएचपी की ताकत और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह वेरिएंट फुल चार्ज पर 625 किमी तक की रेंज ऑफर करता है। जबकि, इसका ऑल-वील ड्राइव वर्जन 741 बीएचपी की ताकत और 802 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। इसकी रेंज 505 किलोमीटर तक की है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Sierra EV
₹ 25 - 30 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
पैनोरमिक सनरूफ, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स और ADAS सूट
2025 ऑटो एक्सपो में भारत में शोकेस कि गई 2026 IM6 आर्कटिक व्हाइट, ब्लैक पर्ल मेटैलिक, नेविस ब्लू मेटैलिक और रेम्ब्रांट ग्रे मेटैलिक जैसे कलर ऑप्शन में आ सकती है। ग्लोबल मार्केट में यह कार कई इंटीरियर थीम में उपलब्ध है, हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले वर्जन में केवल वाइट कलर का ही इंटीरियर देखने को मिलेगा।
इस कूपे एसयूवी की खास खूबियों मे में थ्री स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग वील, डैशबोर्ड पर ड्यूल स्क्रीन, एसी कंट्रोल के लिए टच फंक्शन, हीटिंग और वेंटिलेशन वाली फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, ADAS सूट, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस मोबाइल चार्जर शामिल हैं।
विंडसर की हो रही जबर्दस्त सेल
MG Windsor लोगों को खूब पसंद आ रही है। कंपनी की इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर की 70 पर्सेंट सेल चार बड़े मेट्रो शहरों के बाहर से आ रही है। अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से विंडसर की कुल बिक्री लगभग 65 हजार यूनिट्स के आंकड़े को टच कर चुकी है। छोटे शहरों में इसकी जबर्दस्त सफलता का एक बड़ा कारण इसकी पैकेजिंग और कीमत है।
विंडसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे केबिन स्पेस ज्यादा से ज्यादा मिले। कंपनी विंडसर को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ ऑफर करती है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में 38 kWh का बैटरी पैक है, जो 331 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए, प्रो वर्जन में 52.9 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी रेंज 449 किलोमीटर तक है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।